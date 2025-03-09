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Решения облачной безопасности предлагают предприятиям облачный метод безопасного доступа к Интернету, облачным приложениям и корпоративным сетям. Эти решения используют технологию SD-WAN, которая объединяет программно-определяемую сеть с глобальной сетью, позволяя им работать из любого места, одновременно объединяя функции безопасности для защиты всей сетевой активности. Объединив функции безопасности традиционных инструментов, таких как защищенные веб-шлюзы (SWG), брокеры безопасности доступа к облаку (CASB) и брандмауэры веб-приложений (WAF), компании могут оптимизировать управление безопасностью. Этот подход позволяет предприятиям и службам безопасности централизовать прозрачность политик безопасности, действий и рисков, устраняя необходимость взаимодействия пользователей с несколькими инструментами или повторных процессов аутентификации. Унифицированные решения безопасности предназначены для обеспечения комплексного контроля в сложных гибридных средах, упрощая работу администраторов. С помощью одного инструмента они могут классифицировать, управлять и отслеживать всю активность пользователей и сетевой трафик, не нарушая работу конечных пользователей. Несмотря на некоторое совпадение между инструментами безопасности на границе облака и традиционными технологиями, такими как CASB, WAF и SWG, последние обычно работают независимо и не обеспечивают одинаковый уровень прозрачности и доступности в гибридных средах. Наиболее сопоставимой альтернативой является программно-определяемый периметр (SDP), который обеспечивает унифицированную сетевую безопасность, но не предлагает интегрированного доступа к облачным приложениям, сетям и веб-браузерам.
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Akamai
akamai.com
Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.
Fastly
fastly.com
Fastly - это платформа облачных услуг, обеспечивающая производительность и безопасность веб-приложений через CDN, оптимизацию изображений и защиту от DDoS-атак.
Netskope
netskope.com
Netskope - платформа облачной безопасности, обеспечивающая видимость и контроль доступа к данным и приложениям с поддержкой принципов нулевой доверия.
Webscale
webscale.com
Обзор Webscale — это облачная платформа для современной коммерции, предлагающая безопасность, масштабируемость, производительность и автоматизацию для мировых брендов. Платформа Webscale SaaS использует протоколы автоматизации и DevOps для упрощения развертывания, управления и обслуживания инфраструктуры в мультиоблачных средах, включая Amazon Web Services, Google Cloud Platform и Microsoft Azure. Webscale обслуживает тысячи магазинов электронной коммерции B2C, B2B и B2E в двенадцати странах и восьми предприятиях из списка Fortune 1000, а также имеет офисы в Санта-Кларе, Калифорния, Боулдере, Колорадо, Сан-Антонио, Техас, Бангалоре, Индия и Лондоне, Великобритания.
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
Cisco Umbrella упрощает кибербезопасность и соблюдение требований, предоставляя конвергентный набор возможностей в одном облачном решении. Сочетание безопасности на уровне DNS, безопасного веб-шлюза, CASB и многого другого обеспечивает комплексное обслуживание, которое восхищает клиентов. Обрабатывая более 600 миллиардов интернет-запросов в день и используя крупнейшую в мире команду по анализу киберугроз Cisco Talos, Umbrella неоднократно занимала первое место в рейтинге эффективности безопасности по версии AV-TEST. Независимо от того, нужно ли вам усилить текущий стек безопасности или перейти на архитектуру, в большей степени основанную на SASE, Umbrella позволит вам уверенно достичь сегодняшних целей облачной безопасности и использовать возможности завтрашнего дня.
Twingate
twingate.com
Twingate — это облачное решение для безопасного удаленного доступа к внутренним приложениям и ресурсам без использования традиционных VPN.
Axis Security
axissecurity.com
Axis Security - облачная платформа для безопасного удаленного доступа к бизнес-ресурсам, основанная на принципах нулевого доверия и обеспечивающая контроль доступа.
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