Облачная платформа защиты приложений (CNAPP) - Самые популярные приложения

Платформы защиты облачных приложений (CNAPP) защищают весь жизненный цикл разработки облачных приложений, от начальных этапов разработки до производственной среды. Эти платформы позволяют командам безопасности более эффективно управлять соблюдением требований и обеспечивать их соблюдение, предлагая всесторонний обзор DevSecOps, конфигураций, контроля доступа, рабочих нагрузок и уязвимостей. Обычно организации используют отдельные инструменты для управления разработкой, данными, инфраструктурой и доступом. CNAPP консолидирует эти инвестиции в безопасность путем интеграции различных возможностей, таких как управление состоянием облачной безопасности (CSPM), платформа защиты облачных рабочих нагрузок (CWPP), соответствие облачным требованиям и управление идентификацией и доступом (IAM) в единую платформу. CNAPPs могут предлагаться как отдельный продукт или как набор продуктов, которые можно приобрести по отдельности.
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Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud обеспечивает безопасность контейнеров и сетей в многоклаудной среде, управляя сетевыми политиками для защиты Kubernetes-кластеров.
Plerion
plerion.com
Plerion - облачная платформа безопасности, обеспечивающая защиту рабочих нагрузок в AWS, Azure и GCP, включая управление уязвимостями и соответствием.
AlgoSec
algosec.com
Stream Security
stream.security
Приложение Stream Security обеспечивает обнаружение угроз в реальном времени без агентов, позволяя быстро выявлять причины и обеспечивать необходимый контекст для реагирования.
Temperstack
temperstack.com
Temperstack — приложение для управления наблюдением и инцидентами, упрощающее интеграцию с инструментами мониторинга и обеспечивающее высокую доступность.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig - платформа для обеспечения облачной безопасности, обеспечивающая видимость в реальном времени и защиту облачных и контейнерных сред от угроз.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security предлагает управление идентификацией и доступом в облачных средах, обеспечивая защиту данных и минимизацию рисков без нарушения работы.
Orca Security
orca.security
Orca Security — платформа для выявления и управления рисками в облаке, обеспечивая видимость конфигураций и идентификаторов без установки агентов.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — облачная платформа защиты приложений, выявляющая уязвимости и обеспечивающая безопасность с помощью анализа атак и управления доступом.
Lacework
lacework.com
Lacework — платформа для облачной безопасности, обеспечивающая управление рисками, обнаружение угроз и соответствие в облачных средах.
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