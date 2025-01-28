Облачная платформа защиты приложений (CNAPP) - Самые популярные приложения - Бангладеш

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Платформы защиты облачных приложений (CNAPP) защищают весь жизненный цикл разработки облачных приложений, от начальных этапов разработки до производственной среды. Эти платформы позволяют командам безопасности более эффективно управлять соблюдением требований и обеспечивать их соблюдение, предлагая всесторонний обзор DevSecOps, конфигураций, контроля доступа, рабочих нагрузок и уязвимостей. Обычно организации используют отдельные инструменты для управления разработкой, данными, инфраструктурой и доступом. CNAPP консолидирует эти инвестиции в безопасность путем интеграции различных возможностей, таких как управление состоянием облачной безопасности (CSPM), платформа защиты облачных рабочих нагрузок (CWPP), соответствие облачным требованиям и управление идентификацией и доступом (IAM) в единую платформу. CNAPPs могут предлагаться как отдельный продукт или как набор продуктов, которые можно приобрести по отдельности.
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Wiz
wiz.io
Wiz трансформирует облачную безопасность для клиентов, в том числе 40% компаний из списка Fortune 100, путем внедрения новой операционной модели. С помощью Wiz организации могут демократизировать безопасность на протяжении всего жизненного цикла облака, предоставляя командам разработчиков возможность быстро и безопасно создавать решения. Ее облачная платформа защиты приложений (CNAPP) обеспечивает прозрачность, определение приоритетов рисков и гибкость бизнеса и занимает первое место по отзывам клиентов. CNAPP от Wiz объединяет и сопоставляет риски для нескольких решений облачной безопасности на действительно интегрированной платформе, включая CSPM, KSPM, CWPP, управление уязвимостями, сканирование IaC, CIEM, DSPM, безопасность контейнеров, AI SPM, безопасность кода и CDR в единую платформу. Сотни организаций по всему миру, в том числе 40 процентов из списка Fortune 100, быстро выявляют и устраняют критические риски в облачных средах. В число ее клиентов входят Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid и Agoda и другие. Wiz поддерживают Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed и Aglaé. Посетите https://www.wiz.io для получения дополнительной информации.
Lacework
lacework.com
Lacework предлагает оригинальную и ведущую облачную платформу защиты приложений, управляемую данными (CNAPP). Около 1000 новаторов со всего мира доверяют компании Lacework, обеспечивающей безопасность облака от сборки до запуска. Lacework дает клиентам возможность расставлять приоритеты рисков, быстрее находить известные и неизвестные угрозы, обеспечивать постоянное соответствие облачным требованиям и разрабатывать безопасный код без замедления — и все это на одной унифицированной платформе. С момента своего основания в 2017 году Lacework совершенствует единую облачную платформу, позволяющую принимать и анализировать как можно больше данных, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность — как с помощью агентов, так и без агентов. Наша унифицированная платформа затем использует эти данные для выполнения распространенных сценариев использования облака: управление состоянием, защита рабочих нагрузок, управление уязвимостями, обеспечение соответствия требованиям, безопасность контейнеров и многое другое. Клиенты полагаются на Lacework в плане увеличения доходов, более быстрого и безопасного вывода продуктов на рынок, а также консолидации решений по обеспечению безопасности точек на единой платформе. Наша платформа в среднем заменяет от 2 до 5 точечных инструментов. Благодаря нашей запатентованной технологии обнаружения аномалий клиенты в среднем снижают уровень шума в соотношении 100:1. А пользователи Lacework стали проводить расследования на 80 % быстрее благодаря нашим контекстно-ориентированным оповещениям.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security останавливает собственные облачные атаки на протяжении всего жизненного цикла приложения и является единственной компанией, имеющей гарантию Cloud Native Protection Warranty стоимостью 1 миллион долларов США, которая гарантирует это. Будучи пионером в области облачной безопасности, Aqua помогает клиентам снизить риски и построить будущее своего бизнеса. Платформа Aqua — это наиболее интегрированная в отрасли облачная платформа защиты приложений (CNAPP), защищающая жизненный цикл приложения от кода до облака и обратно. Компания Aqua, основанная в 2015 году, имеет штаб-квартиру в Бостоне, штат Массачусетс, и Рамат-Гане, штат Иллинойс, и имеет клиентов из списка Fortune 1000 в более чем 40 странах.