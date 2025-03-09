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Платформа как услуга (PaaS) — это модель облачных вычислений, которая предоставляет комплексную среду для разработки и развертывания приложений в облаке. Цель PaaS — обеспечить интегрированное представление облачных платформ, упрощая разработку и обслуживание облачных приложений. PaaS включает в себя различные инструменты, такие как комплекты разработки, инструменты баз данных и возможности управления приложениями. Решение PaaS включает в себя компоненты инфраструктуры, такие как серверы и системы хранения данных, а также промежуточное программное обеспечение, такое как инструменты разработки и системы управления базами данных. Сторонние поставщики предлагают эти виртуальные ресурсы, позволяя пользователям создавать, развертывать и запускать программные приложения без необходимости обширной внутренней разработки программного обеспечения. Компании используют PaaS для аутсорсинга хостинга, создания баз данных, облачной безопасности и хранения данных. Он обычно используется в качестве масштабируемой платформы для новых приложений или расширения существующих приложений для более широкой аудитории. В PaaS используется модель оплаты по мере роста, которая помогает предприятиям избежать значительных первоначальных инвестиций во время разработки и промежуточное программное обеспечение. Команды разработчиков используют PaaS в качестве альтернативы созданию и размещению приложений с помощью интегрированных сред разработки (IDE). Кроме того, размещенные службы баз данных и хранения данных PaaS предоставляют возможности, аналогичные мобильным продуктам backend-as-a-service (mBaaS), которые предназначены для мобильных приложений. Поставщики PaaS варьируются от признанных поставщиков программного обеспечения до проектов с открытым исходным кодом. В последнее время гибридное облако стало популярным методом развертывания PaaS. Гибридные облачные вычисления объединяют различные облачные инфраструктуры, такие как общедоступные и частные облака, и управляют ими как единым целым.
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Nullstone
nullstone.io
Nullstone – это платформа для разработчиков, позволяющая быстро развертывать приложения в облаке и управлять инфраструктурой с помощью автоматизации и интеграции с инструментами.
Back4App
back4app.com
Back4App — это платформа Backend-как-сервис для разработки мобильных и веб-приложений, предлагающая инструменты для аутентификации, хранения файлов и работы с API.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hybrid Cloud Console - это инструмент для управления гибридными облачными ресурсами, мониторинга и оптимизации приложений в облаке.
Stormkit
stormkit.io
Stormkit - платформа для развертывания и управления полностековыми JavaScript-приложениями с поддержкой статического хостинга.
Scalr
scalr.com
Scalr — это программное обеспечение Terraform для автоматизации и совместной работы с полной поддержкой CLI, интеграцией OPA, иерархической моделью конфигурации и функциями повышения качества жизни.
mogenius
mogenius.com
mogenius — платформа операций Kubernetes, которая упрощает операции Kubernetes в облачных и локальных средах, внедряя лучшие практики повышения производительности разработчиков за счет улучшенных механизмов доставки программного обеспечения и возможностей самообслуживания. Эта независимая от облака платформа снижает затраты на DevOps и облегчает эффективное управление инфраструктурой для команд любого размера без привязки к поставщику. Платформа объединяет прозрачность, наблюдаемость и автоматизацию в единое решение для полного контроля над Kubernetes. Он оптимизирует рабочие процессы CI/CD и обеспечивает безопасность корпоративного уровня. mogenius идеально подходит для команд, стремящихся к быстрому развертыванию, сокращению затрат на облако и сокращению затрат на обслуживание, особенно когда внутренние ресурсы ограничены. DevOps и инженеры платформ могут быстро создать собственную внутреннюю платформу разработчиков за считанные дни. Доступен бесплатный план.
Brainboard
brainboard.co
Brainboard - это платформа для визуального проектирования и управления облачной инфраструктурой с поддержкой совместной работы и автоматической генерацией кода IaC.
