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Программное обеспечение для облачных АТС - Самые популярные приложения - Бельгия
Облачные платформы телефонной станции (PBX), также называемые виртуальными PBX, предоставляют предприятиям надежные и безопасные телефонные системы через облачный сервер. УАТС служит внутренней телефонной сетью внутри организации и связана с внешними телефонными линиями. Платформы облачных АТС повторяют все функции и возможности традиционных аппаратных систем АТС, полностью работая в облачной инфраструктуре. Эти платформы позволяют предприятиям получать доступ к своей системе из любого места и с любого устройства, что делает их идеальными для удаленной и гибридной работы благодаря минимальным требованиям к оборудованию и настройке. Внедрение и администрирование облачной АТС обычно контролируется и управляется поставщиком услуг, а внедрением и администрированием облачной АТС занимается ИТ-команда компании. Программное обеспечение Cloud PBX находит применение среди сотрудников, особенно в сфере обслуживания клиентов, недвижимости, здравоохранения, розничной торговли или государственного сектора. В отличие от традиционных систем фиксированной связи, облачная АТС предоставляет предприятиям ряд преимуществ, включая упрощенное обслуживание серверов, автоматическую маршрутизацию вызовов, снижение использования оборудования, снижение общих затрат на обслуживание и упрощение процессов настройки.
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JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес ра...
Twilio
twilio.com
Twilio обеспечивает будущее бизнес-коммуникаций, позволяя встраивать телефоны, VoIP и обмен сообщениями в веб-, настольное и мобильное программное обеспечение. Мы позаботимся о беспорядочном телекоммуникационном оборудовании и предоставляем глобально доступный облачный API, с которым разработчики мо...
Nextiva
nextiva.com
Nextiva — это компания Unified CXM, которая предоставляет решения для обслуживания клиентов на основе искусственного интеллекта. Nextiva обеспечивает поддержку более чем 100 000 компаний и миллиардам разговоров каждый год с помощью своей универсальной платформы для обслуживания клиентов. Nextiva, пр...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, кото...
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Ringover
ringover.com
Ringover — это простое в использовании многоканальное облачное коммуникационное решение (звонки, SMS, видеозвонки, электронная почта...), предназначенное для повышения качества обслуживания ваших клиентов и увеличения ваших продаж. Предоставьте своим клиентам и потенциальным клиентам персонализирова...
Cloudtalk
cloudtalk.com
Сделайте CX своим самым большим преимуществом с помощью программного обеспечения для бизнес-звонков CloudTalk. Звоните напрямую с помощью CloudTalk, получайте доступ ко всем данным клиентов и автоматизируйте задачи. Откройте для себя будущее деловых звонков с CloudTalk. Получите доступ к более чем 1...
Talkroute
talkroute.com
Телефонная система, созданная для ведения бизнеса где угодно. Превратите свои телефоны и настольные компьютеры в виртуальную телефонную систему, готовую к работе где угодно: в офисе, дома и в дороге.
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI — это унифицированная облачная коммуникационная платформа нового поколения, эффективная, гибкая и оснащенная необходимыми современными функциями для бизнеса всех типов. Он легко интегрируется с вашими любимыми инструментами и API CRM, позволяя оптимизировать рабочий процесс и автоматизироват...