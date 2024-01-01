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Программное обеспечение «Облачная платформа как услуга» (PaaS) - Самые популярные приложения - Беларусь
Платформа как услуга (PaaS) — это модель облачных вычислений, которая предоставляет комплексную среду для разработки и развертывания приложений в облаке. Цель PaaS — обеспечить интегрированное представление облачных платформ, упрощая разработку и обслуживание облачных приложений. PaaS включает в себя различные инструменты, такие как комплекты разработки, инструменты баз данных и возможности управления приложениями. Решение PaaS включает в себя компоненты инфраструктуры, такие как серверы и системы хранения данных, а также промежуточное программное обеспечение, такое как инструменты разработки и системы управления базами данных. Сторонние поставщики предлагают эти виртуальные ресурсы, позволяя пользователям создавать, развертывать и запускать программные приложения без необходимости обширной внутренней разработки программного обеспечения. Компании используют PaaS для аутсорсинга хостинга, создания баз данных, облачной безопасности и хранения данных. Он обычно используется в качестве масштабируемой платформы для новых приложений или расширения существующих приложений для более широкой аудитории. В PaaS используется модель оплаты по мере роста, которая помогает предприятиям избежать значительных первоначальных инвестиций во время разработки и промежуточное программное обеспечение. Команды разработчиков используют PaaS в качестве альтернативы созданию и размещению приложений с помощью интегрированных сред разработки (IDE). Кроме того, размещенные службы баз данных и хранения данных PaaS предоставляют возможности, аналогичные мобильным продуктам backend-as-a-service (mBaaS), которые предназначены для мобильных приложений. Поставщики PaaS варьируются от признанных поставщиков программного обеспечения до проектов с открытым исходным кодом. В последнее время гибридное облако стало популярным методом развертывания PaaS. Гибридные облачные вычисления объединяют различные облачные инфраструктуры, такие как общедоступные и частные облака, и управляют ими как единым целым.
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Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...
Plesk
plesk.com
Наша основная миссия в Plesk — упростить жизнь веб-специалистов, чтобы они могли сосредоточиться на своем основном бизнесе, а не на управлении инфраструктурой. Ключевые функции платформы Plesk — автоматизация и управление доменами, почтовыми учетными записями, веб-приложениями, языками программирова...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. — американский поставщик облачной инфраструктуры со штаб-квартирой в Нью-Йорке и центрами обработки данных по всему миру. DigitalOcean предоставляет разработчикам облачные сервисы, которые помогают развертывать и масштабировать приложения, работающие одновременно на нескольких ком...
Netlify
netlify.com
Netlify — это компания облачных вычислений, базирующаяся в Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру достав...
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud от Vercel предоставляет разработчикам опыт и инфраструктуру для создания, масштабирования и защиты более быстрого и персонализированного Интернета. Предоставляя набор инструментов, который нравится командам внешнего интерфейса, и предоставляя глобальную периферийную инфраструктуру, Ve...
Heroku
heroku.com
Heroku — это облачная платформа как услуга (PaaS), поддерживающая несколько языков программирования. Heroku, одна из первых облачных платформ, находится в разработке с июня 2007 года, когда она поддерживала только язык программирования Ruby, но теперь поддерживает Java, Node.js, Scala, Clojure, Pyth...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложност...
Gitpod
gitpod.io
Gitpod — это платформа для разработчиков, которая предоставляет по требованию предварительно настроенные облачные среды разработки (CDE), которые автоматически интегрируются в любой инструмент, библиотеку или зависимость, необходимую для создания программного обеспечения. Для начала работы с Gitpod ...
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Размещайте, запускайте и кодируйте Python в облаке! Начните работу бесплатно. Наш базовый план предоставляет вам доступ к машинам с уже установленной полной средой Python. Вы можете разработать и разместить свой веб-сайт или любой другой код прямо из браузера без необходимости устанавливать програм...
Glitch
glitch.com
Glitch — это среда программирования для совместной работы, которая находится в вашем браузере и развертывает код по мере ввода. Используйте Glitch для создания чего угодно — от статической веб-страницы до полноценных приложений Node.
Render
render.com
Render — это единое облако для создания и запуска всех ваших приложений и веб-сайтов с бесплатным SSL, глобальной CDN, частными сетями и автоматическим развертыванием из Git.
IBM Cloud
ibm.com
Облачные вычисления IBM — это набор услуг облачных вычислений для бизнеса, предлагаемый компанией информационных технологий IBM. Начните строить немедленно, используя более 190 уникальных сервисов.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Catalyst от Zoho — это простейшая облачная платформа разработки программного кода. Catalyst предлагает широкий спектр бессерверных услуг, услуг AI/ML, DevOps и серверных услуг. С Catalyst вы получаете все необходимое для разработки приложения на единой унифицированной платформе. Catalyst предоставля...
