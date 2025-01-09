Программное обеспечение для облачной безопасности файлов - Самые популярные приложения - Гвинея

Tresorit

tresorit.com

Tresorit — это платформа для совместной работы с контентом со сквозным шифрованием и нулевым разглашением данных, которая позволяет компаниям, заботящимся о безопасности, безопасно управлять, синхронизировать, подписывать и делиться своими файлами. В отличие от других поставщиков общедоступных облаков, Tresorit не имеет доступа к файлам пользователей, что обеспечивает максимальную конфиденциальность. - Бескомпромиссная безопасность: ваши файлы защищены с момента их загрузки в облако и до тех пор, пока они не достигнут предполагаемого получателя. Технически невозможно, чтобы кто-либо другой получил несанкционированный доступ к вашим файлам. - Бесперебойная и безопасная командная работа: будь то личные данные для кадровых документов, юридических контрактов, финансовых планов или сверхсекретных прототипов исследований и разработок — Tresorit предоставляет цифровое рабочее пространство, в котором ваши конфиденциальные документы остаются в безопасности. - Мощные возможности контроля и мониторинга: управляйте и контролируйте всех пользователей, их информацию и действия. Tresorit предлагает мощные функции контроля, поэтому вы можете быть уверены, что нужные сотрудники получат доступ к нужным файлам. -Tresorit — идеальное дополнительное решение для любого бизнеса, работающего в строго регулируемой отрасли, где соблюдение строгих стандартов является обязательным. Tresorit можно развертывать вместе с решениями Microsoft для поддержки соответствия требованиям GDPR, CCPA, HIPAA, TISAX, FINRA или ITAR. Наша технология сквозного шифрования на стороне клиента гарантирует, что ваши самые конфиденциальные документы всегда останутся защищенными.