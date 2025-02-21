Программное обеспечение «Облачная платформа как услуга» (PaaS) - Самые популярные приложения - Того

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Платформа как услуга (PaaS) — это модель облачных вычислений, которая предоставляет комплексную среду для разработки и развертывания приложений в облаке. Цель PaaS — обеспечить интегрированное представление облачных платформ, упрощая разработку и обслуживание облачных приложений. PaaS включает в себя различные инструменты, такие как комплекты разработки, инструменты баз данных и возможности управления приложениями. Решение PaaS включает в себя компоненты инфраструктуры, такие как серверы и системы хранения данных, а также промежуточное программное обеспечение, такое как инструменты разработки и системы управления базами данных. Сторонние поставщики предлагают эти виртуальные ресурсы, позволяя пользователям создавать, развертывать и запускать программные приложения без необходимости обширной внутренней разработки программного обеспечения. Компании используют PaaS для аутсорсинга хостинга, создания баз данных, облачной безопасности и хранения данных. Он обычно используется в качестве масштабируемой платформы для новых приложений или расширения существующих приложений для более широкой аудитории. В PaaS используется модель оплаты по мере роста, которая помогает предприятиям избежать значительных первоначальных инвестиций во время разработки и промежуточное программное обеспечение. Команды разработчиков используют PaaS в качестве альтернативы созданию и размещению приложений с помощью интегрированных сред разработки (IDE). Кроме того, размещенные службы баз данных и хранения данных PaaS предоставляют возможности, аналогичные мобильным продуктам backend-as-a-service (mBaaS), которые предназначены для мобильных приложений. Поставщики PaaS варьируются от признанных поставщиков программного обеспечения до проектов с открытым исходным кодом. В последнее время гибридное облако стало популярным методом развертывания PaaS. Гибридные облачные вычисления объединяют различные облачные инфраструктуры, такие как общедоступные и частные облака, и управляют ими как единым целым.
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Replit
replit.com
Repl.it-это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры Repl, которая означает «read -evaluate -pprint loop». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и Джорданским дизайнером Хая Одеей в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб -сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям обмениваться проектами различными способами. Они также принимают «Jams», кодирующие соревнования на основе определенной темы. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления счета, денег, криптовалюты или подарочной карты. Реплика в Repl.it - это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочее пространство в большинстве популярных языков программирования, где вам дают контейнер на виртуальной машине, где может работать ваш код. В любой конкретной реплике есть две основные части - редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая поддерживает Visual Studio Code. На Mobile редактор Ace. Repl. У этого есть премиум -уровень под названием Hacker Plan. Это позволяет больше места для хранения, частный код и неограниченное количество сотрудников по проекту, а план образования GitHub включает в себя 3 месяца бесплатно от хакерского плана. На Repl.it насчитывается более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «Компания имеет более 500 000 еженедельных активных разработчиков и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум разговоров. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум сохраняется чистым модераторами разговоров.
Nullstone
nullstone.io
Развертывайте любое приложение и архитектуру в облаке. Простая в использовании платформа для разработчиков, которая позволяет разработчикам быстро развертывать любое приложение. Запустите в своем облаке для полной прозрачности и контроля с помощью инструментов по вашему выбору.
Back4App
back4app.com
Back4app — это серверная часть с низким кодом для создания современных приложений. Он ускоряет внутреннюю разработку, повышает производительность разработки, сокращает время вывода на рынок и масштабирует приложения без управления инфраструктурой.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Облачные сервисы Red Hat® помогают командам сосредоточиться на наиболее важной для них работе — быстрой разработке, развертывании и развитии приложений, в то время как доверенные эксперты управляют инфраструктурой. Получите доступ к облачным предложениям с помощью Red Hat Hybrid Cloud Console — вашего ключа к модернизации вашего бизнеса, снижению затрат и большей свободе в построении.
Stormkit
stormkit.io
Полнофункциональные приложения Javascript. Развернуто в облаке. Легко запустите полнофункциональное приложение JavaScript за считанные минуты и сосредоточьте свое внимание на самом важном — на самом приложении. Воспользуйтесь нашим мощным набором инструментов для улучшения процесса разработки.
