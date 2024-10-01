Самые популярные Недавно добавленные Облачная платформа защиты приложений (CNAPP) - Самые популярные приложения - Испания

Платформы защиты облачных приложений (CNAPP) защищают весь жизненный цикл разработки облачных приложений, от начальных этапов разработки до производственной среды. Эти платформы позволяют командам безопасности более эффективно управлять соблюдением требований и обеспечивать их соблюдение, предлагая всесторонний обзор DevSecOps, конфигураций, контроля доступа, рабочих нагрузок и уязвимостей. Обычно организации используют отдельные инструменты для управления разработкой, данными, инфраструктурой и доступом. CNAPP консолидирует эти инвестиции в безопасность путем интеграции различных возможностей, таких как управление состоянием облачной безопасности (CSPM), платформа защиты облачных рабочих нагрузок (CWPP), соответствие облачным требованиям и управление идентификацией и доступом (IAM) в единую платформу. CNAPPs могут предлагаться как отдельный продукт или как набор продуктов, которые можно приобрести по отдельности.