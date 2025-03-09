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Облачные платформы телефонной станции (PBX), также называемые виртуальными PBX, предоставляют предприятиям надежные и безопасные телефонные системы через облачный сервер. УАТС служит внутренней телефонной сетью внутри организации и связана с внешними телефонными линиями. Платформы облачных АТС повторяют все функции и возможности традиционных аппаратных систем АТС, полностью работая в облачной инфраструктуре. Эти платформы позволяют предприятиям получать доступ к своей системе из любого места и с любого устройства, что делает их идеальными для удаленной и гибридной работы благодаря минимальным требованиям к оборудованию и настройке. Внедрение и администрирование облачной АТС обычно контролируется и управляется поставщиком услуг, а внедрением и администрированием облачной АТС занимается ИТ-команда компании. Программное обеспечение Cloud PBX находит применение среди сотрудников, особенно в сфере обслуживания клиентов, недвижимости, здравоохранения, розничной торговли или государственного сектора. В отличие от традиционных систем фиксированной связи, облачная АТС предоставляет предприятиям ряд преимуществ, включая упрощенное обслуживание серверов, автоматическую маршрутизацию вызовов, снижение использования оборудования, снижение общих затрат на обслуживание и упрощение процессов настройки.
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JustCall
justcall.io
JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva - это платформа для бизнес-коммуникации, объединяющая голосовые и текстовые сообщения, видео и инструменты управления вызовами для повышения качества обслуживания клиентов.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center-это всеканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и 30+ цифровыми каналами, расширенные варианты ИИ для самообслуживания, такие как боты, проактивные инструменты для охвата и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиента. Он предлагает более 300 предварительно построенных интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления рабочей силой и аналитикой, способствующее искусственным технологиям. CringCentral Contact Center тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного класса и интегрированные унифицированные коммуникации, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Ringover
ringover.com
Ringover — облачное решение для корпоративной связи, предлагающее услуги VoIP, включая звонки, SMS и видеозвонки с интеграцией в CRM-системы.
Talkroute
talkroute.com
Talkroute - универсальная VoIP платформа, превращающая телефоны и ПК в виртуальную телефонную систему для бизнес-коммуникаций с расширенными функциями.
Twilio
twilio.com
Twilio — облачная платформа, позволяющая интегрировать голосовые вызовы, сообщения и видео в приложения с помощью API.
Vonage
vonage.com
Приложение Vonage - это платформа для общения, позволяющая совершать голосовые и видеозвонки, обмениваться сообщениями и интегрировать коммуникации с CRM-системами.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk - облачное программное обеспечение для бизнес-звонков, обеспечивающее интеграцию CRM, автоматизацию задач и управление вызовами.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI — это облачная система связи для бизнеса, обеспечивающая управление вызовами, мониторинг и интеграцию с CRM для необходимости общения на международных рынках.
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