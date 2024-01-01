Программное обеспечение «Облачная платформа как услуга» (PaaS) - Самые популярные приложения
Платформа как услуга (PaaS) — это модель облачных вычислений, которая предоставляет комплексную среду для разработки и развертывания приложений в облаке. Цель PaaS — обеспечить интегрированное представление облачных платформ, упрощая разработку и обслуживание облачных приложений. PaaS включает в себя различные инструменты, такие как комплекты разработки, инструменты баз данных и возможности управления приложениями. Решение PaaS включает в себя компоненты инфраструктуры, такие как серверы и системы хранения данных, а также промежуточное программное обеспечение, такое как инструменты разработки и системы управления базами данных. Сторонние поставщики предлагают эти виртуальные ресурсы, позволяя пользователям создавать, развертывать и запускать программные приложения без необходимости обширной внутренней разработки программного обеспечения. Компании используют PaaS для аутсорсинга хостинга, создания баз данных, облачной безопасности и хранения данных. Он обычно используется в качестве масштабируемой платформы для новых приложений или расширения существующих приложений для более широкой аудитории. В PaaS используется модель оплаты по мере роста, которая помогает предприятиям избежать значительных первоначальных инвестиций во время разработки и промежуточное программное обеспечение. Команды разработчиков используют PaaS в качестве альтернативы созданию и размещению приложений с помощью интегрированных сред разработки (IDE). Кроме того, размещенные службы баз данных и хранения данных PaaS предоставляют возможности, аналогичные мобильным продуктам backend-as-a-service (mBaaS), которые предназначены для мобильных приложений. Поставщики PaaS варьируются от признанных поставщиков программного обеспечения до проектов с открытым исходным кодом. В последнее время гибридное облако стало популярным методом развертывания PaaS. Гибридные облачные вычисления объединяют различные облачные инфраструктуры, такие как общедоступные и частные облака, и управляют ими как единым объектом.
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Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. — американский поставщик облачной инфраструктуры со штаб-квартирой в Нью-Йорке и центрами обработки данных по всему миру. DigitalOcean предоставляет разработчикам облачные сервисы, которые помогают развертывать и масштабировать приложения, работающие одновременно на нескольких ком...
Netlify
netlify.com
Netlify — это компания облачных вычислений из Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру доставки приложений...
Vercel
vercel.com
Развертывайте веб-проекты, используя лучшие возможности интерфейсной разработки и высочайшую производительность для конечных пользователей.
Heroku
heroku.com
Heroku — это облачная платформа как услуга (PaaS), поддерживающая несколько языков программирования. Heroku, одна из первых облачных платформ, находится в разработке с июня 2007 года, когда она поддерживала только язык программирования Ruby, но теперь поддерживает Java, Node.js, Scala, Clojure, Pyth...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложност...
Gitpod
gitpod.io
Gitpod оптимизирует рабочие процессы разработчиков, предоставляя готовые среды совместной разработки в вашем браузере на базе VS Code.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Размещайте, запускайте и кодируйте Python в облаке! Начните бесплатно. Наш базовый план предоставляет вам доступ к машинам с уже установленной полной средой Python. Вы можете разработать и разместить свой веб-сайт или любой другой код прямо из браузера без необходимости устанавливать программное об...
Glitch
glitch.com
Простые, мощные и бесплатные инструменты для создания и использования миллионов приложений.
Plesk
plesk.com
Plesk — единственная панель управления веб-хостингом, которая вам когда-либо понадобится для создания, защиты и запуска веб-сайтов и приложений в облаке! Получите хостинговую платформу Plesk!
Render
render.com
Render — это единое облако для создания и запуска всех ваших приложений и веб-сайтов с бесплатным SSL, глобальной CDN, частными сетями и автоматическим развертыванием из Git.
IBM Cloud
ibm.com
Облачные вычисления IBM — это набор услуг облачных вычислений для бизнеса, предлагаемый компанией информационных технологий IBM. Начните строить немедленно, используя более 190 уникальных сервисов.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Откройте новые горизонты с помощью простейшей бессерверной платформы. Catalyst — это масштабируемая бессерверная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать решения мирового уровня без управления серверами.
Kinsta
kinsta.com
Войдите в панель управления MyKinsta и управляйте своими сайтами WordPress, размещенными в Kinsta.
