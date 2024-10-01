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Программное обеспечение для облачной безопасности файлов - Самые популярные приложения - Габон
Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных файлов предназначено для защиты информации, хранящейся в облачных (SaaS) приложениях. Эти инструменты интегрируются с облачными платформами хранения и обмена файлами, позволяя компаниям идентифицировать и маркировать файлы, содержащие конфиденциальную или конфиденциальную информацию. После маркировки компании могут контролировать доступ к этим файлам, отслеживать историю их совместного использования и предотвращать несанкционированный доступ. Обеспечивая соблюдение политик контроля доступа к облаку и хранения данных, эти инструменты повышают безопасность данных. Компании используют их для реализации протоколов безопасности, мониторинга доступа и защиты информации как внутри облачных приложений, так и передающихся через них. Администраторы могут управлять управлением, устанавливать разрешения и контролировать активность пользователей в приложениях. Кроме того, многие продукты облачной безопасности предлагают функции шифрования и предотвращения потери данных для дополнительной защиты документов и данных, хранящихся в облаке.
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Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo — это облачная платформа управления доступом, которая обеспечивает доступ ко всем приложениям для любого пользователя и устройства из любой точки мира. Он разработан таким образом, чтобы его было легко использовать и развертывать, обеспечивая при этом защиту личных данных и видимость конеч...
Tresorit
tresorit.com
Tresorit — это платформа для совместной работы с контентом со сквозным шифрованием и нулевым разглашением данных, которая позволяет компаниям, заботящимся о безопасности, безопасно управлять, синхронизировать, подписывать и делиться своими файлами. В отличие от других поставщиков общедоступных облак...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейл, штат Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мо...
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR — это комплексное решение для управления уязвимостями на основе рисков, которое количественно определяет киберриски. Оно дает организациям беспрецедентную информацию об их состоянии рисков и предлагает действенные шаги по снижению рисков. Это также дает командам по кибербезопасности и ИТ...
Virtru
virtru.com
Virtru значительно упрощает шифрование военного уровня. От крупнейших банков мира до самых маленьких медицинских учреждений — Virtru помогает организациям любого размера взять под контроль свои данные с помощью гибкого сквозного шифрования для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспе...
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud — это ведущая на рынке платформа управления SaaS, позволяющая ИТ-командам исключить до 78 % работы по управлению SaaS. BetterCloud автоматизирует адаптацию, отключение и изменения в середине жизненного цикла, доступ к приложениям SaaS и права, а также политики безопасности в среде с неск...
CloudFuze
cloudfuze.com
Возьмите на себя ответственность за весь свой контент, независимо от того, где он хранится. Переносите файлы из одного облака в другое без проблем. Если у вас есть несколько файлов, которые вам необходимо перенести от одного поставщика облачного хранилища к другому, или вы хотите вообще переключить...
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности нового поколения. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Используя Coro, вы защищаете электронную почту, данные, конечные устройства, облачные приложения и даже активность пользователей. С Coro каждый может стать экспертом по кибербезопасности. О...
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely позволяет легко обмениваться зашифрованными файлами и информацией с кем угодно и на любом устройстве. Давайте избавим вас от головной боли, связанной с безопасным обменом файлами. SendSafely интегрируется со многими популярными сторонними системами, добавляя сквозное шифрование на платфор...
Redstor
redstor.com
Redstor — ведущий поставщик облачных, локальных и гибридных услуг резервного копирования и восстановления данных. Его миссия — сделать управление данными более простым, легким и приятным, обеспечивая мгновенный доступ ко всем данным — где бы они ни хранились, из единого центра управления. центр. Он...