HarperDB
harperdb.io
HarperDB — это глобально распределенная платформа периферийных данных, предназначенная для обработки огромных объемов данных со сверхнизкой задержкой. Благодаря встроенной геораспределенной кластеризации, не зависящей от поставщика, HarperDB чрезвычайно прост в использовании и развертывании. Помимо хранения данных, HarperDB также устраняет сетевые переходы между данными и API с помощью пользовательских функций, которые сжимают ваш стек и устраняют сложность. Это, в дополнение к чрезвычайно высокой пропускной способности на каждый узел и возможностям горизонтального масштабирования, обеспечивает значительно более экономичную инфраструктуру при сохранении почти нулевой задержки. Кроме того, HarperDB также устраняет распространенные недостатки баз данных NoSQL за счет автоматической индексации и встроенной поддержки SQL-запросов (включая соединения). От POV до IPO, HarperDB — это самое простое решение для начала и масштабирования. Попробуйте бесплатно сегодня на harperdb.io.
cloudplan
cloudplan.net
Cloudplan - это облачное решение для управления данными и рабочими процессами с удалённым доступом и надёжной безопасностью.
Scalingo
scalingo.com
Откройте для себя Scalingo, первый в Европе PaaS, сертифицированный HDS (хостинг медицинских данных) и ISO 27001. Разместите свое приложение во Франции и наслаждайтесь первоклассной поддержкой клиентов. Развертывайте свои приложения быстрее.
PlusClouds
plusclouds.com
Поставщик облачной инфраструктуры, который позволяет быстро создавать, тестировать, разрабатывать, удаленно управлять и масштабировать сайты с высоким трафиком, такие как корпоративные инфраструктуры и электронная коммерция.
Rising Cloud
risingcloud.com
Откройте для себя динамические, эластичные серверы и возможности искусственного интеллекта для разработчиков. С Rising Cloud вы платите только за то, что используете. Наш искусственный интеллект гибко масштабируется и убирается по мере необходимости, обеспечивая вам максимальную экономию средств. Воспользуйтесь нашим калькулятором экономии затрат, чтобы узнать, сколько вы сэкономите, используя прогнозную аналитику для
Hatch
usehatchapp.com
Hatch - платформа для автоматизации общения с клиентами, которая помогает управлять кампаниями и взаимодействовать с потенциальными клиентами через текст, email и голосовую почту.
amazee.io
amazee.io
amazee.io — это платформа для доставки и хостинга приложений, упрощающая развертывание в облачных и локальных средах на основе Kubernetes.
Hostman
hostman.com
Hostman – облачная платформа для хостинга веб-сайтов, приложений и баз данных с простым интерфейсом и возможностью масштабирования ресурсов.
8base
8base.com
8base — это платформа с низким кодом для создания и запуска многофункциональных цифровых продуктов, включая SaaS-решения, торговые площадки и другие веб- и мобильные приложения. Платформа 8base помогает предпринимателям и создателям авторитетных компаний воплощать в жизнь свои идеи продуктов; быстрее, лучше и экономичнее. Кроме того, цифровые агентства используют 8base для более быстрой реализации клиентских проектов, одновременно увеличивая свою прибыль и уменьшая зависимость от дефицитных и дорогих специалистов по разработке программного обеспечения. 8base — это настраиваемая бессерверная среда разработки с низким кодом, размещенная на AWS, которая предоставляет самый надежный в мире язык запросов на основе GraphQL для API; и в отличие от других платформ, 8base была создана с нуля, чтобы использовать стандарты и широко распространенные технологии, которые нравятся основным разработчикам и гарантируют, что интеллектуальная собственность создателя может быть перенесена на другие платформы, если когда-либо возникнет такая необходимость. 8base предлагает: 1) инструменты разработки с низким уровнем написания кода для создания серверных частей программного обеспечения и API; 2) бессерверная инфраструктура вычислений и хранения данных для запуска приложений, созданных с использованием инструментов 8base; 3) инструменты визуальной фронтенд-разработки; 4) услуги по проектированию и разработке через партнерскую сеть для помощи клиентам в создании приложений с использованием 8base. 8base впервые была коммерциализирована в 2019 году. Сегодня тысячи клиентов, включая многочисленные мультитенантные SaaS-стартапы и рыночные стартапы, агентства и консалтинговые компании по разработке специального программного обеспечения, а также более крупные организации, такие как IBM Global Services/NATO и Международный университет Флориды, используют 8base.
