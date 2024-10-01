Самые популярные Недавно добавленные Облачные решения для обеспечения безопасности электронной почты - Самые популярные приложения - Мексика

Облачные решения по обеспечению безопасности электронной почты — это платформы электронной почты, предназначенные для защиты от фишинговых атак, которые обманывают пользователей и вынуждают раскрыть конфиденциальную информацию. Эти платформы, управляемые поставщиком облачной безопасности электронной почты, также блокируют электронные письма, содержащие ссылки на вредоносные веб-сайты или вредоносное ПО, прежде чем они достигнут пользователя. Компании полагаются на облачные решения по обеспечению безопасности электронной почты, чтобы предотвратить утечку данных, защитить конфиденциальную информацию и повысить безопасность конечных точек, блокируя вредоносные программы и другие онлайн-угрозы. Эти инструменты произошли от рынка защищенных шлюзов электронной почты, поскольку цифровая трансформация снизила спрос на локальные решения для обеспечения безопасности электронной почты. Несмотря на некоторое совпадение с программным обеспечением для защиты от спама и инструментами шифрования электронной почты, облачные решения по обеспечению безопасности электронной почты являются более комплексными и часто включают в себя несколько функций, которые также могут быть реализованы как через облачные, так и локальные варианты.