Scalr
scalr.com
Scalr — это программное обеспечение Terraform для автоматизации и совместной работы с полной поддержкой CLI, интеграцией OPA, иерархической моделью конфигурации и функциями повышения качества жизни.
mogenius
mogenius.com
mogenius — платформа операций Kubernetes, которая упрощает операции Kubernetes в облачных и локальных средах, внедряя лучшие практики повышения производительности разработчиков за счет улучшенных механизмов доставки программного обеспечения и возможностей самообслуживания. Эта независимая от облака платформа снижает затраты на DevOps и облегчает эффективное управление инфраструктурой для команд любого размера без привязки к поставщику. Платформа объединяет прозрачность, наблюдаемость и автоматизацию в единое решение для полного контроля над Kubernetes. Он оптимизирует рабочие процессы CI/CD и обеспечивает безопасность корпоративного уровня. mogenius идеально подходит для команд, стремящихся к быстрому развертыванию, сокращению затрат на облако и сокращению затрат на обслуживание, особенно когда внутренние ресурсы ограничены. DevOps и инженеры платформ могут быстро создать собственную внутреннюю платформу разработчиков за считанные дни. Доступен бесплатный план.
Brainboard
brainboard.co
Brainboard — это платформа на основе искусственного интеллекта для визуального проектирования и совместного управления облачной инфраструктурой. Это единственное решение, которое автоматически генерирует код IaC для любого поставщика облачных услуг со встроенным CI/CD.
HarperDB
harperdb.io
HarperDB — это глобально распределенная платформа периферийных данных, предназначенная для обработки огромных объемов данных со сверхнизкой задержкой. Благодаря встроенной геораспределенной кластеризации, не зависящей от поставщика, HarperDB чрезвычайно прост в использовании и развертывании. Помимо хранения данных, HarperDB также устраняет сетевые переходы между данными и API с помощью пользовательских функций, которые сжимают ваш стек и устраняют сложность. Это, в дополнение к чрезвычайно высокой пропускной способности на каждый узел и возможностям горизонтального масштабирования, обеспечивает значительно более экономичную инфраструктуру при сохранении почти нулевой задержки. Кроме того, HarperDB также устраняет распространенные недостатки баз данных NoSQL за счет автоматической индексации и встроенной поддержки SQL-запросов (включая соединения). От POV до IPO, HarperDB — это самое простое решение для начала и масштабирования. Попробуйте бесплатно сегодня на harperdb.io.
cloudplan
cloudplan.net
Упростите рабочие процессы и частное облако. Полностью интегрированное частное облачное решение для управления данными, их хранения, рабочих процессов, управления документами и безопасности. Работает в облачных, локальных, гибридных и мультиоблачных средах!
Scalingo
scalingo.com
Откройте для себя Scalingo, первый в Европе PaaS, сертифицированный HDS (хостинг медицинских данных) и ISO 27001. Разместите свое приложение во Франции и наслаждайтесь первоклассной поддержкой клиентов. Развертывайте свои приложения быстрее.
PlusClouds
plusclouds.com
Поставщик облачной инфраструктуры, который позволяет быстро создавать, тестировать, разрабатывать, удаленно управлять и масштабировать сайты с высоким трафиком, такие как корпоративные инфраструктуры и электронная коммерция.
Rising Cloud
risingcloud.com
Откройте для себя динамические, эластичные серверы и возможности искусственного интеллекта для разработчиков. С Rising Cloud вы платите только за то, что используете. Наш искусственный интеллект гибко масштабируется и убирается по мере необходимости, обеспечивая вам максимальную экономию средств. Воспользуйтесь нашим калькулятором экономии затрат, чтобы узнать, сколько вы сэкономите, используя прогнозную аналитику для
Hatch
usehatchapp.com
Hatch — единственная платформа для общения с клиентами, предназначенная для роста прибыли. Благодаря вашему охвату и последующему отслеживанию на автопилоте, а также специальным агентам искусственного интеллекта, которые отправляют текстовые сообщения вашим потенциальным клиентам и клиентам, вы можете превратить больше потенциальных клиентов в встречи, продажи и постоянных клиентов без накладных расходов. Удовлетворяйте клиентов, облегчайте нагрузку на сотрудников и увеличивайте свои доходы с помощью Hatch.