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard — это полнофункциональное решение поддержки Ruby on Rails, позволяющее организациям сосредоточиться на создании и разработке приложений, а не на управлении своей инфраструктурой. Оптимизированный Сервис поддерживает среды Ruby on Rails, PHP и Node.js, а также любые другие языки, которые ...
Kinsta
kinsta.com
Улучшите свои веб-проекты с помощью Kinsta. Самый быстрый и надежный хостинг для сайтов, приложений, баз данных и статических сайтов WordPress. Нам доверяют более 120 000 пользователей, от малых предприятий до компаний из списка Fortune 500. Наши сайты созданы на самых быстрых серверах Google Cloud ...
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud — это платформа как услуга (PaaS) для развертывания и запуска облачных приложений Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core через Docker-контейнеры и Kubernetes.
Exotel
exotel.com
Exotel — это передовая платформа взаимодействия с клиентами, которая сочетает в себе CPaaS, омниканальные контакт-центры и диалоговый искусственный интеллект, обеспечивая более 70 миллионов ежедневных разговоров для более чем 7100 компаний в Индии, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. ...
Modal
modal.com
Модал помогает людям запускать код в облаке. Мы считаем, что это самый простой способ для разработчиков получить доступ к контейнерным бессерверным вычислениям без необходимости управлять собственной инфраструктурой.
Koyeb
koyeb.com
Одна платформа, все ваши услуги. Единая платформа Koyeb позволяет сочетать любимые языки, платформы и технологии. Развертывайте любое приложение благодаря встроенной поддержке популярных языков и встроенному развертыванию контейнеров Docker. Запускайте быстродействующие веб-сервисы и функции, управл...
Stormkit
stormkit.io
Полнофункциональные приложения Javascript. Развернуто в облаке. Легко запустите полнофункциональное приложение JavaScript за считанные минуты и сосредоточьте свое внимание на самом важном — на самом приложении. Воспользуйтесь нашим мощным набором инструментов для улучшения процесса разработки.
Aiven
aiven.io
Выступая в качестве центрального узла для всех потребностей баз данных, Aiven предлагает услуги реляционных и нереляционных баз данных, а также пакет визуализации и брокер сообщений с высокой пропускной способностью. Наше предложение услуг включает Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch...
Northflank
northflank.com
Комплексная платформа для разработчиков для создания и масштабирования микросервисов, заданий и управляемых баз данных с мощным пользовательским интерфейсом, API и интерфейсом командной строки.
Dagster
dagster.io
От запроса на вытягивание до производства. Без особых усилий. Корпоративная платформа оркестрации, которая ставит на первое место опыт разработчиков, с полностью бессерверными или гибридными развертываниями, собственными ветвями и готовыми CI/CD.
Back4App
back4app.com
Back4app — это серверная часть с низким кодом для создания современных приложений. Он ускоряет внутреннюю разработку, повышает производительность разработки, сокращает время вывода на рынок и масштабирует приложения без управления инфраструктурой.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape — это платформа облачной разработки без DevOps. Он работает поверх AWS и интегрирует других популярных поставщиков облачных услуг (например, MongoDb Atlas). Он позволяет каждому (даже младшему) разработчику разрабатывать, развертывать и запускать приложения промышленного уровня. Он автомат...
Hostman
hostman.com
Hostman — это облачная платформа, на которой разработчики и технические команды могут размещать свои решения: веб-сайты, магазины электронной коммерции, веб-сервисы, приложения, игры и многое другое. С Hostman у вас есть свобода выбора услуг, резервирование столько ресурсов, сколько вам нужно, и упр...
cloudplan
cloudplan.net
Упростите рабочие процессы и частное облако. Полностью интегрированное частное облачное решение для управления данными, их хранения, рабочих процессов, управления документами и безопасности. Работает в облачных, локальных, гибридных и мультиоблачных средах!
Brainboard
brainboard.co
Brainboard — это платформа на основе искусственного интеллекта для визуального проектирования и совместного управления облачной инфраструктурой. Это единственное решение, которое автоматически генерирует код IaC для любого поставщика облачных услуг со встроенным CI/CD.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Облачные сервисы Red Hat® помогают командам сосредоточиться на наиболее важной для них работе — быстрой разработке, развертывании и развитии приложений, в то время как доверенные эксперты управляют инфраструктурой. Получите доступ к облачным предложениям с помощью Red Hat Hybrid Cloud Console — ваш...
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy — это высокопроизводительная, полностью резервированная и автоматически масштабируемая облачная платформа как услуга (PaaS), разработанная для простоты и эффективности. CloudJiffy стремится сделать облачные вычисления простыми и доступными для разработчиков всех уровней подготовки. По сво...
Timescale
timescale.com
Облачный PostgreSQL для временных рядов, событий и аналитики. Timescale предоставляет современным инженерным группам облачную инфраструктуру данных, необходимую им для создания ориентированных на данные продуктов, которые радуют их клиентов, помогая им создавать быстрее, эффективно масштабироваться ...
