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Программное обеспечение безопасности Cloud Edge - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Решения облачной безопасности предлагают предприятиям облачный метод безопасного доступа к Интернету, облачным приложениям и корпоративным сетям. Эти решения используют технологию SD-WAN, которая объединяет программно-определяемую сеть с глобальной сетью, позволяя им работать из любого места, одновременно объединяя функции безопасности для защиты всей сетевой активности. Объединив функции безопасности традиционных инструментов, таких как защищенные веб-шлюзы (SWG), брокеры безопасности доступа к облаку (CASB) и брандмауэры веб-приложений (WAF), компании могут оптимизировать управление безопасностью. Этот подход позволяет предприятиям и службам безопасности централизовать прозрачность политик безопасности, действий и рисков, устраняя необходимость взаимодействия пользователей с несколькими инструментами или повторных процессов аутентификации. Унифицированные решения безопасности предназначены для обеспечения комплексного контроля в сложных гибридных средах, упрощая работу администраторов. С помощью одного инструмента они могут классифицировать, управлять и отслеживать всю активность пользователей и сетевой трафик, не нарушая работу конечных пользователей. Несмотря на некоторое совпадение между инструментами безопасности на границе облака и традиционными технологиями, такими как CASB, WAF и SWG, последние обычно работают независимо и не обеспечивают одинаковый уровень прозрачности и доступности в гибридных средах. Наиболее сопоставимой альтернативой является программно-определяемый периметр (SDP), который обеспечивает унифицированную сетевую безопасность, но не предлагает интегрированного доступа к облачным приложениям, сетям и веб-браузерам.
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Fastly
fastly.com
Fastly — американский поставщик услуг облачных вычислений. Компания описывает свою сеть как периферийную облачную платформу, которая призвана помочь разработчикам расширить свою базовую облачную инфраструктуру до границы сети, ближе к пользователям. Облачная платформа Fastly Edge включает сеть доставки контента (CDN), оптимизацию изображений, видео и потоковую передачу, облачную безопасность и услуги балансировки нагрузки. Службы облачной безопасности Fastly включают защиту от атак типа «отказ в обслуживании», защиту от ботов и брандмауэр веб-приложений. Брандмауэр веб-приложений Fastly использует основной набор правил Open Web Application Security Project ModSecurity наряду со своим собственным набором правил. Платформа Fastly построена на базе Varnish.
Twingate
twingate.com
Twingate — это безопасное решение для удаленного доступа к частным приложениям, данным и средам организации, независимо от того, находятся ли они локально или в облаке. Созданный для того, чтобы облегчить жизнь командам DevOps, командам ИТ/инфраструктуры и конечным пользователям, он заменяет устаревшие бизнес-VPN, которые не были созданы для работы в мире, в котором
Netskope
netskope.com
Netskope, мировой лидер SASE, помогает организациям применять принципы нулевого доверия и инновации искусственного интеллекта и машинного обучения для защиты данных и защиты от киберугроз. Быстрая и простая в использовании платформа Netskope обеспечивает оптимизированный доступ и безопасность в реальном времени для людей, устройств и данных, где бы они ни находились. Netskope помогает клиентам снизить риски, повысить производительность и получить непревзойденную прозрачность любой активности в облаке, Интернете и частных приложениях. Тысячи клиентов доверяют Netskope и ее мощной сети NewEdge в борьбе с развивающимися угрозами, новыми рисками, технологическими сдвигами, организационными и сетевыми изменениями, а также новыми нормативными требованиями.
Akamai
akamai.com
Akamai — ведущий поставщик сети доставки контента (CDN) и облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн-опыта для пользователей и предприятий. Ключевые особенности: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб-контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользователей по всему миру. * Решения по безопасности. Платформа предлагает надежные функции безопасности, включая защиту от DDoS-атак и брандмауэры веб-приложений для защиты от онлайн-угроз. * Периферийные вычисления: Akamai использует периферийные вычисления для обработки данных ближе к пользователям, повышая производительность и сокращая задержки. * Масштабируемость. Компании могут легко масштабировать свои онлайн-операции с помощью гибких решений Akamai, адаптированных к различным потребностям.
Axis Security
axissecurity.com
Atmos — это современная платформа Security Service Edge (SSE) на базе Axis. Atmos безопасно подключает пользователей к бизнес-ресурсам, необходимым для выполнения работы, независимо от приложения, устройства или местоположения. Платформа искусно интегрирует мониторинг ZTNA, SWG, CASB и Digital Experience в единую облачную платформу с одной простой в использовании панелью для управления всем этим. Благодаря более чем 350 облачным перифериям, работающим в сетях Amazon Web Services Global Accelerator, Google Cloud Platform и Oracle, платформа Atmos помогает руководителям в области безопасности, сетей и ИТ предоставлять сотрудникам, партнерам и клиентам безопасный доступ к бизнес-данным без проблем, связанных с сетью. Ориентированные на приложения решения или ограничения приложений, с которыми сталкивается любая другая служба нулевого доверия. Atmos работает в режиме онлайн, поддерживает все порты и протоколы и одновременно проверяет весь трафик. Благодаря поддержке агентов и без агентов Atmos выступает в роли посредника в оркестре хирургических, индивидуальных и наименее привилегированных соединений на основе идентификационных данных и политики, а также выполняет жизненно важный мониторинг взаимодействия с конечными пользователями для отслеживания соединений (пошаговое) и предоставления ИТ-специалистам возможности выявить проблемы. Получите опыт работы в гармонии с Atmos от Axis.
Webscale
webscale.com
Обзор Webscale — это облачная платформа для современной коммерции, предлагающая безопасность, масштабируемость, производительность и автоматизацию для мировых брендов. Платформа Webscale SaaS использует протоколы автоматизации и DevOps для упрощения развертывания, управления и обслуживания инфраструктуры в мультиоблачных средах, включая Amazon Web Services, Google Cloud Platform и Microsoft Azure. Webscale обслуживает тысячи магазинов электронной коммерции B2C, B2B и B2E в двенадцати странах и восьми предприятиях из списка Fortune 1000, а также имеет офисы в Санта-Кларе, Калифорния, Боулдере, Колорадо, Сан-Антонио, Техас, Бангалоре, Индия и Лондоне, Великобритания.
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
Cisco Umbrella упрощает кибербезопасность и соблюдение требований, предоставляя конвергентный набор возможностей в одном облачном решении. Сочетание безопасности на уровне DNS, безопасного веб-шлюза, CASB и многого другого обеспечивает комплексное обслуживание, которое восхищает клиентов. Обрабатывая более 600 миллиардов интернет-запросов в день и используя крупнейшую в мире команду по анализу киберугроз Cisco Talos, Umbrella неоднократно занимала первое место в рейтинге эффективности безопасности по версии AV-TEST. Независимо от того, нужно ли вам усилить текущий стек безопасности или перейти на архитектуру, в большей степени основанную на SASE, Umbrella позволит вам уверенно достичь сегодняшних целей облачной безопасности и использовать возможности завтрашнего дня.