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Облачная платформа защиты приложений (CNAPP)
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Облачная платформа защиты приложений (CNAPP) - Самые популярные приложения

Платформы защиты облачных приложений (CNAPP) защищают весь жизненный цикл разработки облачных приложений, от начальных этапов разработки до производственной среды. Эти платформы позволяют командам безопасности более эффективно управлять соблюдением требований и обеспечивать их соблюдение, предлагая всесторонний обзор DevSecOps, конфигураций, контроля доступа, рабочих нагрузок и уязвимостей. Обычно организации используют отдельные инструменты для управления разработкой, данными, инфраструктурой и доступом. CNAPP консолидирует эти инвестиции в безопасность путем интеграции различных возможностей, таких как управление состоянием облачной безопасности (CSPM), платформа защиты облачных рабочих нагрузок (CWPP), соответствие облачным требованиям и управление идентификацией и доступом (IAM) в единую платформу. CNAPPs могут предлагаться как отдельный продукт или как набор продуктов, которые можно приобрести по отдельности.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion - облачная платформа безопасности, обеспечивающая защиту рабочих нагрузок в AWS, Azure и GCP, включая управление уязвимостями и соответствием.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud обеспечивает безопасность контейнеров и сетей в многоклаудной среде, управляя сетевыми политиками для защиты Kubernetes-кластеров.

Stream Security

Stream Security

stream.security

Приложение Stream Security обеспечивает обнаружение угроз в реальном времени без агентов, позволяя быстро выявлять причины и обеспечивать необходимый контекст для реагирования.

Temperstack

Temperstack

temperstack.com

Temperstack — приложение для управления наблюдением и инцидентами, упрощающее интеграцию с инструментами мониторинга и обеспечивающее высокую доступность.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig - платформа для обеспечения облачной безопасности, обеспечивающая видимость в реальном времени и защиту облачных и контейнерных сред от угроз.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security предлагает управление идентификацией и доступом в облачных средах, обеспечивая защиту данных и минимизацию рисков без нарушения работы.

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security — платформа для выявления и управления рисками в облаке, обеспечивая видимость конфигураций и идентификаторов без установки агентов.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica — облачная платформа защиты приложений, выявляющая уязвимости и обеспечивающая безопасность с помощью анализа атак и управления доступом.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework — платформа для облачной безопасности, обеспечивающая управление рисками, обнаружение угроз и соответствие в облачных средах.

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