Ori
ori.co
Обучайте и делайте выводы об искусственном интеллекте в экономичном масштабе. Экземпляры графического процессора с оплатой по мере использования по требованию. Зарезервируйте тысячи выделенных блоков графических процессоров в облаке. Графические процессоры NVIDIA® H100 и A100 с тензорными ядрами.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud помогает компаниям и ИТ-специалистам ускорить доставку программного обеспечения, сократить цикл обратной связи, сосредоточиться на своей основной ценности и перестать беспокоиться о своей хостинговой инфраструктуре, предоставляя решение для обеспечения устойчивости приложений.
Platform.sh
platform.sh
Эффективно, надежно и безопасно. Платформа как услуга Platform.sh (PaaS) устраняет сложности управления облачной инфраструктурой и оптимизирует рабочие процессы от разработки до производства, сокращая время, необходимое для создания и развертывания приложений. Обеспечивая эффективность, надежность и...
Control Plane
controlplane.com
Control Plane решает общие проблемы, такие как ограниченность ресурсов DevOps, накладные расходы на управление несколькими средами и отсутствие экономически эффективной наблюдаемости, используя универсальный API для мониторинга, настройки и управления инфраструктурой через CSP (поставщиков облачных ...
Hatch
usehatchapp.com
Hatch — единственная платформа для общения с клиентами, предназначенная для роста прибыли. Благодаря вашему охвату и последующему отслеживанию на автопилоте, а также специальным агентам искусственного интеллекта, которые отправляют текстовые сообщения вашим потенциальным клиентам и клиентам, вы може...
Qoddi
qoddi.com
Платформа приложений Qoddi позволяет небольшим командам развертывать любой код из любого репозитория, например Github, GitLabs или Bitbucket. Qoddi управляет всей инфраструктурой, необходимой для запуска вашего приложения, и масштабируется по требованию, чтобы соответствовать росту вашего приложения...
8base
8base.com
8base — это платформа с низким кодом для создания и запуска многофункциональных цифровых продуктов, включая SaaS-решения, торговые площадки и другие веб- и мобильные приложения. Платформа 8base помогает предпринимателям и создателям авторитетных компаний воплощать в жизнь свои идеи продуктов; быстре...
amazee.io
amazee.io
amazee.io предоставляет платформу для доставки и хостинга приложений, позволяющую командам инженеров более эффективно развертывать приложения. Платформа с открытым исходным кодом, ориентированная на разработчиков, упрощает жизнь и работу разработчиков, сводя к минимуму стресс, связанный с управление...
PlusClouds
plusclouds.com
Поставщик облачной инфраструктуры, который позволяет быстро создавать, тестировать, разрабатывать, удаленно управлять и масштабировать сайты с высоким трафиком, такие как корпоративные инфраструктуры и электронная коммерция.
mogenius
mogenius.com
mogenius — платформа операций Kubernetes, которая упрощает операции Kubernetes в облачных и локальных средах, внедряя лучшие практики повышения производительности разработчиков за счет улучшенных механизмов доставки программного обеспечения и возможностей самообслуживания. Эта независимая от облака ...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — это готовая к использованию платформа, которая помогает оптимизировать разработку программного обеспечения в различных облачных средах. Предоставляя комплексное сочетание предварительно настроенных инструментов с открытым исходным кодом, CodeNOW управляет всеми аспектами процесса разработк...
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем...
Nullstone
nullstone.io
Развертывайте любое приложение и архитектуру в облаке. Простая в использовании платформа для разработчиков, которая позволяет разработчикам быстро развертывать любое приложение. Запустите в своем облаке для полной прозрачности и контроля с помощью инструментов по вашему выбору.
Scalingo
scalingo.com
Откройте для себя Scalingo, первый в Европе PaaS, сертифицированный HDS (хостинг медицинских данных) и ISO 27001. Разместите свое приложение во Франции и наслаждайтесь первоклассной поддержкой клиентов. Развертывайте свои приложения быстрее.
HarperDB
harperdb.io
HarperDB — это глобально распределенная платформа периферийных данных, предназначенная для обработки огромных объемов данных со сверхнизкой задержкой. Благодаря встроенной геораспределенной кластеризации, не зависящей от поставщика, HarperDB чрезвычайно прост в использовании и развертывании. Помимо ...
Scalr
scalr.com
Scalr — это программное обеспечение Terraform для автоматизации и совместной работы с полной поддержкой CLI, интеграцией OPA, иерархической моделью конфигурации и функциями повышения качества жизни.
Rising Cloud
risingcloud.com
Откройте для себя динамические, эластичные серверы и возможности искусственного интеллекта для разработчиков. С Rising Cloud вы платите только за то, что используете. Наш искусственный интеллект гибко масштабируется и убирается по мере необходимости, обеспечивая вам максимальную экономию средств. В...