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Программное обеспечение для облачной безопасности файлов - Самые популярные приложения - Гуам
Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных файлов предназначено для защиты информации, хранящейся в облачных (SaaS) приложениях. Эти инструменты интегрируются с облачными платформами хранения и обмена файлами, позволяя компаниям идентифицировать и маркировать файлы, содержащие конфиденциальную или конфиденциальную информацию. После маркировки компании могут контролировать доступ к этим файлам, отслеживать историю их совместного использования и предотвращать несанкционированный доступ. Обеспечивая соблюдение политик контроля доступа к облаку и хранения данных, эти инструменты повышают безопасность данных. Компании используют их для реализации протоколов безопасности, мониторинга доступа и защиты информации как внутри облачных приложений, так и передающихся через них. Администраторы могут управлять управлением, устанавливать разрешения и контролировать активность пользователей в приложениях. Кроме того, многие продукты облачной безопасности предлагают функции шифрования и предотвращения потери данных для дополнительной защиты документов и данных, хранящихся в облаке.
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BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud — это ведущая на рынке платформа управления SaaS, позволяющая ИТ-командам исключить до 78 % работы по управлению SaaS. BetterCloud автоматизирует адаптацию, отключение и изменения в середине жизненного цикла, доступ к приложениям SaaS и права, а также политики безопасности в среде с несколькими SaaS. Благодаря оптимизации и автоматизации критически важной работы, такой как процессы жизненного цикла пользователей и повседневные операции, тысячи клиентов BetterCloud получают большую операционную эффективность и производительность труда сотрудников. Имея более чем 10-летний опыт работы в сфере SaaS-операций, BetterCloud теперь обслуживает крупнейшее в мире сообщество экспертов SaaSOps. Будучи организатором Altitude, ведущего в отрасли мероприятия SaaSOps, и издателем ежегодного отчета о состоянии SaaSOps, исчерпывающего исследования рынка в этой категории, BetterCloud признан клиентами (G2) и ведущими аналитическими фирмами (Gartner и Forrester) лидером рынка SaaS. Управление операциями. Для ИТ-команд, которые управляют средами с несколькими SaaS, BetterCloud автоматизирует адаптацию, отключение и изменения в середине жизненного цикла, доступ и права к приложениям SaaS, а также политики безопасности. В отличие от решений по управлению идентификацией и доступом, которые требуют ручного вмешательства и создания пользовательских сценариев, или решений ИТ-службы поддержки, которые генерируют заявки для ручной обработки, детальная, мощная автоматизация BetterCloud и неограниченное количество настраиваемых рабочих процессов дополняют автоматизацию IAM и службы поддержки, повышая эффективность ИТ за счет сокращения затрат. до 78% управленческой работы SaaS. Если ваша ИТ-команда пишет сценарии или вручную управляет доступом к приложениям, файлам, папкам и группам для всех, кто присоединяется, покидает или перемещается внутри вашей организации, вы тратите таланты и ресурсы, которые не можете сэкономить, на проблемы, которые BetterCloud может автоматизировать. Компания BetterCloud со штаб-квартирой в Нью-Йорке, производственным и инженерным офисом в Атланте, штат Джорджия, а также инновационными центрами и удаленными талантами по всей территории США, поддерживается, среди прочего, некоторыми из лучших технологических инвесторов, включая Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital и Accel.
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo — это облачная платформа управления доступом, которая обеспечивает доступ ко всем приложениям для любого пользователя и устройства из любой точки мира. Он разработан таким образом, чтобы его было легко использовать и развертывать, обеспечивая при этом защиту личных данных и видимость конечных точек. Duo проверяет личность пользователей с помощью надежной аутентификации без пароля и ведущей в отрасли многофакторной аутентификации (MFA). В сочетании с глубоким анализом устройств ваших пользователей Duo предоставляет вам политики и средства контроля для ограничения доступа в зависимости от риска конечной точки или пользователя.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейле, Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мобильных устройств, цифровых рисков, шифрования электронной почты, электронного обнаружения и электронной почты. архивирование.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR — это комплексное решение для управления уязвимостями на основе рисков, которое количественно определяет киберриски. Это дает организациям беспрецедентную информацию об их риске и предлагает действенные шаги по снижению риска. Это также дает командам по кибербезопасности и ИТ-отделам общую платформу для совместной работы, а также возможность быстро согласовывать и автоматизировать рабочие процессы без написания кода для реагирования на угрозы с помощью автоматического исправления и интеграции с решениями ITSM, такими как ServiceNow.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit — это платформа для совместной работы с контентом со сквозным шифрованием и нулевым разглашением данных, которая позволяет компаниям, заботящимся о безопасности, безопасно управлять, синхронизировать, подписывать и делиться своими файлами. В отличие от других поставщиков общедоступных облаков, Tresorit не имеет доступа к файлам пользователей, что обеспечивает максимальную конфиденциальность. - Бескомпромиссная безопасность: ваши файлы защищены с момента их загрузки в облако и до тех пор, пока они не достигнут предполагаемого получателя. Технически невозможно, чтобы кто-либо другой получил несанкционированный доступ к вашим файлам. - Бесперебойная и безопасная командная работа: будь то личные данные для кадровых документов, юридических контрактов, финансовых планов или сверхсекретных прототипов исследований и разработок — Tresorit предоставляет цифровое рабочее пространство, в котором ваши конфиденциальные документы остаются в безопасности. - Мощные возможности контроля и мониторинга: управляйте и контролируйте всех пользователей, их информацию и действия. Tresorit предлагает мощные функции контроля, поэтому вы можете быть уверены, что нужные сотрудники получат доступ к нужным файлам. -Tresorit — идеальное дополнительное решение для любого бизнеса, работающего в строго регулируемой отрасли, где соблюдение строгих стандартов является обязательным. Tresorit можно развертывать вместе с решениями Microsoft для поддержки соответствия требованиям GDPR, CCPA, HIPAA, TISAX, FINRA или ITAR. Наша технология сквозного шифрования на стороне клиента гарантирует, что ваши самые конфиденциальные документы всегда останутся защищенными.