amazee.io
amazee.io
amazee.io предоставляет платформу для доставки и хостинга приложений, позволяющую командам инженеров более эффективно развертывать приложения. Платформа с открытым исходным кодом, ориентированная на разработчиков, упрощает жизнь и работу разработчиков, сводя к минимуму стресс, связанный с управлением инфраструктурой или операциями. amazee.io поддерживает организации в ускорении внедрения облачных технологий и контейнеров и предоставляет легко управляемый Kubernetes для команд разработчиков. amazee.io работает в любой точке мира и имеет специальную поддержку 24/7/365.
Hostman
hostman.com
Hostman — это облачная платформа, на которой разработчики и технические команды могут размещать свои решения: веб-сайты, магазины электронной коммерции, веб-сервисы, приложения, игры и многое другое. С Hostman у вас есть свобода выбора услуг, резервирование столько ресурсов, сколько вам нужно, и управление ими через удобный интерфейс. На данный момент мы предлагаем готовые решения для запуска облачных серверов и баз данных, а также платформу для тестирования любых приложений. • Облачные серверы. Ваши выделенные вычислительные ресурсы на серверах в США, Польше и Нидерландах. Вскоре мы также будем в Сингапуре, Египте и Нигерии. Мы предлагаем более 25 готовых установок с предустановленными средами и программным обеспечением для систем аналитики, игр, электронной коммерции, стриминга и веб-сайтов любой сложности. • Базы данных. Мгновенная настройка любой популярной системы управления базами данных (СУБД), включая MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Apache Kafka и OpenSearch. Мы дарим $100 на 7-дневную бесплатную пробную версию всех наших услуг. Заходите на сайт и получайте бонус!
8base
8base.com
8base — это платформа с низким кодом для создания и запуска многофункциональных цифровых продуктов, включая SaaS-решения, торговые площадки и другие веб- и мобильные приложения. Платформа 8base помогает предпринимателям и создателям авторитетных компаний воплощать в жизнь свои идеи продуктов; быстрее, лучше и экономичнее. Кроме того, цифровые агентства используют 8base для более быстрой реализации клиентских проектов, одновременно увеличивая свою прибыль и уменьшая зависимость от дефицитных и дорогих специалистов по разработке программного обеспечения. 8base — это настраиваемая бессерверная среда разработки с низким кодом, размещенная на AWS, которая предоставляет самый надежный в мире язык запросов на основе GraphQL для API; и в отличие от других платформ, 8base была создана с нуля, чтобы использовать стандарты и широко распространенные технологии, которые нравятся основным разработчикам и гарантируют, что интеллектуальная собственность создателя может быть перенесена на другие платформы, если когда-либо возникнет такая необходимость. 8base предлагает: 1) инструменты разработки с низким уровнем написания кода для создания серверных частей программного обеспечения и API; 2) бессерверная инфраструктура вычислений и хранения данных для запуска приложений, созданных с использованием инструментов 8base; 3) инструменты визуальной фронтенд-разработки; 4) услуги по проектированию и разработке через партнерскую сеть для помощи клиентам в создании приложений с использованием 8base. 8base впервые была коммерциализирована в 2019 году. Сегодня тысячи клиентов, включая многочисленные мультитенантные SaaS-стартапы и рыночные стартапы, агентства и консалтинговые компании по разработке специального программного обеспечения, а также более крупные организации, такие как IBM Global Services/NATO и Международный университет Флориды, используют 8base.
Qoddi
qoddi.com
Платформа приложений Qoddi позволяет небольшим командам развертывать любой код из любого репозитория, например Github, GitLabs или Bitbucket. Qoddi управляет всей инфраструктурой, необходимой для запуска вашего приложения, и масштабируется по требованию, чтобы соответствовать росту вашего приложения с течением времени. Qoddi на 70% дешевле, чем у других облачных провайдеров.
