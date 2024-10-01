Программное обеспечение безопасности Cloud Edge - Самые популярные приложения - Франция

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Решения облачной безопасности предлагают предприятиям облачный метод безопасного доступа к Интернету, облачным приложениям и корпоративным сетям. Эти решения используют технологию SD-WAN, которая объединяет программно-определяемую сеть с глобальной сетью, позволяя им работать из любого места, одновременно объединяя функции безопасности для защиты всей сетевой активности. Объединив функции безопасности традиционных инструментов, таких как защищенные веб-шлюзы (SWG), брокеры безопасности доступа к облаку (CASB) и брандмауэры веб-приложений (WAF), компании могут оптимизировать управление безопасностью. Этот подход позволяет предприятиям и службам безопасности централизовать прозрачность политик безопасности, действий и рисков, устраняя необходимость взаимодействия пользователей с несколькими инструментами или повторных процессов аутентификации. Унифицированные решения безопасности предназначены для обеспечения комплексного контроля в сложных гибридных средах, упрощая работу администраторов. С помощью одного инструмента они могут классифицировать, управлять и отслеживать всю активность пользователей и сетевой трафик, не нарушая работу конечных пользователей. Несмотря на некоторое совпадение между инструментами безопасности на границе облака и традиционными технологиями, такими как CASB, WAF и SWG, последние обычно работают независимо и не обеспечивают одинаковый уровень прозрачности и доступности в гибридных средах. Наиболее сопоставимой альтернативой является программно-определяемый периметр (SDP), который обеспечивает унифицированную сетевую безопасность, но не предлагает интегрированного доступа к облачным приложениям, сетям и веб-браузерам.