Exotel
exotel.com
Самая надежная компания облачных коммуникаций, предоставляющая лучшие в своем классе API для голосовой связи, сообщений и проверки пользователей. Решения включают маскирование номеров, IVRS, облачную АТС, виртуальные телефонные номера, программное обеспечение для вызовов, SMS и автоматизацию вызовов...
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard — это частная платформа, расположенная в Сан-Франциско, Калифорния, предоставляющая услуги, ориентированная на развертывание и управление Ruby on Rails, PHP и Node.js.
Koyeb
koyeb.com
Одна платформа, все ваши услуги. Единая платформа Koyeb позволяет сочетать любимые языки, платформы и технологии. Развертывайте любое приложение благодаря встроенной поддержке популярных языков и встроенному развертыванию контейнеров Docker. Запускайте быстродействующие веб-сервисы и функции, управл...
Northflank
northflank.com
Комплексная платформа для разработчиков для создания и масштабирования микросервисов, заданий и управляемых баз данных с мощным пользовательским интерфейсом, API и интерфейсом командной строки.
Timescale
timescale.com
Облако Timescale. Мощь и надежность TimescaleDB и PostgreSQL, развернутых у выбранного вами поставщика облачных услуг, с более широким контролем над местом хранения ваших данных.
Aiven
aiven.io
Полностью управляемая облачная платформа данных с открытым исходным кодом Aiven позволяет вам создавать конвейеры данных, о которых вы всегда мечтали, менее чем за 10 минут. На всех крупных облаках повсюду.
Back4App
back4app.com
Храните и запрашивайте реляционные данные в облаке. Сделайте его доступным через GraphQL и REST с помощью масштабируемого бэкэнда с открытым исходным кодом.
Modal
modal.com
Modal создает лучшую инфраструктуру для инженеров и специалистов по данным.
mogenius
mogenius.com
Разблокируйте самообслуживание разработчика Кубернетес за считанные минуты. mogenius — это внутренняя платформа разработчиков, которая абстрагирует облачные сложности и предоставляет разработчикам интуитивно понятный портал самообслуживания для развертывания и управления своим кодом в Kubernetes.
Stormkit
stormkit.io
Полнофункциональные приложения Javascript. Развернуто в облаке. Легко запустите полнофункциональное приложение JavaScript за считанные минуты и сосредоточьте свое внимание на самом важном — на самом приложении. Используйте наш мощный набор инструментов для улучшения процесса разработки.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Облачные сервисы Red Hat® помогают командам сосредоточиться на наиболее важной для них работе — быстрой разработке, развертывании и развитии приложений, в то время как доверенные эксперты управляют инфраструктурой. Получите доступ к облачным предложениям с помощью Red Hat Hybrid Cloud Console — ваш...
Dagster
dagster.io
От запроса на вытягивание до производства. Без особых усилий. Корпоративная платформа оркестрации, которая ставит на первое место опыт разработчиков, с полностью бессерверными или гибридными развертываниями, собственными ветвями и готовыми CI/CD.
PlusClouds
plusclouds.com
Поставщик облачной инфраструктуры, который позволяет быстро создавать, тестировать, разрабатывать, удаленно управлять и масштабировать сайты с высоким трафиком, такие как корпоративные инфраструктуры и электронная коммерция.
cloudplan
cloudplan.net
Упростите рабочие процессы и частное облако. Полностью интегрированное частное облачное решение для управления данными, их хранения, рабочих процессов, управления документами и безопасности. Работает в облачных, локальных, гибридных и мультиоблачных средах!
HarperDB
harperdb.io
Глобальная платформа приложений HarperDB упрощает разработку с помощью одного пакета, включающего молниеносную базу данных, встроенный сервер API и глобальную репликацию данных в реальном времени. Развертывание от облака до периферии и локально.
Brainboard
brainboard.co
Дизайн в первую очередь. Кодируйте, когда это необходимо. Начните на правильном пути, уделив особое внимание дизайну, а затем быстро сгенерируйте действительный код Terraform за считанные секунды.
