Программное обеспечение для облачной безопасности файлов - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных файлов предназначено для защиты информации, хранящейся в облачных (SaaS) приложениях. Эти инструменты интегрируются с облачными платформами хранения и обмена файлами, позволяя компаниям идентифицировать и маркировать файлы, содержащие конфиденциальную или конфиденциальную информацию. После маркировки компании могут контролировать доступ к этим файлам, отслеживать историю их совместного использования и предотвращать несанкционированный доступ. Обеспечивая соблюдение политик контроля доступа к облаку и хранения данных, эти инструменты повышают безопасность данных. Компании используют их для реализации протоколов безопасности, мониторинга доступа и защиты информации как внутри облачных приложений, так и передающихся через них. Администраторы могут управлять управлением, устанавливать разрешения и контролировать активность пользователей в приложениях. Кроме того, многие продукты облачной безопасности предлагают функции шифрования и предотвращения потери данных для дополнительной защиты документов и данных, хранящихся в облаке.
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Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin — инструмент для управления доступом, позволяющий администраторам устанавливать политики безопасности для пользователей и приложений.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit — это платформа для безопасного обмена файлами с сквозным шифрованием, обеспечивающая конфиденциальность данных и управление доступом.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.
Virtru
virtru.com
Virtru - это платформа для шифрования данных, позволяющая организациям контролировать доступ и защищать конфиденциальную информацию в популярных приложениях.
CloudFuze
cloudfuze.com
CloudFuze - приложение для безопасной миграции и управления файлами между более чем 40 облачными платформами, такими как Google Drive и Dropbox.
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud — платформа для управления SaaS, автоматизирующая процессы адаптации, управления доступом и соблюдения требований безопасности в облачных приложениях.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely позволяет безопасно обмениваться зашифрованными файлами и информацией на любых устройствах, обеспечивая защиту данных во время передачи.
Redstor
redstor.com
Redstor — это облачное решение для резервного копирования и восстановления данных в Google Workspace, защищающее от потери данных и упрощающее соблюдение нормативных требований.
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