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Программное обеспечение для облачных АТС
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Программное обеспечение для облачных АТС - Самые популярные приложения

Облачные платформы телефонной станции (PBX), также называемые виртуальными PBX, предоставляют предприятиям надежные и безопасные телефонные системы через облачный сервер. УАТС служит внутренней телефонной сетью внутри организации и связана с внешними телефонными линиями. Платформы облачных АТС повторяют все функции и возможности традиционных аппаратных систем АТС, полностью работая в облачной инфраструктуре. Эти платформы позволяют предприятиям получать доступ к своей системе из любого места и с любого устройства, что делает их идеальными для удаленной и гибридной работы благодаря минимальным требованиям к оборудованию и настройке. Внедрение и администрирование облачной АТС обычно контролируется и управляется поставщиком услуг, а внедрением и администрированием облачной АТС занимается ИТ-команда компании. Программное обеспечение Cloud PBX находит применение среди сотрудников, особенно в сфере обслуживания клиентов, недвижимости, здравоохранения, розничной торговли или государственного сектора. В отличие от традиционных систем фиксированной связи, облачная АТС предоставляет предприятиям ряд преимуществ, включая упрощенное обслуживание серверов, автоматическую маршрутизацию вызовов, снижение использования оборудования, снижение общих затрат на обслуживание и упрощение процессов настройки.

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Twilio

Twilio

twilio.com

Twilio — облачная платформа, позволяющая интегрировать голосовые вызовы, сообщения и видео в приложения с помощью API.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars - платформа для вебинаров, позволяющая проводить интерактивные мероприятия с участниками до 100,000 человек и поддержкой многопоточности.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.

Vonage

Vonage

vonage.com

Приложение Vonage - это платформа для общения, позволяющая совершать голосовые и видеозвонки, обмениваться сообщениями и интегрировать коммуникации с CRM-системами.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

CloudTalk - облачное программное обеспечение для бизнес-звонков, обеспечивающее интеграцию CRM, автоматизацию задач и управление вызовами.

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

Nextiva - это платформа для бизнес-коммуникации, объединяющая голосовые и текстовые сообщения, видео и инструменты управления вызовами для повышения качества обслуживания клиентов.

Ringover

Ringover

ringover.com

Ringover — облачное решение для корпоративной связи, предлагающее услуги VoIP, включая звонки, SMS и видеозвонки с интеграцией в CRM-системы.

Talkroute

Talkroute

talkroute.com

Talkroute - универсальная VoIP платформа, превращающая телефоны и ПК в виртуальную телефонную систему для бизнес-коммуникаций с расширенными функциями.

TeleCMI

TeleCMI

telecmi.com

TeleCMI — это облачная система связи для бизнеса, обеспечивающая управление вызовами, мониторинг и интеграцию с CRM для необходимости общения на международных рынках.

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