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Программное обеспечение для облачной безопасности файлов
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Программное обеспечение для облачной безопасности файлов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных файлов предназначено для защиты информации, хранящейся в облачных (SaaS) приложениях. Эти инструменты интегрируются с облачными платформами хранения и обмена файлами, позволяя компаниям идентифицировать и маркировать файлы, содержащие конфиденциальную или конфиденциальную информацию. После маркировки компании могут контролировать доступ к этим файлам, отслеживать историю их совместного использования и предотвращать несанкционированный доступ. Обеспечивая соблюдение политик контроля доступа к облаку и хранения данных, эти инструменты повышают безопасность данных. Компании используют их для реализации протоколов безопасности, мониторинга доступа и защиты информации как внутри облачных приложений, так и передающихся через них. Администраторы могут управлять управлением, устанавливать разрешения и контролировать активность пользователей в приложениях. Кроме того, многие продукты облачной безопасности предлагают функции шифрования и предотвращения потери данных для дополнительной защиты документов и данных, хранящихся в облаке.

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Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin — инструмент для управления доступом, позволяющий администраторам устанавливать политики безопасности для пользователей и приложений.

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit — это платформа для безопасного обмена файлами с сквозным шифрованием, обеспечивающая конфиденциальность данных и управление доступом.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru - это платформа для шифрования данных, позволяющая организациям контролировать доступ и защищать конфиденциальную информацию в популярных приложениях.

CloudFuze

CloudFuze

cloudfuze.com

CloudFuze - приложение для безопасной миграции и управления файлами между более чем 40 облачными платформами, такими как Google Drive и Dropbox.

Coro

Coro

coro.net

Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud — платформа для управления SaaS, автоматизирующая процессы адаптации, управления доступом и соблюдения требований безопасности в облачных приложениях.

SendSafely

SendSafely

sendsafely.com

SendSafely позволяет безопасно обмениваться зашифрованными файлами и информацией на любых устройствах, обеспечивая защиту данных во время передачи.

Redstor

Redstor

redstor.com

Redstor — это облачное решение для резервного копирования и восстановления данных в Google Workspace, защищающее от потери данных и упрощающее соблюдение нормативных требований.

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Программное обеспечение для облачной безопасности файлов - Самые популярные приложения - WebCatalog