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy — это высокопроизводительная, полностью резервированная и автоматически масштабируемая облачная платформа как услуга (PaaS), разработанная для простоты и эффективности. CloudJiffy стремится сделать облачные вычисления простыми и доступными для разработчиков всех уровней подготовки. По своей сути CloudJiffy обеспечивает мгновенное развертывание приложений всего за несколько кликов. Он поддерживает различные среды выполнения, позволяя разработчикам развертывать приложения Java, PHP, Ruby, Node.js, Go, Python и Docker без необходимости внесения каких-либо изменений в код. Платформа также интегрируется с GIT, SVN и другими популярными инструментами разработки, обеспечивая плавные и эффективные процессы развертывания. CloudJiffy выделяется своими расширенными возможностями автоматизации и управления ресурсами. Он автоматически масштабирует контейнеры приложений как по вертикали, так и по горизонтали, обеспечивая оптимальное использование ресурсов и экономическую эффективность. Платформа работает по модели ценообразования с оплатой по мере использования, корректируя ресурсы в зависимости от текущей нагрузки и устраняя необходимость резервирования ресурсов или планирования мощности. Такой подход позволяет пользователям платить только за потребляемые ими ресурсы, что может привести к значительной экономии средств. CloudJiffy утверждает, что пользователи могут сэкономить до 80% затрат на облако, используя функцию автоматического масштабирования. В дополнение к динамическому масштабированию CloudJiffy предлагает ряд других расширенных функций. Панель управления платформы предоставляет интуитивно понятный мастер топологии приложений, менеджер развертывания, доступ к файлам журналов и конфигурации, функции совместной работы в команде и интеграцию с инструментами CI/CD. Кроме того, пользователи CloudJiffy могут устанавливать популярные приложения, такие как WordPress, Gitlab, Kubernetes, Magento и т. д., с торговой площадки платформы всего одним щелчком мыши. Услуги CloudJiffy доступны в США, Индии и Германии, и в будущем планируется их расширение на новые территории. Платформа гордится своей безопасностью, надежностью и отличным обслуживанием клиентов. Он может похвастаться соглашением об уровне обслуживания (SLA) в течение 99,99% времени безотказной работы и обеспечивает техническую поддержку мирового класса 24/7/365.
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем коде, а не на создании или обслуживании платформы. Некоторые функции, предлагаемые в Choreo, включают в себя: - Архитектура приложения: доменно-ориентированная разработка, архитектура микросервисов, управление версиями. Управление API: управление API, шлюз, портал разработчиков, управление жизненным циклом, рынок API, безопасность API, аналитика API. - Разработка платформы: CI/CD. , GitOps, управление выпусками, конфигурации, секреты, оптимизация затрат. - Управление инфраструктурой: контейнеры и K8, бессерверные среды, межсетевой экран, балансировка нагрузки, географическая маршрутизация, DNS, многооблачная среда. - Безопасность: нулевое доверие, шифрование, управление секретами, TLS, аутентификация и авторизация — аналитика и наблюдаемость: журналы, трассировки, метрики, оповещения, аналитика, метрики DORA, бизнес-аналитика
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — это готовая к использованию платформа, которая помогает оптимизировать разработку программного обеспечения в различных облачных средах. Предоставляя комплексное сочетание предварительно настроенных инструментов с открытым исходным кодом, CodeNOW управляет всеми аспектами процесса разработки программного обеспечения. Это позволяет вашим командам разработчиков сосредоточиться на создании функциональных компонентов для вашего бизнеса, а не тратить время на управление и автоматизацию облачных инфраструктур. CodeNOW предоставляет надежные предустановленные роли и разрешения, которые помогают управлять вашими командами разработчиков, которые могут быть локальными или удаленными. У вас есть свобода развертывания на общедоступных облачных платформах или на собственных внутренних серверах с использованием таких платформ, как VMWare Tanzu или Azure Stack Hub. CodeNOW особенно подходит для программного обеспечения, построенного на микросервисной или событийно-управляемой архитектуре. Эти архитектуры позволяют независимым командам быстро выполнять итерации и приносить пользу вашему бизнесу. Вы можете использовать возможности Kubernetes без необходимости управлять его сложностями. CodeNOW позаботится об автоматизации облака, пока ваши разработчики сосредоточатся на кодировании. Наша команда экспертов поможет вам обновить кластеры Kubernetes в соответствии с потребностями вашего бизнеса. По сути, CodeNOW позволяет вам уверенно и эффективно масштабировать разработку программного обеспечения!