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — это мощная облачная платформа защиты приложений Cisco, которая обнаруживает и устраняет уязвимости на всех этапах разработки и производства, обеспечивая безопасность и соответствие вашим приложениям. Благодаря графической технологии платформа способна получить визуальную информацию, критические пути атак и ускорить восстановление, чтобы защитить ваши современные приложения на нескольких гибридных облачных платформах. Посетите https://www.panoptica.app Ключевые особенности: - Видимость и контекст: Panoptica предлагает четкую видимость и контекст, определяя пути атак и расставляя приоритеты рисков, помогая вам принимать обоснованные решения. - Целостное и полное покрытие: легко управляйте своими облачными средами с помощью интегрированной платформы безопасности Panoptica, сокращая пробелы, часто возникающие из-за использования отдельных разрозненных решений. - Расширенный анализ: используйте расширенные методы анализа путей атаки и первопричин, чтобы выявить потенциальные риски с точки зрения злоумышленника. - Сканирование без агентов. Безагентная технология Panoptica сканирует любую облачную среду — Azure, AWS, GCP, Kubernetes или их комбинацию. - Комплексная визуализация: сопоставьте активы и связи с расширенной графовой базой данных для полного визуального представления вашего облачного стека. Преимущества — Расширенный CNAPP: Panoptica расширяет возможности облачной платформы защиты приложений. - Соответствие требованиям нескольких облачных сред: обеспечьте соответствие требованиям различных облачных платформ. - Комплексная визуализация: получите представление обо всем стеке облачных приложений. - Динамическое исправление: используйте динамические методы для эффективного решения проблем. - Повышенная эффективность: оптимизируйте процессы обеспечения безопасности и сократите время реагирования. - Сокращение накладных расходов: минимизируйте затраты ресурсов при оптимизации безопасности.
CrowdStrike
crowdstrike.com
Единая облачная безопасность, от конечной точки до облака. Остановите взломы облака и консолидируйте разрозненные точечные продукты с помощью единственного в мире решения CNAPP, основанного на унифицированном агентном и безагентном подходе к облачной безопасности для полной прозрачности и защиты. Мы защитим ваше облако. Вы ведете свой бизнес.
Orca Security
orca.security
Платформа облачной безопасности Orca выявляет, расставляет приоритеты и устраняет риски и проблемы соответствия требованиям в рабочих нагрузках, конфигурациях и удостоверениях в вашем облачном хранилище, охватывающем AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud и Oracle Cloud. Orca предлагает самое комплексное в отрасли решение облачной безопасности на единой платформе, что устраняет необходимость развертывания и обслуживания нескольких точечных решений. Orca работает без агентов и подключается к вашей среде за считанные минуты с помощью запатентованной технологии SideScanning™ компании Orca, которая обеспечивает глубокий и широкий обзор вашей облачной среды без использования агентов. Кроме того, Orca может интегрироваться со сторонними агентами для обеспечения видимости во время выполнения и защиты критически важных рабочих нагрузок. Orca находится на переднем крае использования генеративного искусственного интеллекта для упрощения расследований и ускорения устранения проблем, снижая требуемый уровень квалификации и экономя время и усилия групп облачной безопасности, DevOps и разработчиков, одновременно значительно улучшая результаты в области безопасности. В качестве облачной платформы защиты приложений (CNAPP) Orca объединяет множество точечных решений на одной платформе, в том числе: CSPM, CWPP, CIEM, управление уязвимостями, безопасность контейнеров и Kubernetes, DSPM, безопасность API, CDR, соответствие требованиям нескольких облаков, сдвиг влево. Безопасность и AI-SPM.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud — единственная в отрасли платформа контейнерной безопасности со встроенной сетевой безопасностью для предотвращения, обнаружения и устранения нарушений безопасности в мультиоблачных и гибридных развертываниях. Calico Cloud построен на Calico Open Source, наиболее распространенном решении для контейнерных сетей и безопасности.