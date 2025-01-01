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Облачные решения для обеспечения безопасности электронной почты
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Облачные решения для обеспечения безопасности электронной почты - Самые популярные приложения

Облачные решения по обеспечению безопасности электронной почты — это платформы электронной почты, предназначенные для защиты от фишинговых атак, которые обманом вынуждают пользователей раскрывать конфиденциальную информацию. Эти платформы, управляемые поставщиком облачной безопасности электронной почты, также блокируют электронные письма, содержащие ссылки на вредоносные веб-сайты или вредоносное ПО, прежде чем они достигнут пользователя. Компании полагаются на облачные решения по обеспечению безопасности электронной почты, чтобы предотвратить утечку данных, защитить конфиденциальную информацию и повысить безопасность конечных точек, блокируя вредоносные программы и другие онлайн-угрозы. Эти инструменты произошли от рынка защищенных шлюзов электронной почты, поскольку цифровая трансформация снизила спрос на локальные решения для обеспечения безопасности электронной почты. Несмотря на некоторое совпадение с программным обеспечением для защиты от спама и инструментами шифрования электронной почты, облачные решения по обеспечению безопасности электронной почты являются более комплексными и часто включают в себя несколько функций, которые также могут быть реализованы как через облачные, так и локальные варианты.

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Acronis

Acronis

acronis.com

Acronis — приложение для защиты данных и кибербезопасности, обеспечивающее резервное копирование, восстановление и защиту от киберугроз.

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

Приложение HornetSecurity обеспечивает полную защиту Microsoft 365: безопасность электронной почты, резервное копирование и соответствие нормативным требованиям.

Mimecast

Mimecast

mimecast.com

Mimecast - приложение для защиты от угроз электронной почты, включая фишинг и вредоносные программы, с возможностью гибкого развертывания.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.

IronVest

IronVest

ironvest.com

IronVest InboxGuard — это приложение для обучения сотрудников безопасности, которое в реальном времени анализирует фишинговые письма и предоставляет необходимую информацию.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz - платформа кибербезопасности для управляемых поставщиков услуг, обеспечивающая защиту от угроз в реальном времени для данных и устройств.

Coro

Coro

coro.net

Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.

Mailinblack

Mailinblack

mailinblack.com

MailInBlack - решение для защиты электронной почты от угроз, включая фишинг, спам и вредоносные программы, с возможностью управления инцидентами безопасности.

Bastion Technologies

Bastion Technologies

bastion.tech

Bastion — платформа кибербезопасности для малых и средних компаний, защищающая сотрудников, данные и облачные приложения от цифровых угроз.

Trustifi

Trustifi

trustifi.com

Trustifi - это платформа для обеспечения безопасности электронной почты, предлагающая защиту данных, шифрование и предотвращение потери данных для соблюдения нормативных стандартов.

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail обеспечивает защиту электронной почты, предотвращая фишинговые атаки с помощью управления аутентификацией и внедрения DMARC для организаций.

GreatHorn

GreatHorn

greathorn.com

GreatHorn - платформа для защиты от киберугроз в электронной почте, включая фишинг и компрометацию аккаунтов, с возможностями обнаружения угроз и автоматизированной реакции.

Skysnag

Skysnag

skysnag.com

Skysnag помогает организациям предотвращать подделку электронной почты и фишинг, обеспечивая автоматизацию DMARC и мониторинг безопасности электронной почты.

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