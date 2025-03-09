Redstor

redstor.com

Redstor — ведущий поставщик облачных, локальных и гибридных услуг резервного копирования и восстановления данных. Его миссия — сделать управление данными более простым, легким и приятным, обеспечивая мгновенный доступ ко всем данным — где бы они ни хранились, из единого центра управления. центр. Он помогает тысячам предприятий по всему миру (используемых обороной и правительствами) защитить один из их самых ценных активов: их данные. Он помогает предприятиям соответствовать требованиям GDPR — соответствует самым высоким стандартам (сертификаты ISO27001 и 9001) для обеспечения целостности и безопасности данных. Малому бизнесу необходимо доступное, безопасное, надежное и простое в управлении решение для резервного копирования и восстановления: * 50% не смогли выдержать никакой потери данных * Около 80% пользователей отключаются, если не могут получить доступ к своим данным. Многопользовательские и созданные для облака решения Redstor по резервному копированию и восстановлению MSP позволяют вам с выгодой удовлетворить ожидания каждого пользователя в отношении мгновенного доступа к необходимым им данным, файлам и операционным системам в любое время — локально и в облаке.