Qoddi
qoddi.com
Платформа приложений Qoddi позволяет небольшим командам развертывать любой код из любого репозитория, например Github, GitLabs или Bitbucket. Qoddi управляет всей инфраструктурой, необходимой для запуска вашего приложения, и масштабируется по требованию, чтобы соответствовать росту вашего приложения с течением времени. Qoddi на 70% дешевле, чем у других облачных провайдеров.
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy - это облачная платформа для быстрого развертывания и управления приложениями с автоматическим масштабированием и интеграцией с популярными инструментами разработки.
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем коде, а не на создании или обслуживании платформы. Некоторые функции, предлагаемые в Choreo, включают в себя: - Архитектура приложения: доменно-ориентированная разработка, архитектура микросервисов, управление версиями. Управление API: управление API, шлюз, портал разработчиков, управление жизненным циклом, рынок API, безопасность API, аналитика API. - Разработка платформы: CI/CD. , GitOps, управление выпусками, конфигурации, секреты, оптимизация затрат. - Управление инфраструктурой: контейнеры и K8, бессерверные среды, межсетевой экран, балансировка нагрузки, географическая маршрутизация, DNS, многооблачная среда. - Безопасность: нулевое доверие, шифрование, управление секретами, TLS, аутентификация и авторизация — аналитика и наблюдаемость: журналы, трассировки, метрики, оповещения, аналитика, метрики DORA, бизнес-аналитика
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — это готовая к использованию платформа, которая помогает оптимизировать разработку программного обеспечения в различных облачных средах. Предоставляя комплексное сочетание предварительно настроенных инструментов с открытым исходным кодом, CodeNOW управляет всеми аспектами процесса разработки программного обеспечения. Это позволяет вашим командам разработчиков сосредоточиться на создании функциональных компонентов для вашего бизнеса, а не тратить время на управление и автоматизацию облачных инфраструктур. CodeNOW предоставляет надежные предустановленные роли и разрешения, которые помогают управлять вашими командами разработчиков, которые могут быть локальными или удаленными. У вас есть свобода развертывания на общедоступных облачных платформах или на собственных внутренних серверах с использованием таких платформ, как VMWare Tanzu или Azure Stack Hub. CodeNOW особенно подходит для программного обеспечения, построенного на микросервисной или событийно-управляемой архитектуре. Эти архитектуры позволяют независимым командам быстро выполнять итерации и приносить пользу вашему бизнесу. Вы можете использовать возможности Kubernetes без необходимости управлять его сложностями. CodeNOW позаботится об автоматизации облака, пока ваши разработчики сосредоточатся на кодировании. Наша команда экспертов поможет вам обновить кластеры Kubernetes в соответствии с потребностями вашего бизнеса. По сути, CodeNOW позволяет вам уверенно и эффективно масштабировать разработку программного обеспечения!
Control Plane
controlplane.com
Приложение "Плоская управления" централизованно управляет и контролирует ресурсы и инфраструктуру на разных облачных платформах.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef - облачная платформа для развертывания приложений на Node.js и других языках программирования с поддержкой Docker и Kubernetes.
Ori
ori.co
ORI — платформа для оптимизации и развертывания AI моделей с использованием GPU, поддерживающая настройку виртуальных машин для различных задач.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape — облачная платформа для простой разработки и развертывания приложений, автоматизирующая управление инфраструктурой без необходимости в DevOps.
Northflank
northflank.com
Northflank - облачная платформа для создания и масштабирования микросервисов, заданий и баз данных с мощным интерфейсом и API.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud - облачная платформа для размещения приложений с акцентом на безопасность и гибкость, поддерживающая различные языки программирования.
Dagster
dagster.io
Dagster — это открытый оркестратор данных для разработки и мониторинга рабочих процессов, поддерживающий модульность и интеграцию с различными инструментами.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean — облачная платформа для развертывания и масштабирования приложений с поддержкой ИИ и интеграцией с GIT.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard - платформа для размещения приложений на Ruby on Rails и других языках, упрощающая управление инфраструктурой для разработчиков.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod - это платформа для разработчиков, предоставляющая облачные среды разработки с интеграцией необходимых инструментов и зависимостей.
