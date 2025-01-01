Программное обеспечение для облачной безопасности файлов - Самые популярные приложения - Гренада

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Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных файлов предназначено для защиты информации, хранящейся в облачных (SaaS) приложениях. Эти инструменты интегрируются с облачными платформами хранения и обмена файлами, позволяя компаниям идентифицировать и маркировать файлы, содержащие конфиденциальную или конфиденциальную информацию. После маркировки компании могут контролировать доступ к этим файлам, отслеживать историю их совместного использования и предотвращать несанкционированный доступ. Обеспечивая соблюдение политик контроля доступа к облаку и хранения данных, эти инструменты повышают безопасность данных. Компании используют их для реализации протоколов безопасности, мониторинга доступа и защиты информации как внутри облачных приложений, так и передающихся через них. Администраторы могут управлять управлением, устанавливать разрешения и контролировать активность пользователей в приложениях. Кроме того, многие продукты облачной безопасности предлагают функции шифрования и предотвращения потери данных для дополнительной защиты документов и данных, хранящихся в облаке.