Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для облачных АТС - Самые популярные приложения - Перу

Облачные платформы телефонной станции (PBX), также называемые виртуальными PBX, предоставляют предприятиям надежные и безопасные телефонные системы через облачный сервер. УАТС служит внутренней телефонной сетью внутри организации и связана с внешними телефонными линиями. Платформы облачных АТС повторяют все функции и возможности традиционных аппаратных систем АТС, полностью работая в облачной инфраструктуре. Эти платформы позволяют предприятиям получать доступ к своей системе из любого места и с любого устройства, что делает их идеальными для удаленной и гибридной работы благодаря минимальным требованиям к оборудованию и настройке. Внедрение и администрирование облачной АТС обычно контролируется и управляется поставщиком услуг, а внедрением и администрированием облачной АТС занимается ИТ-команда компании. Программное обеспечение Cloud PBX находит применение среди сотрудников, особенно в сфере обслуживания клиентов, недвижимости, здравоохранения, розничной торговли или государственного сектора. В отличие от традиционных систем фиксированной связи, облачная АТС предоставляет предприятиям ряд преимуществ, включая упрощенное обслуживание серверов, автоматическую маршрутизацию вызовов, снижение использования оборудования, снижение общих затрат на обслуживание и упрощение процессов настройки.