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security — ведущий поставщик общедоступных облачных решений для управления идентификацией и доступом. С целью предоставить предприятиям любого размера возможность безопасно и уверенно внедрять инновации, Sonrai Security обеспечивает безопасность идентификации, доступа и разрешений для компаний, работающих на платформах AWS, Azure и Google Cloud. Компания известна тем, что разработала брандмауэр Cloud Permissions Firewall, обеспечивающий минимум привилегий одним щелчком мыши и обеспечивающий бесперебойный доступ разработчиков. Sonrai Security, которой доверяют ведущие компании в различных отраслях, стремится внедрять инновации и совершенствовать облачную безопасность. Компании доверяют команды облачных операций, разработки и безопасности. Брандмауэр облачных разрешений удаляет все неиспользуемые конфиденциальные разрешения, помещает в карантин неиспользуемые удостоверения и отключает неиспользуемые службы и регионы — и все это в один клик. В бизнесе нет никаких нарушений, поскольку все пользователи, использующие конфиденциальные разрешения, сохраняют свой доступ, а любой новый доступ беспрепятственно предоставляется через автоматизированный рабочий процесс Chatops. Команды SecOps тратят на 97% меньше времени на достижение минимальных привилегий и сокращают поверхность атаки на 92%. После достижения минимальных привилегий на уровне всей платформы решение Sonrai CIEM+ обнаруживает токсичные комбинации разрешений и блокирует пути непреднамеренных атак, которые они создают, с помощью автоматического или подробного исправления.
Plerion
plerion.com
Plerion предоставляет универсальную платформу облачной безопасности, которая поддерживает рабочие нагрузки в AWS, Azure и GCP, обеспечивая: - Облачную платформу защиты приложений (CNAPP) - Управление состоянием облачной безопасности (CSPM) - Платформу защиты облачных рабочих нагрузок (CWPP) - Управление правами на облачную инфраструктуру (CIEM) - Анализ путей атак - Инвентаризация облачных активов - Обнаружение и реагирование в облаке (CDR) - Спецификация программного обеспечения (SBOM) - Сдвиг влево в области безопасности - Обширная и непрерывная отчетность о соответствии требованиям Plerion, ориентированная на риски и угрозы , а контекстно-ориентированный подход помогает организациям устранить разрозненность, снизить усталость от оповещений и устранить наиболее важные риски облачной безопасности. Посетите https://plerion.com/ для получения дополнительной информации.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — это наша платформа CNAPP, которую более 700 корпоративных клиентов используют для решения проблем CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безопасности контейнеров и многого другого — в масштабе предприятия. Наша платформа охватывает предотвращение, обнаружение и реагирование, поэтому клиенты могут уверенно защищать контейнеры, Kubernetes, хосты/серверы и облачные сервисы. Sysdig обеспечивает масштабируемую видимость в реальном времени в нескольких облаках, устраняя слепые зоны безопасности. Мы используем аналитические данные во время выполнения для определения приоритетности предупреждений, чтобы команды могли сосредоточиться на важных событиях безопасности и повысить эффективность. Понимая весь поток ответов от источника к ответу и предлагая управляемое устранение, клиенты могут не только устранять проблемы в производстве, не теряя времени, но также обнаруживать угрозы и реагировать на них в режиме реального времени. С помощью Sysdig Secure вы можете: - Пресекать атаки до 10 раз быстрее - Снижать количество уязвимостей до 95 % - Мгновенно обнаруживать изменения рисков - Устранять пробелы в разрешениях менее чем за 2 минуты Sysdig. Безопасность каждую секунду.
Temperstack
temperstack.com
Temperstack — инновационное решение, которое упрощает наблюдение и управление инцидентами. Предлагая передовые методы мониторинга и автоматизируя работу, мы помогаем вам без особых усилий добиться бесперебойной работы на уровне >99,99 % с помощью существующих инструментов наблюдения. По состоянию на июнь 2024 года Temperstack поддерживает готовые интеграции с Datadog, New Relic, AWS CloudWatch, Google Cloud Operations Suite, Azure Monitor, PagerDuty и Opsgenie. Если вы используете какой-либо другой инструмент наблюдения, с которым вы хотите, чтобы мы интегрировались, сообщите нам об этом по электронной почте в службу поддержки.
Stream Security
stream.security
Безагентное обнаружение в режиме реального времени, непосредственная первопричина и весь контекст, необходимый для быстрого реагирования.
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