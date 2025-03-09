8base

8base.com

8base — это платформа с низким кодом для создания и запуска многофункциональных цифровых продуктов, включая SaaS-решения, торговые площадки и другие веб- и мобильные приложения. Платформа 8base помогает предпринимателям и создателям авторитетных компаний воплощать в жизнь свои идеи продуктов; быстрее, лучше и экономичнее. Кроме того, цифровые агентства используют 8base для более быстрой реализации клиентских проектов, одновременно увеличивая свою прибыль и уменьшая зависимость от дефицитных и дорогих специалистов по разработке программного обеспечения. 8base — это настраиваемая бессерверная среда разработки с низким кодом, размещенная на AWS, которая предоставляет самый надежный в мире язык запросов на основе GraphQL для API; и в отличие от других платформ, 8base была создана с нуля, чтобы использовать стандарты и широко распространенные технологии, которые нравятся основным разработчикам и гарантируют, что интеллектуальная собственность создателя может быть перенесена на другие платформы, если когда-либо возникнет такая необходимость. 8base предлагает: 1) инструменты разработки с низким уровнем написания кода для создания серверных частей программного обеспечения и API; 2) бессерверная инфраструктура вычислений и хранения данных для запуска приложений, созданных с использованием инструментов 8base; 3) инструменты визуальной фронтенд-разработки; 4) услуги по проектированию и разработке через партнерскую сеть для помощи клиентам в создании приложений с использованием 8base. 8base впервые была коммерциализирована в 2019 году. Сегодня тысячи клиентов, включая многочисленные мультитенантные SaaS-стартапы и рыночные стартапы, агентства и консалтинговые компании по разработке специального программного обеспечения, а также более крупные организации, такие как IBM Global Services/NATO и Международный университет Флориды, используют 8base.