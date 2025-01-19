Программное обеспечение «Облачная платформа как услуга» (PaaS) - Самые популярные приложения - Реюньон

CloudJiffy

cloudjiffy.com

CloudJiffy — это высокопроизводительная, полностью резервированная и автоматически масштабируемая облачная платформа как услуга (PaaS), разработанная для простоты и эффективности. CloudJiffy стремится сделать облачные вычисления простыми и доступными для разработчиков всех уровней подготовки. По своей сути CloudJiffy обеспечивает мгновенное развертывание приложений всего за несколько кликов. Он поддерживает различные среды выполнения, позволяя разработчикам развертывать приложения Java, PHP, Ruby, Node.js, Go, Python и Docker без необходимости внесения каких-либо изменений в код. Платформа также интегрируется с GIT, SVN и другими популярными инструментами разработки, обеспечивая плавные и эффективные процессы развертывания. CloudJiffy выделяется своими расширенными возможностями автоматизации и управления ресурсами. Он автоматически масштабирует контейнеры приложений как по вертикали, так и по горизонтали, обеспечивая оптимальное использование ресурсов и экономическую эффективность. Платформа работает по модели ценообразования с оплатой по мере использования, корректируя ресурсы в зависимости от текущей нагрузки и устраняя необходимость резервирования ресурсов или планирования мощности. Такой подход позволяет пользователям платить только за потребляемые ими ресурсы, что может привести к значительной экономии средств. CloudJiffy утверждает, что пользователи могут сэкономить до 80% затрат на облако, используя функцию автоматического масштабирования. В дополнение к динамическому масштабированию CloudJiffy предлагает ряд других расширенных функций. Панель управления платформы предоставляет интуитивно понятный мастер топологии приложений, менеджер развертывания, доступ к файлам журналов и конфигурации, функции совместной работы в команде и интеграцию с инструментами CI/CD. Кроме того, пользователи CloudJiffy могут устанавливать популярные приложения, такие как WordPress, Gitlab, Kubernetes, Magento и т. д., с торговой площадки платформы всего одним щелчком мыши. Услуги CloudJiffy доступны в США, Индии и Германии, и в будущем планируется их расширение на новые территории. Платформа гордится своей безопасностью, надежностью и отличным обслуживанием клиентов. Он может похвастаться соглашением об уровне обслуживания (SLA) в течение 99,99% времени безотказной работы и обеспечивает техническую поддержку мирового класса 24/7/365.