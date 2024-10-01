Самые популярные Недавно добавленные Облачные решения для обеспечения безопасности электронной почты - Самые популярные приложения - Федеративные Штаты Микронезии

Облачные решения по обеспечению безопасности электронной почты — это платформы электронной почты, предназначенные для защиты от фишинговых атак, которые обманом вынуждают пользователей раскрывать конфиденциальную информацию. Эти платформы, управляемые поставщиком облачной безопасности электронной почты, также блокируют электронные письма, содержащие ссылки на вредоносные веб-сайты или вредоносное ПО, прежде чем они достигнут пользователя. Компании полагаются на облачные решения по обеспечению безопасности электронной почты, чтобы предотвратить утечку данных, защитить конфиденциальную информацию и повысить безопасность конечных точек, блокируя вредоносные программы и другие онлайн-угрозы. Эти инструменты произошли от рынка защищенных шлюзов электронной почты, поскольку цифровая трансформация снизила спрос на локальные решения для обеспечения безопасности электронной почты. Несмотря на некоторое совпадение с программным обеспечением для защиты от спама и инструментами шифрования электронной почты, облачные решения по обеспечению безопасности электронной почты являются более комплексными и часто включают в себя несколько функций, которые также могут быть реализованы как через облачные, так и локальные варианты.