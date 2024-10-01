Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом

Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Облачная платформа защиты приложений (CNAPP) - Самые популярные приложения - Дания Самые популярные Недавно добавленные

Платформы защиты облачных приложений (CNAPP) защищают весь жизненный цикл разработки облачных приложений, от начальных этапов разработки до производственной среды. Эти платформы позволяют командам безопасности более эффективно управлять соблюдением требований и обеспечивать их соблюдение, предлагая всесторонний обзор DevSecOps, конфигураций, контроля доступа, рабочих нагрузок и уязвимостей. Обычно организации используют отдельные инструменты для управления разработкой, данными, инфраструктурой и доступом. CNAPP консолидирует эти инвестиции в безопасность путем интеграции различных возможностей, таких как управление состоянием облачной безопасности (CSPM), платформа защиты облачных рабочих нагрузок (CWPP), соответствие облачным требованиям и управление идентификацией и доступом (IAM) в единую платформу. CNAPPs могут предлагаться как отдельный продукт или как набор продуктов, которые можно приобрести по отдельности.