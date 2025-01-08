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Облачные решения для обеспечения безопасности электронной почты - Самые популярные приложения - Гамбия
Облачные решения по обеспечению безопасности электронной почты — это платформы электронной почты, предназначенные для защиты от фишинговых атак, которые обманом вынуждают пользователей раскрывать конфиденциальную информацию. Эти платформы, управляемые поставщиком облачной безопасности электронной почты, также блокируют электронные письма, содержащие ссылки на вредоносные веб-сайты или вредоносное ПО, прежде чем они достигнут пользователя. Компании полагаются на облачные решения по обеспечению безопасности электронной почты, чтобы предотвратить утечку данных, защитить конфиденциальную информацию и повысить безопасность конечных точек, блокируя вредоносные программы и другие онлайн-угрозы. Эти инструменты произошли от рынка защищенных шлюзов электронной почты, поскольку цифровая трансформация снизила спрос на локальные решения для обеспечения безопасности электронной почты. Несмотря на некоторое совпадение с программным обеспечением для защиты от спама и инструментами шифрования электронной почты, облачные решения по обеспечению безопасности электронной почты являются более комплексными и часто включают в себя несколько функций, которые также могут быть реализованы как через облачные, так и локальные варианты.
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Acronis
acronis.com
Acronis Cyber Protect обеспечивает надежную защиту от киберугроз, непревзойденные возможности резервного копирования и восстановления, а также упрощенное управление и видимость через единую панель для всей среды. Ключевые функции Acronis Cyber Protect включают в себя: · Защита от киберугроз: использование искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) обеспечивает упреждающую защиту данных, приложений и систем от сложных кибератак, включая программы-вымогатели и другие виды вредоносных программ. · Быстрое восстановление. Снижение зависимости от центральной ИТ-поддержки позволяет пользователям инициировать восстановление распределенных конечных точек одним щелчком мыши, включая восстановление физических рабочих нагрузок на «голое железо». · Снижение совокупной стоимости владения: широкая поддержка ОС разных поколений позволяет консолидировать поставщиков, обеспечивая при этом комплексную защиту. · Упрощенное управление. Централизованное управление включает локальную автономию и полную интеграцию с существующими сторонними инструментами для обеспечения унифицированного представления операций резервного копирования и восстановления, а также широкой поддержки нескольких поколений ОС. · Суверенитет данных. Используя обширную сеть глобальных центров обработки данных Acronis, пользователи могут обеспечить соответствие требованиям и освоить региональные законы о суверенитете данных, обеспечивая спокойствие и соответствие нормативным требованиям.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — единственное решение на рынке, охватывающее все аспекты безопасности, соответствия требованиям и резервного копирования для Microsoft 365. Выбирайте из различных пакетов, соответствующих потребностям вашего бизнеса, и наслаждайтесь современной системой безопасности электронной почты, защищающей от спама, вирусы, фишинг и программы-вымогатели; плюс подписи по электронной почте и заявления об отказе от ответственности. Вы также можете воспользоваться преимуществами расширенной защиты от угроз (ATP) для защиты своих пользователей от самых изощренных атак по электронной почте, автоматической непрерывности электронной почты для предотвращения неожиданных простоев и соответствующего законодательству архивирования электронной почты, чтобы обеспечить безопасность всех электронных писем и возможность поиска. Вы даже можете выбрать резервное копирование и восстановление конечных точек и данных Microsoft 365 в почтовых ящиках, Teams, OneDrive и SharePoint. Индивидуальная интеграция 365 Total Protection с Microsoft 365 упрощает весь ваш опыт: от регистрации до настройки, управления функциями и пользователями. Его центральная консоль представляет собой идеальное сочетание конфиденциальности данных и простоты использования, позволяя вам делать больше и меньше беспокоиться.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейл, штат Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мобильных устройств, цифровых рисков, шифрования электронной почты, электронного обнаружения и электронной почты. архивирование.
Mimecast
mimecast.com
Расширенная безопасность электронной почты Mimecast на базе искусственного интеллекта блокирует наиболее опасные атаки по электронной почте: от фишинга и программ-вымогателей до социальной инженерии, мошенничества с платежами и выдачи себя за другое лицо. С расширенной защитой электронной почты Mimecast вы получаете: - Лучшая в отрасли защита: блокируйте угрозы, исходящие из электронной почты, с помощью лучшего в отрасли обнаружения на базе искусственного интеллекта, которому доверяют более 42 000 клиентов. - Гибкость развертывания: выберите вариант развертывания — безопасность электронной почты со шлюзом или без него. - Обнаружение мирового класса на основе искусственного интеллекта: используйте возможности искусственного интеллекта, машинного обучения и социальных графиков, чтобы повысить безопасность и расширить возможности сотрудников.
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard, ранее «Retruster», — единственное антифишинговое решение на базе искусственного интеллекта, которое обеспечивает обучение безопасности как в контексте, так и в режиме реального времени на реальных фишинговых электронных письмах, которые может получить ваша организация. Мы дополняем наше решение иммерсивной программой обучения безопасности, которая предлагает постоянно обновляемый, актуальный и очень интересный контент, специально разработанный для изменения поведения сотрудников и продвижения сильной культуры безопасности на вашем предприятии.