Glitch
glitch.com
Glitch — это платформа для создания веб-приложений в браузере, где пользователи могут сотрудничать в реальном времени и экспериментировать с кодом.
Heroku
heroku.com
Heroku - облачная платформа для разработки и масштабирования приложений на различных языках программирования.
IBM Cloud
ibm.com
IBM Cloud - это облачная платформа, предлагающая услуги вычислений, хранения, AI, аналитики и безопасности для бизнеса.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta – это управляемая платформа хостинга для сайтов WordPress, обеспечивающая высокую производительность, безопасность и удобную панель управления.
Koyeb
koyeb.com
Koyeb – платформа без серверов для развертывания и управления веб-приложениями, API и событиями с поддержкой Docker и CI/CD.
Netlify
netlify.com
Netlify — это облачная платформа для хостинга и управления статическими веб-сайтами и веб-приложениями с функциями безсерверной обработки и интеграции с Git.
Aiven
aiven.io
Aiven - облачная платформа для управления базами данных и потоками данных, предлагающая услуги по множеству технологий, включая PostgreSQL и Kafka.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh — платформа как услуга (PaaS) для управления развертыванием и разработкой веб-приложений, обеспечивающая безопасность и автоматизацию.
Plesk
plesk.com
Plesk – это панель управления для веб-хостинга, позволяющая управлять серверами, сайтами и приложениями, обеспечивая безопасность и автоматизацию.
Render
render.com
Render — облачная платформа для развертывания и управления приложениями и веб-сайтами с бесплатным SSL и автоматическим развёртыванием из Git.
Replit
replit.com
Replit - это облачная IDE, позволяющая писать код и создавать приложения в различных языках программирования с возможностью совместной работы и развертывания.
Timescale
timescale.com
Timescale — облачная база данных на основе PostgreSQL для обработки данных временных рядов и аналитики в реальном времени.
Vercel
vercel.com
Vercel — это облачная платформа для разработчиков, позволяющая быстро создавать, развертывать и управлять веб-приложениями с поддержкой различных фреймворков.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Catalyst от Zoho — это простейшая облачная платформа разработки программного кода. Catalyst предлагает широкий спектр бессерверных услуг, услуг AI/ML, DevOps и серверных услуг. С Catalyst вы получаете все необходимое для разработки приложения на единой унифицированной платформе. Catalyst предоставляет мощные возможности искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяя вам использовать безграничный потенциал искусственного интеллекта. Сервисы на Catalyst: QuickML: комплексная платформа машинного обучения без написания кода для создания, обучения, оценки, развертывания и оптимизации моделей машинного обучения. CloudScale: предложение BaaS от Catalyst, которое поможет вам создавать, размещать, отслеживать и масштабировать ваше приложение. AppSail: полностью управляемое предложение «Платформа как услуга» (PaaS) для широкого спектра приложений. ConvoKraft: создавайте чат-боты на базе искусственного интеллекта, которые могут естественным образом обрабатывать широкий спектр взаимодействий с клиентами. SmartBrowz: унифицированная платформа автоматизации браузера. Zia Services: множество готовых к внедрению передовых компонентов AI/ML для ваших веб-приложений и мобильных приложений. С помощью этих мощных сервисов вы можете создавать и развертывать приложения, микросервисы, решения на базе машинного обучения, чат-боты на базе искусственного интеллекта, решения для автоматизации браузеров и многое другое в любом масштабе, не беспокоясь об эксплуатационных расходах.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator - это платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая пользователям создавать, интегрировать и управлять бизнес-приложениями.
Modal
modal.com
Модал помогает людям запускать код в облаке. Мы считаем, что это самый простой способ для разработчиков получить доступ к контейнерным бессерверным вычислениям без необходимости управлять собственной инфраструктурой.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere — облачная платформа для разработки и запуска приложений на Python, позволяющая работать через браузер без настройки серверов.
Exotel
exotel.com
Exotel - коммуникационная платформа для управления взаимодействиями с клиентами через звонки, эффективно упростившая обработку данных и предоставляющая безопасные решения.
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