Control Plane
controlplane.com
Control Plane решает общие проблемы, такие как ограниченность ресурсов DevOps, накладные расходы на управление несколькими средами и отсутствие экономически эффективной наблюдаемости, используя универсальный API для мониторинга, настройки и управления инфраструктурой через CSP (поставщиков облачных услуг). Благодаря Control Plane инженеры сосредотачиваются на коде, DevOps обеспечивает масштабирование, а сложность облака больше не существует.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud — это платформа как услуга (PaaS) для развертывания и запуска облачных приложений Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core через Docker-контейнеры и Kubernetes.
Ori
ori.co
Обучайте и делайте выводы об искусственном интеллекте в экономичном масштабе. Экземпляры графического процессора с оплатой по мере использования по требованию. Зарезервируйте тысячи выделенных блоков графических процессоров в облаке. Графические процессоры NVIDIA® H100 и A100 с тензорными ядрами.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape — это платформа облачной разработки без DevOps. Он работает поверх AWS и интегрирует других популярных поставщиков облачных услуг (например, MongoDb Atlas). Он позволяет каждому (даже младшему) разработчику разрабатывать, развертывать и запускать приложения промышленного уровня. Он автоматизирует управление инфраструктурой, упаковку исходного кода, развертывание и многое другое. В отличие от других решений, Stacktape является одновременно мощным (например, AWS CloudFormation или Terraform) и простым в использовании (например, Heroku или Firebase). Помимо других преимуществ, это устраняет необходимость в выделенных экспертах по DevOps/Cloud и повышает продуктивность разработчиков.
Northflank
northflank.com
Комплексная платформа для разработчиков для создания и масштабирования микросервисов, заданий и управляемых баз данных с мощным пользовательским интерфейсом, API и интерфейсом командной строки.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud помогает компаниям и ИТ-специалистам ускорить доставку программного обеспечения, сократить цикл обратной связи, сосредоточиться на своей основной ценности и перестать беспокоиться о своей хостинговой инфраструктуре, предоставляя решение для обеспечения устойчивости приложений.
Dagster
dagster.io
От запроса на вытягивание до производства. Без особых усилий. Корпоративная платформа оркестрации, которая ставит на первое место опыт разработчиков, с полностью бессерверными или гибридными развертываниями, собственными ветвями и готовыми CI/CD.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. — американский поставщик облачной инфраструктуры со штаб-квартирой в Нью-Йорке и центрами обработки данных по всему миру. DigitalOcean предоставляет разработчикам облачные сервисы, которые помогают развертывать и масштабировать приложения, работающие одновременно на нескольких компьютерах. По состоянию на январь 2018 года DigitalOcean была третьей по величине хостинговой компанией в мире по количеству компьютеров с выходом в Интернет.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard — это полнофункциональное решение поддержки Ruby on Rails, позволяющее организациям сосредоточиться на создании и разработке приложений, а не на управлении своей инфраструктурой. Оптимизированный Сервис поддерживает среды Ruby on Rails, PHP и Node.js, а также любые другие языки, которые вы хотите установить, чтобы быстро запускать и запускать приложения на AWS. Команда инженеров поддержки Rails мирового класса будет отслеживать и управлять вашими приложениями в облаке, чтобы вы могли вернуться к тому, что у вас получается лучше всего — разработке интересных приложений. Головные боли DevOps не дают вам спать по ночам? Так не должно быть.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod — это платформа для разработчиков, которая предоставляет по требованию предварительно настроенные облачные среды разработки (CDE), которые автоматически интегрируются в любой инструмент, библиотеку или зависимость, необходимую для создания программного обеспечения. Для начала работы с Gitpod просто необходимо добавить файл .gitpod.yml в корень любого репозитория или префикс любого URL-адреса GitLab, GitHub или Bitbucket с помощью gitpod.io/#. Gitpod CDE лучше всего подходит для организаций, которые хотят значительно сократить время адаптации разработчиков, повысить производительность своих команд или защитить цепочки поставок для разработки. Gitpod CDE доступны в двух вариантах развертывания: выделенном и облачном. Gitpod Dedicated размещается в вашем VPC и управляется Gitpod, обеспечивая максимальную безопасность с минимальными накладными расходами. Gitpod Cloud управляется и размещается Gitpod и лучше всего подходит для любых команд, которые хотят начать работу с нулевой установкой и имеют меньшие требования к безопасности или соответствию требованиям.