Guardz
guardz.com
Guardz — это ведущее унифицированное решение кибербезопасности, разработанное для поставщиков управляемых услуг (MSP), которое позволяет им защищать своих клиентов от развивающихся цифровых угроз за счет использования искусственного интеллекта и многоуровневого подхода для борьбы с фишингом, атаками программ-вымогателей, потерей данных и пользовательскими рисками. Наша технология оптимизирует кибербезопасность, автоматизируя процесс обнаружения и реагирования на пользовательские данные, устройства, электронную почту и облачные каталоги — и все это на единой панели. В Guardz мы стремимся к вашему спокойствию и непрерывности бизнеса. Интеграция передовых технологий кибербезопасности с глубоким опытом в сфере страхования гарантирует постоянный мониторинг, управление и оптимизацию ваших мер безопасности.
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности нового поколения. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Используя Coro, вы защищаете электронную почту, данные, конечные устройства, облачные приложения и даже активность пользователей. С Coro каждый может стать экспертом по кибербезопасности. Освоение Coro занимает несколько минут и предназначено для того, чтобы исключить кибербезопасность из вашего списка дел. Coro оснащен искусственным интеллектом, который делает всю работу за вас. Наш ИИ устраняет 95% угроз, с остальными вы можете справиться с помощью уникальной технологии Coro «Решение в один клик». Коро считает, что вы имеете право на кибербезопасность корпоративного уровня, независимо от вашего размера. Получите кибербезопасность, какой вы еще никогда не видели. Попробуйте Коро сегодня.
Mailinblack
mailinblack.com
Защитите свой бизнес и сотрудников от угроз с помощью ведущего решения для защиты электронной почты во Франции. Технологии Mailinblack сочетают в себе искусственный и человеческий интеллект и уже более 20 лет признаются компаниями, медицинскими и государственными учреждениями. Присоединяйтесь к нашим 14 000 клиентам, которые получают выгоду от эффективного и обновляемого решения, адаптированного к их организации, а также от службы поддержки мирового класса.
Bastion Technologies
bastion.tech
Bastion — это новое поколение платформ кибербезопасности для малого и среднего бизнеса (SMB) и поставщиков управляемых услуг (MSP), которые их поддерживают. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Bastion защищает сотрудников, электронную почту, данные и облачные приложения от постоянно развивающихся цифровых угроз. Предоставляя набор модулей безопасности, отвечающих требованиям бюджета, безопасности и спокойствия, Bastion помогает предприятиям малого и среднего бизнеса защищаться от фишинга, атак программ-вымогателей, потери данных и небрежности пользователей.
GreatHorn
greathorn.com
Комплексная защита после доставки от целевых атак по электронной почте, основанная на машинном обучении и возможностях автоматического реагирования.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi — это фирма по кибербезопасности, предлагающая решения, предоставляемые на платформе «программное обеспечение как услуга». Trustifi лидирует на рынке, предлагая самые простые в использовании и развертывании продукты для обеспечения безопасности электронной почты, обеспечивающие безопасность как входящей, так и исходящей электронной почты от одного поставщика. Самым ценным активом любой организации, за исключением ее сотрудников, являются данные, содержащиеся в ее электронной почте, и ключевая цель Trustifi — обеспечить безопасность данных, репутации и брендов клиентов от всех угроз, связанных с электронной почтой. Благодаря входящему щиту Trustifi, предотвращению потери данных, защите от захвата учетных записей и шифрованию электронной почты клиенты всегда на шаг впереди злоумышленников. www.trustifi.com
Skysnag
skysnag.com
Защитите свою организацию от подделки электронной почты и увеличьте доставляемость электронной почты с помощью единственного автономного программного обеспечения для автоматизации контроля DMARC. Получите представление о невидимом состоянии отправителей электронной почты и обойдите все проблемы протокола аутентификации электронной почты. Также применимо для MSP и поставщиков услуг, которые хотят добиться соответствия DMARC в кратчайшие сроки.
Valimail
valimail.com
Valimail — мировой лидер в области DMARC-как-услуги и изобретатель размещенного DMARC. Облачные продукты компании предотвращают атаки по выдаче себя за другое лицо и защищают бренды путем аутентификации личности отправителя. Благодаря запатентованной передовой технологии Valimail открывает возможности обеспечения соблюдения DMARC для предприятий любого рода и любого размера, повышая уровень успешности соблюдения требований с менее чем 25% до более чем 95%. Будучи единственной платформой, сертифицированной FedRAMP, и проверенным партнером DMARC для сред Microsoft 365 и Twilio SendGrid, Valimail также занимает лидирующие позиции во всех ключевых организациях по стандартизации аутентификации электронной почты, выступая за повышение доверия и безопасности в экосистеме электронной почты. Для получения дополнительной информации посетите www.valimail.com.