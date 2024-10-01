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Программное обеспечение для облачной безопасности файлов - Самые популярные приложения - Нидерланды

Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных файлов предназначено для защиты информации, хранящейся в облачных (SaaS) приложениях. Эти инструменты интегрируются с облачными платформами хранения и обмена файлами, позволяя компаниям идентифицировать и маркировать файлы, содержащие конфиденциальную или конфиденциальную информацию. После маркировки компании могут контролировать доступ к этим файлам, отслеживать историю их совместного использования и предотвращать несанкционированный доступ. Обеспечивая соблюдение политик контроля доступа к облаку и хранения данных, эти инструменты повышают безопасность данных. Компании используют их для реализации протоколов безопасности, мониторинга доступа и защиты информации как внутри облачных приложений, так и передающихся через них. Администраторы могут управлять управлением, устанавливать разрешения и контролировать активность пользователей в приложениях. Кроме того, многие продукты облачной безопасности предлагают функции шифрования и предотвращения потери данных для дополнительной защиты документов и данных, хранящихся в облаке.

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Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Cisco Duo — это облачная платформа управления доступом, которая обеспечивает доступ ко всем приложениям для любого пользователя и устройства из любой точки мира. Он разработан таким образом, чтобы его было легко использовать и развертывать, обеспечивая при этом защиту личных данных и видимость конеч...

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit — это платформа для совместной работы с контентом со сквозным шифрованием и нулевым разглашением данных, которая позволяет компаниям, заботящимся о безопасности, безопасно управлять, синхронизировать, подписывать и делиться своими файлами. В отличие от других поставщиков общедоступных облак...

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys VMDR — это комплексное решение для управления уязвимостями на основе рисков, которое количественно определяет киберриски. Оно дает организациям беспрецедентную информацию об их состоянии рисков и предлагает действенные шаги по снижению рисков. Это также дает командам по кибербезопасности и ИТ...

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейл, штат Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мо...

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru значительно упрощает шифрование военного уровня. От крупнейших банков мира до самых маленьких медицинских учреждений — Virtru помогает организациям любого размера взять под контроль свои данные с помощью гибкого сквозного шифрования для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспе...

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud — это ведущая на рынке платформа управления SaaS, позволяющая ИТ-командам исключить до 78 % работы по управлению SaaS. BetterCloud автоматизирует адаптацию, отключение и изменения в середине жизненного цикла, доступ к приложениям SaaS и права, а также политики безопасности в среде с неск...

CloudFuze

CloudFuze

cloudfuze.com

Возьмите на себя ответственность за весь свой контент, независимо от того, где он хранится. Переносите файлы из одного облака в другое без проблем. Если у вас есть несколько файлов, которые вам необходимо перенести от одного поставщика облачного хранилища к другому, или вы хотите вообще переключить...

Coro

Coro

coro.net

Coro — это платформа кибербезопасности нового поколения. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Используя Coro, вы защищаете электронную почту, данные, конечные устройства, облачные приложения и даже активность пользователей. С Coro каждый может стать экспертом по кибербезопасности. О...

SendSafely

SendSafely

sendsafely.com

SendSafely позволяет легко обмениваться зашифрованными файлами и информацией с кем угодно и на любом устройстве. Давайте избавим вас от головной боли, связанной с безопасным обменом файлами. SendSafely интегрируется со многими популярными сторонними системами, добавляя сквозное шифрование на платфор...

Redstor

Redstor

redstor.com

Redstor — ведущий поставщик облачных, локальных и гибридных услуг резервного копирования и восстановления данных. Его миссия — сделать управление данными более простым, легким и приятным, обеспечивая мгновенный доступ ко всем данным — где бы они ни хранились, из единого центра управления. центр. Он...

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