Hatch
usehatchapp.com
Улучшите скорость отклика, увеличьте свой доход. Доказано, что платформа Hatch увеличивает доход благодаря одной простой концепции: более эффективное и действенное общение с потенциальными клиентами, потенциальными клиентами и клиентами.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud помогает компаниям и ИТ-специалистам ускорить доставку программного обеспечения, сократить цикл обратной связи, сосредоточиться на своих основных целях и перестать беспокоиться о своей хостинговой инфраструктуре, предоставляя решение для обеспечения устойчивости приложений.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh — это комплексная веб-платформа для гибких команд. Создавайте, развивайте и масштабируйте свой парк веб-сайтов без вложений в управление инфраструктурой. Получите хостинг, CI/CD, автоматические обновления, глобальную круглосуточную поддержку. И многое другое.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape is a DevOps-free cloud development framework. It works on top of AWS and integrates other popular cloud service providers (such as MongoDb Atlas). It allows every (even junior) developer to develop, deploy and run production-grade applications. It automates infrastructure management, sourc...
Ori
ori.co
Train and infer AI at scale economically. Pay-as-you-go, on-demand GPU instances. Reserve thousands of dedicated GPU pods in the cloud. NVIDIA® H100 and A100 Tensor Core GPUs.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud is a platform as a service (PaaS) for deploying and running Cloud-native Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core applications via docker containers and kubernetes.
Control Plane
controlplane.com
Control Plane addresses common pain points, such as limited DevOps resources, the overhead of managing multiple environments, and lack of cost-effective observability by leveraging a universal API to monitor, configure, and manage infrastructure across CSPs (Cloud Service Providers). With Control Pl...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW is a ready-to-use platform that aids in the streamlining of software development across various cloud environments. By providing a cohesive blend of pre-configured open-source tools, CodeNOW manages all aspects of the software development process. This allows your development teams to concen...
Choreo
choreo.dev
Choreo is an internal developer platform as a service designed to accelerate the creation of digital experiences. With Choreo, you can effortlessly build, deploy, monitor, and manage your cloud native applications. Choreo allows developers to focus on their code rather than on building or maintainin...
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy is a high-performance, fully redundant, and auto-scalable Cloud Platform-as-a-Service (PaaS) that is designed for ease and efficiency. CloudJiffy is committed to making cloud computing simple and accessible for developers of all levels of expertise. At its core, CloudJiffy enables the in...
Qoddi
qoddi.com
Qoddi App Platform allows small teams to deploy any code from any repository like Github, GitLabs or Bitbucket. Qoddi manages all the infrastructure your app needs to run and scale on demand to match your app growth over time. Qoddi is 70% cheaper than other cloud provider.
8base
8base.com
8base is a low-code platform for building and running feature-rich digital products including SaaS solutions, marketplaces and other web and mobile applications. The 8base platform helps entrepreneurs and creators in established companies bring their product visions to life; faster, better and more ...
Hostman
hostman.com
Hostman is a cloud platform where developers and tech teams can host their solutions: websites, e-commerce stores, web services, applications, games, and more. With Hostman, you have the freedom to choose services, reserve as many resources as you need, and manage them through a user-friendly interf...
amazee.io
amazee.io
amazee.io provides an application delivery and hosting platform for engineering teams to deploy applications more efficiently. The developer-centric, open source platform simplifies developers’ lives and jobs, minimizing the stress of managing infrastructure or operations. amazee.io supports organiz...
Nullstone
nullstone.io
Развертывайте любое приложение и архитектуру в облаке. Простая в использовании платформа для разработчиков, которая позволяет разработчикам быстро развертывать любое приложение. Запустите в своем облаке для полной прозрачности и контроля с помощью инструментов по вашему выбору.
Rising Cloud
risingcloud.com
Откройте для себя динамические, эластичные серверы и возможности искусственного интеллекта для разработчиков. С Rising Cloud вы платите только за то, что используете. Наш искусственный интеллект гибко масштабируется и убирается по мере необходимости, обеспечивая вам максимальную экономию средств. Во...
Scalingo
scalingo.com
Откройте для себя Scalingo, первый в Европе PaaS, сертифицированный HDS (хостинг медицинских данных) и ISO 27001. Разместите свое приложение во Франции и наслаждайтесь первоклассной поддержкой клиентов. Развертывайте свои приложения быстрее.
Scalr
scalr.com
Scalr — это программное обеспечение Terraform для автоматизации и совместной работы с полной поддержкой CLI, интеграцией OPA, иерархической моделью конфигурации и функциями повышения качества жизни.