Программное обеспечение для облачных АТС - Самые популярные приложения - Польша

Cloudtalk

cloudtalk.com

Сделайте CX своим самым большим преимуществом с помощью программного обеспечения для бизнес-звонков CloudTalk. Звоните напрямую с помощью CloudTalk, получайте доступ ко всем данным клиентов и автоматизируйте задачи. Откройте для себя будущее деловых звонков с CloudTalk. Получите доступ к более чем 160 международным номерам, повысьте эффективность звонков до 87 % и сэкономьте время своей команды для того, что действительно важно — повышения удовлетворенности клиентов. Совершайте и принимайте звонки напрямую с помощью функции Click-to-Call CloudTalk. Устраните повторяющиеся задачи и автоматизируйте рабочие процессы. Синхронизируйте контактные данные, прошлые взаимодействия, записи разговоров и SMS в обеих системах с помощью простой двусторонней синхронизации. Настройте свою настройку и качество обслуживания клиентов с помощью более чем 35 интеграций. Выберите способ регистрации входящих, исходящих и пропущенных вызовов с помощью расширенных функций регистрации вызовов. Записывайте важную информацию непосредственно в свою CRM в конце каждого звонка с помощью функции транскрипции речи в текст. Получите полный обзор взаимодействий, синхронизировав SMS-сообщения, отправленные из CloudTalk, в вашу учетную запись CRM, гарантируя, что при закрытии сделок не будет упущена важная информация. Узнайте, как CloudTalk может предоставить вам беспрецедентный контроль над качеством обслуживания ваших клиентов и начать соответствовать их ожиданиям уже сегодня. Запланируйте демонстрацию с одним из наших специалистов сегодня!