Glitch
glitch.com
Glitch — это место, где каждый может создать сеть. Это простой, но мощный инструмент для создания веб-сайтов и приложений, поддерживаемый веселым и дружелюбным сообществом авторов — от новичков до опытных разработчиков. Glitch — это среда программирования для совместной работы, которая находится в вашем браузере и развертывает код по мере ввода. Используйте Glitch для создания чего угодно — от статической веб-страницы до полноценных приложений Node.
Heroku
heroku.com
Heroku — это облачная платформа как услуга (PaaS), поддерживающая несколько языков программирования. Heroku, одна из первых облачных платформ, находится в разработке с июня 2007 года, когда она поддерживала только язык программирования Ruby, но теперь поддерживает Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP и Go. По этой причине Heroku считается многоязычной платформой, поскольку у нее есть функции, позволяющие разработчику создавать, запускать и масштабировать приложения одинаковым образом на большинстве языков. Heroku была приобретена Salesforce.com в 2010 году за 212 миллионов долларов.
IBM Cloud
ibm.com
Облачные вычисления IBM — это набор услуг облачных вычислений для бизнеса, предлагаемый компанией информационных технологий IBM. Начните строить немедленно, используя более 190 уникальных сервисов.
Kinsta
kinsta.com
Улучшите свои веб-проекты с помощью Kinsta. Самый быстрый и надежный хостинг для сайтов, приложений, баз данных и статических сайтов WordPress. Нам доверяют более 120 000 пользователей, от малых предприятий до компаний из списка Fortune 500. Наши сайты созданы на самых быстрых серверах Google Cloud Platform в сети премиум-уровня с более чем 36 центрами обработки данных. Кроме того, получите надежную безопасность сайта благодаря интеграции Cloudflare с межсетевым экраном корпоративного уровня, защитой от DDoS, технологией изолированных контейнеров и полным соответствием SOC 2 для вашего спокойствия. И наслаждайтесь круглосуточной поддержкой в чате 24/7/365 со средним временем первого ответа менее двух минут. Мы упрощаем управление вашими сайтами и их оптимизацию с помощью встроенной панели управления MyKinsta, Kinsta APM и DevKinsta. Бесплатные инструменты, которые оптимизируют ваш рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном. Начните работу на kinsta.com с 30-дневной гарантией возврата денег.
Koyeb
koyeb.com
Одна платформа, все ваши услуги. Единая платформа Koyeb позволяет сочетать любимые языки, платформы и технологии. Развертывайте любое приложение благодаря встроенной поддержке популярных языков и встроенному развертыванию контейнеров Docker. Запускайте быстродействующие веб-сервисы и функции, управляемые событиями, с малой задержкой с помощью простой в использовании и масштабируемой бессерверной платформы.
Netlify
netlify.com
Netlify — это компания облачных вычислений, базирующаяся в Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру доставки приложений компании, бессерверную обработку форм, поддержку функций AWS Lambda и полную интеграцию с Let's Encrypt. Он предоставляет как бесплатные, так и платные планы. Клиентами Netlify являются Google, Facebook, Verizon, NBC, Samsung, Nike, Cisco, Atlassian, LiveChat, Unilever, TriNet, Loblaw, Wieden+Kennedy, HashiCorp, Vue.js, Citrix, Peloton, Kubernetes. , Lodash, Smashing Magazine и Sequoia Capital.
