Программное обеспечение для облачных АТС - Самые популярные приложения - Сомали

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Облачные платформы телефонной станции (PBX), также называемые виртуальными PBX, предоставляют предприятиям надежные и безопасные телефонные системы через облачный сервер. УАТС служит внутренней телефонной сетью внутри организации и связана с внешними телефонными линиями. Платформы облачных АТС повторяют все функции и возможности традиционных аппаратных систем АТС, полностью работая в облачной инфраструктуре. Эти платформы позволяют предприятиям получать доступ к своей системе из любого места и с любого устройства, что делает их идеальными для удаленной и гибридной работы благодаря минимальным требованиям к оборудованию и настройке. Внедрение и администрирование облачной АТС обычно контролируется и управляется поставщиком услуг, а внедрением и администрированием облачной АТС занимается ИТ-команда компании. Программное обеспечение Cloud PBX находит применение среди сотрудников, особенно в сфере обслуживания клиентов, недвижимости, здравоохранения, розничной торговли или государственного сектора. В отличие от традиционных систем фиксированной связи, облачная АТС предоставляет предприятиям ряд преимуществ, включая упрощенное обслуживание серверов, автоматическую маршрутизацию вызовов, снижение использования оборудования, снижение общих затрат на обслуживание и упрощение процессов настройки.
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JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес растет на автопилоте. JustCall, которому доверяют более 6000 компаний по всему миру, помогает командам, работающим с клиентами, обеспечивать безупречное взаимодействие с клиентами, основанное на аналитических данных искусственного интеллекта в режиме реального времени и после звонка. Основные функции JustCall, на которые следует обратить внимание: * Входящие и исходящие звонки * Отправлять и получать SMS и MMS * Продажи дозвона (автоматические, прогнозирующие и мощные дозвонщики) * Рабочие процессы СМС * СМС-боты * Многоуровневый IVR * Помощь агента в режиме реального времени * Второй пилот SMS на базе искусственного интеллекта * Коучинг по искусственному интеллекту * Анализ настроений * Оценка вызовов AI * Мониторинг звонков в реальном времени * Общий почтовый ящик WhatsApp * Автоматическое распределение вызовов (ACD) * Более 100 интеграций CRM * Деловые номера телефонов в более чем 70 странах.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva — это компания Unified CXM, которая предоставляет решения для обслуживания клиентов на основе искусственного интеллекта. Nextiva обеспечивает поддержку более чем 100 000 компаний и миллиардам разговоров каждый год с помощью своей универсальной платформы для обслуживания клиентов. Nextiva, превращаясь в единый коммуникационный центр на базе искусственного интеллекта, меняет способы взаимодействия компаний со своими клиентами. Приверженность компании Amazing Service® и подходу, ориентированному на клиента, были ее краеугольным камнем на протяжении 15 лет. Основанная в 2008 году со штаб-квартирой в Скоттсдейле, штат Аризона, компания Nextiva получила 200 миллионов долларов от Goldman Sachs Asset Management в своем первом раунде финансирования, оценив компанию в 2,7 миллиарда долларов в конце 2021 года. Узнайте больше на сайте www.nextiva.com.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Ringover
ringover.com
Ringover — это простое в использовании многоканальное облачное решение для связи (звонки, SMS, видеозвонки, электронная почта...), предназначенное для повышения качества обслуживания ваших клиентов и увеличения ваших продаж. Предоставьте своим клиентам и потенциальным клиентам персонализированный опыт и повысьте производительность ваших отделов продаж и обслуживания клиентов благодаря интуитивно понятному и простому в управлении интерфейсу. Наши расширенные функции контроля и обучения позволяют вам внимательно следить за операциями и быстро обучать членов вашей команды. Ringover интегрируется с более чем 80 бизнес-инструментами (CRM, служба поддержки...), оптимизируя задачи и повышая эффективность.
Talkroute
talkroute.com
Телефонная система, созданная для ведения бизнеса где угодно. Превратите свои телефоны и настольные компьютеры в виртуальную телефонную систему, готовую к работе где угодно: в офисе, дома и в дороге.
Twilio
twilio.com
Twilio обеспечивает будущее бизнес-коммуникаций, позволяя встраивать телефоны, VoIP и обмен сообщениями в веб-, настольное и мобильное программное обеспечение. Мы позаботимся о беспорядочном телекоммуникационном оборудовании и предоставляем глобально доступный облачный API, с которым разработчики могут взаимодействовать для создания интеллектуальных и сложных систем связи. По мере увеличения или уменьшения использования вашего приложения Twilio автоматически масштабируется вместе с вами. Вы платите только за то, чем пользуетесь — никаких контрактов и никаких махинаций.
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-протоколу (VoIP). По состоянию на 2020 год консолидированная выручка Vonage составила 1,25 миллиарда долларов. Благодаря серии приобретений, начавшихся в 2013 году, Vonage, ранее являвшаяся поставщиком услуг, ориентированных на потребителя, расширила свое присутствие на рынке B2B. Предложение Vonage включает унифицированные коммуникации, приложения для контакт-центров и коммуникационные API.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Сделайте CX своим самым большим преимуществом с помощью программного обеспечения для бизнес-звонков CloudTalk. Звоните напрямую с помощью CloudTalk, получайте доступ ко всем данным клиентов и автоматизируйте задачи. Откройте для себя будущее деловых звонков с CloudTalk. Получите доступ к более чем 160 международным номерам, повысьте эффективность звонков до 87 % и сэкономьте время своей команды для того, что действительно важно — повышения удовлетворенности клиентов. Совершайте и принимайте звонки напрямую с помощью функции Click-to-Call CloudTalk. Устраните повторяющиеся задачи и автоматизируйте рабочие процессы. Синхронизируйте контактные данные, прошлые взаимодействия, записи разговоров и SMS в обеих системах с помощью простой двусторонней синхронизации. Настройте свою настройку и качество обслуживания клиентов с помощью более чем 35 интеграций. Выберите способ регистрации входящих, исходящих и пропущенных вызовов с помощью расширенных функций регистрации вызовов. Записывайте важную информацию непосредственно в свою CRM в конце каждого звонка с помощью функции транскрипции речи в текст. Получите полный обзор взаимодействий, синхронизировав SMS-сообщения, отправленные из CloudTalk, в вашу учетную запись CRM, гарантируя, что при закрытии сделок не будет упущена важная информация. Узнайте, как CloudTalk может предоставить вам беспрецедентный контроль над качеством обслуживания ваших клиентов и начать соответствовать их ожиданиям уже сегодня. Запланируйте демонстрацию с одним из наших специалистов сегодня!
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI — ведущая инновационная телефонная система для глобальных корпоративных коммуникаций. Самый умный облачный контакт-центр и размещенная на нем АТС, созданная для управления бизнес-коммуникациями с помощью эффективных, простых в доступе функций мониторинга в реальном времени. Коммуникационная платформа нового поколения, которую можно интегрировать со знакомыми инструментами CRM и службы поддержки. TeleCMI — интеллектуальная платформа для деловых переговоров, обеспечивающая высокое качество передачи голоса с низкой задержкой. TeleCMI предлагает услуги виртуальных номеров, услуги SMS, услуги бесплатных номеров, решения для международных деловых номеров, API для телефонных звонков, PIOPIY - телефонную платформу для разработчиков на основе API, услуги облачного контакт-центра и решения для размещенных УАТС.
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