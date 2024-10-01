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Программное обеспечение безопасности Cloud Edge - Самые популярные приложения - Испания
Решения облачной безопасности предлагают предприятиям облачный метод безопасного доступа к Интернету, облачным приложениям и корпоративным сетям. Эти решения используют технологию SD-WAN, которая объединяет программно-определяемую сеть с глобальной сетью, позволяя им работать из любого места, одновременно объединяя функции безопасности для защиты всей сетевой активности. Объединив функции безопасности традиционных инструментов, таких как защищенные веб-шлюзы (SWG), брокеры безопасности доступа к облаку (CASB) и брандмауэры веб-приложений (WAF), компании могут оптимизировать управление безопасностью. Этот подход позволяет предприятиям и службам безопасности централизовать прозрачность политик безопасности, действий и рисков, устраняя необходимость взаимодействия пользователей с несколькими инструментами или повторных процессов аутентификации. Унифицированные решения безопасности предназначены для обеспечения комплексного контроля в сложных гибридных средах, упрощая работу администраторов. С помощью одного инструмента они могут классифицировать, управлять и отслеживать всю активность пользователей и сетевой трафик, не нарушая работу конечных пользователей. Несмотря на некоторое совпадение между инструментами безопасности на границе облака и традиционными технологиями, такими как CASB, WAF и SWG, последние обычно работают независимо и не обеспечивают одинаковый уровень прозрачности и доступности в гибридных средах. Наиболее сопоставимой альтернативой является программно-определяемый периметр (SDP), который обеспечивает унифицированную сетевую безопасность, но не предлагает интегрированного доступа к облачным приложениям, сетям и веб-браузерам.
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Netskope
netskope.com
Netskope, мировой лидер SASE, помогает организациям применять принципы нулевого доверия и инновации искусственного интеллекта и машинного обучения для защиты данных и защиты от киберугроз. Быстрая и простая в использовании платформа Netskope обеспечивает оптимизированный доступ и безопасность в реал...
Fastly
fastly.com
Fastly — американский поставщик услуг облачных вычислений. Компания описывает свою сеть как периферийную облачную платформу, которая призвана помочь разработчикам расширить свою базовую облачную инфраструктуру до границы сети, ближе к пользователям. Облачная платформа Fastly Edge включает сеть доста...
Twingate
twingate.com
Twingate — это безопасное решение для удаленного доступа к частным приложениям, данным и средам организации, независимо от того, находятся ли они локально или в облаке. Созданный для того, чтобы облегчить жизнь командам DevOps, командам ИТ/инфраструктуры и конечным пользователям, он заменяет устарев...
Akamai
akamai.com
Akamai — ведущий поставщик сети доставки контента (CDN) и облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн-опыта для пользователей и предприятий. Ключевые особенности: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб-контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользо...
Axis Security
axissecurity.com
Atmos — это современная платформа Security Service Edge (SSE) на базе Axis. Atmos безопасно подключает пользователей к бизнес-ресурсам, необходимым для выполнения работы, независимо от приложения, устройства или местоположения. Платформа искусно интегрирует мониторинг ZTNA, SWG, CASB и Digital Exper...
Webscale
webscale.com
Обзор Webscale — это облачная платформа для современной коммерции, предлагающая безопасность, масштабируемость, производительность и автоматизацию для мировых брендов. Платформа Webscale SaaS использует протоколы автоматизации и DevOps для упрощения развертывания, управления и обслуживания инфрастру...
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
Cisco Umbrella упрощает кибербезопасность и соблюдение требований, предоставляя конвергентный набор возможностей в одном облачном решении. Сочетание безопасности на уровне DNS, безопасного веб-шлюза, CASB и многого другого обеспечивает комплексное обслуживание, которое восхищает клиентов. Обрабатыва...