Virtru
virtru.com
Virtru значительно упрощает шифрование военного уровня. От крупнейших банков мира до самых маленьких медицинских учреждений — Virtru помогает организациям любого размера взять под контроль свои данные с помощью гибкого сквозного шифрования для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспечение Virtru, созданное на основе открытого стандартного формата доверенных данных, просто в использовании и легко интегрируется с Google Workspace/Gmail, Microsoft 365/Outlook, Google Drive и корпоративными приложениями, такими как Salesforce, Confluence и Zendesk. Детализированный контроль доступа, возможности самостоятельного управления ключами, DLP и аудит помогают нашим клиентам соблюдать даже самые строгие требования конфиденциальности и соответствия, включая ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA и меры безопасности GLBA/FTC. Зашифруйте конфиденциальную информацию одним щелчком мыши, не выходя из существующих рабочих процессов, поскольку Virtru интегрируется непосредственно в приложения, которые вы уже используете каждый день.
Redstor
redstor.com
Redstor — ведущий поставщик облачных, локальных и гибридных услуг резервного копирования и восстановления данных. Его миссия — сделать управление данными более простым, легким и приятным, обеспечивая мгновенный доступ ко всем данным — где бы они ни хранились, из единого центра управления. центр. Он помогает тысячам предприятий по всему миру (используемых обороной и правительствами) защитить один из их самых ценных активов: их данные. Он помогает предприятиям соответствовать требованиям GDPR — соответствует самым высоким стандартам (сертификаты ISO27001 и 9001) для обеспечения целостности и безопасности данных. Малому бизнесу необходимо доступное, безопасное, надежное и простое в управлении решение для резервного копирования и восстановления: * 50% не смогли выдержать никакой потери данных * Около 80% пользователей отключаются, если не могут получить доступ к своим данным. Многопользовательские и созданные для облака решения Redstor по резервному копированию и восстановлению MSP позволяют вам с выгодой удовлетворить ожидания каждого пользователя в отношении мгновенного доступа к необходимым им данным, файлам и операционным системам в любое время — локально и в облаке.
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности нового поколения. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Используя Coro, вы защищаете электронную почту, данные, конечные устройства, облачные приложения и даже активность пользователей. С Coro каждый может стать экспертом по кибербезопасности. Освоение Coro занимает несколько минут и предназначено для того, чтобы исключить кибербезопасность из вашего списка дел. Coro оснащен искусственным интеллектом, который делает всю работу за вас. Наш ИИ устраняет 95% угроз, с остальными вы можете справиться с помощью уникальной технологии Coro «Решение в один клик». Коро считает, что вы имеете право на кибербезопасность корпоративного уровня, независимо от вашего размера. Получите кибербезопасность, какой вы еще никогда не видели. Попробуйте Коро сегодня.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely позволяет легко обмениваться зашифрованными файлами и информацией с кем угодно и на любом устройстве. Давайте избавим вас от головной боли, связанной с безопасным обменом файлами. SendSafely интегрируется со многими популярными сторонними системами, добавляя сквозное шифрование на платформы, которые ваши пользователи уже знают и любят. Мы позволяем вам расширить возможности существующих приложений и инфраструктуры, плавно добавляя шифрование в ваши текущие рабочие процессы.
CloudFuze
cloudfuze.com
Возьмите на себя ответственность за весь свой контент, независимо от того, где он хранится. Переносите файлы из одного облака в другое без проблем. Если у вас есть несколько файлов, которые вам необходимо перенести от одного поставщика облачного хранилища к другому, или вы хотите вообще переключиться на новое облако, CloudFuze сделает это за вас быстро и безопасно. CloudFuze — мировой лидер в области облачной передачи файлов и управления ими. Его надежный и безопасный механизм миграции CloudFuze X-Change позволяет частным лицам и предприятиям переносить данные в Google Drive, OneDrive, Dropbox и обратно, а также из 40 других потребительских и корпоративных коннекторов. Его интеллектуальная платформа управления облаком CloudFuze Connect позволяет любому подключаться, искать и обмениваться файлами, разбросанными по нескольким облакам. Ключевые особенности CloudFuze: • Инфраструктура корпоративного уровня • Облачная архитектура. • Единая платформа API. • Полный поиск по контенту с помощью искусственного интеллекта. • Безопасный обмен файлами • Интеграция приложений для обмена сообщениями. • Мощные возможности администрирования.