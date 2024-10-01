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Облачные решения для обеспечения безопасности электронной почты - Самые популярные приложения - Марокко
Облачные решения по обеспечению безопасности электронной почты — это платформы электронной почты, предназначенные для защиты от фишинговых атак, которые обманывают пользователей и вынуждают раскрыть конфиденциальную информацию. Эти платформы, управляемые поставщиком облачной безопасности электронной почты, также блокируют электронные письма, содержащие ссылки на вредоносные веб-сайты или вредоносное ПО, прежде чем они достигнут пользователя. Компании полагаются на облачные решения по обеспечению безопасности электронной почты, чтобы предотвратить утечку данных, защитить конфиденциальную информацию и повысить безопасность конечных точек, блокируя вредоносные программы и другие онлайн-угрозы. Эти инструменты произошли от рынка защищенных шлюзов электронной почты, поскольку цифровая трансформация снизила спрос на локальные решения для обеспечения безопасности электронной почты. Несмотря на некоторое совпадение с программным обеспечением для защиты от спама и инструментами шифрования электронной почты, облачные решения по обеспечению безопасности электронной почты являются более комплексными и часто включают в себя несколько функций, которые также могут быть реализованы как через облачные, так и локальные варианты.
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Acronis
acronis.com
Acronis Cyber Protect обеспечивает надежную защиту от киберугроз, непревзойденные возможности резервного копирования и восстановления, а также упрощенное управление и видимость через единую панель для всей среды. Ключевые функции Acronis Cyber Protect включают в себя: · Защита от киберугроз: исп...
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — единственное решение на рынке, охватывающее все аспекты безопасности, соответствия требованиям и резервного копирования для Microsoft 365. Выбирайте из различных пакетов, соответствующих потребностям вашего бизнеса, и наслаждайтесь современной системой безопасности электронной...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейл, штат Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мо...
Mimecast
mimecast.com
Расширенная безопасность электронной почты Mimecast на базе искусственного интеллекта блокирует наиболее опасные атаки по электронной почте: от фишинга и программ-вымогателей до социальной инженерии, мошенничества с платежами и выдачи себя за другое лицо. С расширенной защитой электронной почты Mime...
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard, ранее «Retruster», — единственное антифишинговое решение на базе искусственного интеллекта, которое обеспечивает обучение безопасности как в контексте, так и в режиме реального времени на реальных фишинговых электронных письмах, которые может получить ваша организация. Мы дополн...
Guardz
guardz.com
Guardz — это ведущее унифицированное решение кибербезопасности, разработанное для поставщиков управляемых услуг (MSP), которое позволяет им защищать своих клиентов от развивающихся цифровых угроз за счет использования искусственного интеллекта и многоуровневого подхода для борьбы с фишингом, атаками...
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности нового поколения. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Используя Coro, вы защищаете электронную почту, данные, конечные устройства, облачные приложения и даже активность пользователей. С Coro каждый может стать экспертом по кибербезопасности. О...
Mailinblack
mailinblack.com
Защитите свой бизнес и сотрудников от угроз с помощью ведущего решения для защиты электронной почты во Франции. Технологии Mailinblack сочетают в себе искусственный и человеческий интеллект и уже более 20 лет признаются компаниями, медицинскими и государственными учреждениями. Присоединяйтесь к наши...
Bastion Technologies
bastion.tech
Bastion — это новое поколение платформ кибербезопасности для малого и среднего бизнеса (SMB) и поставщиков управляемых услуг (MSP), которые их поддерживают. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Bastion защищает сотрудников, электронную почту, данные и облачные приложения от постоянн...
GreatHorn
greathorn.com
Комплексная защита после доставки от целевых атак по электронной почте, основанная на машинном обучении и возможностях автоматического реагирования.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi — это фирма по кибербезопасности, предлагающая решения, предоставляемые на платформе «программное обеспечение как услуга». Trustifi лидирует на рынке, предлагая самые простые в использовании и развертывании продукты для обеспечения безопасности электронной почты, обеспечивающие безопасность...
Skysnag
skysnag.com
Защитите свою организацию от подделки электронной почты и увеличьте доставляемость электронной почты с помощью единственного автономного программного обеспечения для автоматизации контроля DMARC. Получите представление о невидимом состоянии отправителей электронной почты и обойдите все проблемы прот...
Valimail
valimail.com
Valimail — мировой лидер в области DMARC-как-услуги и изобретатель размещенного DMARC. Облачные продукты компании предотвращают атаки по выдаче себя за другое лицо и защищают бренды путем аутентификации личности отправителя. Благодаря запатентованной передовой технологии Valimail открывает возможнос...