Aiven
aiven.io
Выступая в качестве центрального узла для всех потребностей баз данных, Aiven предлагает услуги реляционных и нереляционных баз данных, а также пакет визуализации и брокер сообщений с высокой пропускной способностью. Наше предложение услуг включает Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 и Grafana. Все услуги Aiven оплачиваются почасово, исходя из фактического использования, без каких-либо скрытых комиссий. Начните 30-дневную пробную версию сегодня!
Platform.sh
platform.sh
Эффективно, надежно и безопасно. Платформа как услуга Platform.sh (PaaS) устраняет сложности управления облачной инфраструктурой и оптимизирует рабочие процессы от разработки до производства, сокращая время, необходимое для создания и развертывания приложений. Обеспечивая эффективность, надежность и безопасность, давая командам разработчиков контроль и спокойствие. Создано разработчиками для разработчиков. Платформа.sh, принятая и любимая более чем 16 000 разработчиков, 7 000 клиентов и проверенная за последние 8 лет, предоставляет нестандартные возможности, которые служат стартовой площадкой для нестандартного мышления творческих команд разработчиков. Мы обеспечиваем круглосуточную поддержку, управляемую облачную инфраструктуру, а также автоматическую безопасность и соответствие требованиям с помощью универсального PaaS. Мы даем нашим клиентам полный контроль над их данными, обеспечивая безопасность и круглосуточную доступность приложений. Платформеры — это удаленная глобальная рабочая сила, и мы преуспеваем в мультикультурной команде. Мы стремимся к открытому исходному коду и открытой, гостеприимной среде. Наша команда охватывает весь мир и спектр опыта. Какова наша общность, наша культурная ткань? Любознательный дух и жажда знаний; стремление к инновационным идеям и культурам. Мы верим, что вместе сможем создать что угодно в среде, которая позволит вам делать свою работу максимально эффективно.
Plesk
plesk.com
Наша основная миссия в Plesk — упростить жизнь веб-специалистов, чтобы они могли сосредоточиться на своем основном бизнесе, а не на управлении инфраструктурой. Ключевые функции платформы Plesk — автоматизация и управление доменами, почтовыми учетными записями, веб-приложениями, языками программирования и базами данных. Обеспечение готовой к кодированию среды и надежной безопасности на всех уровнях и в операционных системах. В настоящее время мы работаем на более чем 390 тысячах серверов по всему миру, поддерживаем работу более 11 миллионов веб-сайтов и 19 миллионов почтовых ящиков. Ознакомьтесь с нашей партнерской программой Plesk, чтобы узнать специальные цены https://ple.sk/PleskPartner.
Render
render.com
Render — это единое облако для создания и запуска всех ваших приложений и веб-сайтов с бесплатным SSL, глобальной CDN, частными сетями и автоматическим развертыванием из Git.
Timescale
timescale.com
Облачный PostgreSQL для временных рядов, событий и аналитики. Timescale предоставляет современным инженерным группам облачную инфраструктуру данных, необходимую им для создания ориентированных на данные продуктов, которые радуют их клиентов, помогая им создавать быстрее, эффективно масштабироваться и тратить меньше средств. Timescale позволяет компаниям извлечь выгоду из данных временных рядов. Данные временных рядов — это непрерывные потоки данных, которые собираются с высокой частотой и используются для понимания того, как меняются системы как в реальном времени, так и исторически. Timescale помогает компаниям создавать следующую волну вычислений, привлекая клиентов из таких отраслей, как Интернет вещей, финансовые технологии и криптография, энергетика и окружающая среда, интеллектуальное производство, транспорт и многое другое. Если это работает с PostgreSQL, оно работает и с Timescale. Команды инженеров дополнительно масштабируют PostgreSQL с помощью Timescale с такими функциями, как автоматическое секционирование и индексирование по времени, постепенно обновляемые материализованные представления и столбцовое сжатие. При этом сохраняются функции PostgreSQL и вся экосистема инструментов, драйверов и соединителей PostgreSQL, которые разработчики знают и любят.
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud от Vercel предоставляет разработчикам опыт и инфраструктуру для создания, масштабирования и защиты более быстрого и персонализированного Интернета. Предоставляя набор инструментов, который нравится командам внешнего интерфейса, и предоставляя глобальную периферийную инфраструктуру, Vercel раскрывает потенциал разработчиков и позволяет вам перейти от идеи к глобальному приложению за считанные секунды. Предприятия, организации и отдельные разработчики, использующие Vercel, получают выгоду от полностью управляемого и высокооптимизированного интерфейса, который позволяет таким клиентам, как Under Armour, Nintendo, The Washington Post, Porsche и Zapier, создавать динамичный пользовательский интерфейс.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Catalyst от Zoho — это простейшая облачная платформа разработки программного кода. Catalyst предлагает широкий спектр бессерверных услуг, услуг AI/ML, DevOps и серверных услуг. С Catalyst вы получаете все необходимое для разработки приложения на единой унифицированной платформе. Catalyst предоставляет мощные возможности искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяя вам использовать безграничный потенциал искусственного интеллекта. Сервисы на Catalyst: QuickML: комплексная платформа машинного обучения без написания кода для создания, обучения, оценки, развертывания и оптимизации моделей машинного обучения. CloudScale: предложение BaaS от Catalyst, которое поможет вам создавать, размещать, отслеживать и масштабировать ваше приложение. AppSail: полностью управляемое предложение «Платформа как услуга» (PaaS) для широкого спектра приложений. ConvoKraft: создавайте чат-боты на базе искусственного интеллекта, которые могут естественным образом обрабатывать широкий спектр взаимодействий с клиентами. SmartBrowz: унифицированная платформа автоматизации браузера. Zia Services: множество готовых к внедрению передовых компонентов AI/ML для ваших веб-приложений и мобильных приложений. С помощью этих мощных сервисов вы можете создавать и развертывать приложения, микросервисы, решения на базе машинного обучения, чат-боты на базе искусственного интеллекта, решения для автоматизации браузеров и многое другое в любом масштабе, не беспокоясь об эксплуатационных расходах.
Zoho Creator
zoho.com
Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложности ваших требований и опыта кодирования. Zoho Creator включает в себя: - Zoho ContactManager — это онлайн-программа для управления контактами, которая позволяет организовывать контакты, задачи и сделки в одном месте.
Modal
modal.com
Модал помогает людям запускать код в облаке. Мы считаем, что это самый простой способ для разработчиков получить доступ к контейнерным бессерверным вычислениям без необходимости управлять собственной инфраструктурой.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Размещайте, запускайте и кодируйте Python в облаке! Начните работу бесплатно. Наш базовый план предоставляет вам доступ к машинам с уже установленной полной средой Python. Вы можете разработать и разместить свой веб-сайт или любой другой код прямо из браузера без необходимости устанавливать программное обеспечение или управлять собственным сервером.
Exotel
exotel.com
Exotel — это передовая платформа взаимодействия с клиентами, которая сочетает в себе CPaaS, омниканальные контакт-центры и диалоговый искусственный интеллект, обеспечивая более 70 миллионов ежедневных разговоров для более чем 7100 компаний в Индии, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Их платформа предназначена для содействия более богатому, основанному на искусственном интеллекте и контекстуальному взаимодействию, предлагая предприятиям беспрецедентную скорость и масштаб в своих коммуникациях. Их недавняя лицензия на сквозные услуги VoIP-телефонии укрепляет их позиции как полностью совместимого оператора облачных вызовов, предоставляя экономичные и безопасные коммуникационные решения. Платформа устраняет разрозненность в общении, объединяя намерения, состояние и эмоциональный тон клиента, чтобы каждый раз доставлять правильное сообщение через соответствующий канал. Неотъемлемой частью Exotel является платформа контекстных данных о клиентах, которая преобразует необработанные данные в персонализированные рассказы о клиентах, предоставляя полезную информацию, которая улучшает каждый разговор. С Exotel компании не просто общаются; они содержательно общаются со своими клиентами, создавая доверие, персонализацию и сочувствие в каждом разговоре. Такой стратегический подход позволяет компаниям прислушиваться к своим клиентам, запоминать каждое взаимодействие и постоянно улучшать качество обслуживания клиентов.
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