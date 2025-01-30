Программное обеспечение безопасности Cloud Edge - Самые популярные приложения - Боливия

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Решения облачной безопасности предлагают предприятиям облачный метод безопасного доступа к Интернету, облачным приложениям и корпоративным сетям. Эти решения используют технологию SD-WAN, которая объединяет программно-определяемую сеть с глобальной сетью, позволяя им работать из любого места, одновременно объединяя функции безопасности для защиты всей сетевой активности. Объединив функции безопасности традиционных инструментов, таких как защищенные веб-шлюзы (SWG), брокеры безопасности доступа к облаку (CASB) и брандмауэры веб-приложений (WAF), компании могут оптимизировать управление безопасностью. Этот подход позволяет предприятиям и службам безопасности централизовать прозрачность политик безопасности, действий и рисков, устраняя необходимость взаимодействия пользователей с несколькими инструментами или повторных процессов аутентификации. Унифицированные решения безопасности предназначены для обеспечения комплексного контроля в сложных гибридных средах, упрощая работу администраторов. С помощью одного инструмента они могут классифицировать, управлять и отслеживать всю активность пользователей и сетевой трафик, не нарушая работу конечных пользователей. Несмотря на некоторое совпадение между инструментами безопасности на границе облака и традиционными технологиями, такими как CASB, WAF и SWG, последние обычно работают независимо и не обеспечивают одинаковый уровень прозрачности и доступности в гибридных средах. Наиболее сопоставимой альтернативой является программно-определяемый периметр (SDP), который обеспечивает унифицированную сетевую безопасность, но не предлагает интегрированного доступа к облачным приложениям, сетям и веб-браузерам.
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Akamai
akamai.com
Akamai — ведущий поставщик сети доставки контента (CDN) и облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн-опыта для пользователей и предприятий. Ключевые особенности: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб-контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользователей по всему миру. * Решения по безопасности. Платформа предлагает надежные функции безопасности, включая защиту от DDoS-атак и брандмауэры веб-приложений для защиты от онлайн-угроз. * Периферийные вычисления: Akamai использует периферийные вычисления для обработки данных ближе к пользователям, повышая производительность и сокращая задержки. * Масштабируемость. Компании могут легко масштабировать свои онлайн-операции с помощью гибких решений Akamai, адаптированных к различным потребностям.
Fastly
fastly.com
Fastly — американский поставщик услуг облачных вычислений. Компания описывает свою сеть как периферийную облачную платформу, которая призвана помочь разработчикам расширить свою базовую облачную инфраструктуру до границы сети, ближе к пользователям. Облачная платформа Fastly Edge включает сеть доставки контента (CDN), оптимизацию изображений, видео и потоковую передачу, облачную безопасность и услуги балансировки нагрузки. Службы облачной безопасности Fastly включают защиту от атак типа «отказ в обслуживании», защиту от ботов и брандмауэр веб-приложений. Брандмауэр веб-приложений Fastly использует основной набор правил Open Web Application Security Project ModSecurity наряду со своим собственным набором правил. Платформа Fastly построена на базе Varnish.
Netskope
netskope.com
Netskope, мировой лидер SASE, помогает организациям применять принципы нулевого доверия и инновации искусственного интеллекта и машинного обучения для защиты данных и защиты от киберугроз. Быстрая и простая в использовании платформа Netskope обеспечивает оптимизированный доступ и безопасность в реальном времени для людей, устройств и данных, где бы они ни находились. Netskope помогает клиентам снизить риски, повысить производительность и получить непревзойденную прозрачность любой активности в облаке, Интернете и частных приложениях. Тысячи клиентов доверяют Netskope и ее мощной сети NewEdge в борьбе с развивающимися угрозами, новыми рисками, технологическими сдвигами, организационными и сетевыми изменениями, а также новыми нормативными требованиями.
Webscale
webscale.com
Обзор Webscale — это облачная платформа для современной коммерции, предлагающая безопасность, масштабируемость, производительность и автоматизацию для мировых брендов. Платформа Webscale SaaS использует протоколы автоматизации и DevOps для упрощения развертывания, управления и обслуживания инфраструктуры в мультиоблачных средах, включая Amazon Web Services, Google Cloud Platform и Microsoft Azure. Webscale обслуживает тысячи магазинов электронной коммерции B2C, B2B и B2E в двенадцати странах и восьми предприятиях из списка Fortune 1000, а также имеет офисы в Санта-Кларе, Калифорния, Боулдере, Колорадо, Сан-Антонио, Техас, Бангалоре, Индия и Лондоне, Великобритания.
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
Cisco Umbrella упрощает кибербезопасность и соблюдение требований, предоставляя конвергентный набор возможностей в одном облачном решении. Сочетание безопасности на уровне DNS, безопасного веб-шлюза, CASB и многого другого обеспечивает комплексное обслуживание, которое восхищает клиентов. Обрабатывая более 600 миллиардов интернет-запросов в день и используя крупнейшую в мире команду по анализу киберугроз Cisco Talos, Umbrella неоднократно занимала первое место в рейтинге эффективности безопасности по версии AV-TEST. Независимо от того, нужно ли вам усилить текущий стек безопасности или перейти на архитектуру, в большей степени основанную на SASE, Umbrella позволит вам уверенно достичь сегодняшних целей облачной безопасности и использовать возможности завтрашнего дня.
Twingate
twingate.com
Twingate — это безопасное решение для удаленного доступа к частным приложениям, данным и средам организации, независимо от того, находятся ли они локально или в облаке. Созданный для того, чтобы облегчить жизнь командам DevOps, командам ИТ/инфраструктуры и конечным пользователям, он заменяет устаревшие бизнес-VPN, которые не были созданы для работы в мире, в котором
Axis Security
axissecurity.com
Atmos — это современная платформа Security Service Edge (SSE) на базе Axis. Atmos безопасно подключает пользователей к бизнес-ресурсам, необходимым для выполнения работы, независимо от приложения, устройства или местоположения. Платформа искусно интегрирует мониторинг ZTNA, SWG, CASB и Digital Experience в единую облачную платформу с одной простой в использовании панелью для управления всем этим. Благодаря более чем 350 облачным перифериям, работающим в сетях Amazon Web Services Global Accelerator, Google Cloud Platform и Oracle, платформа Atmos помогает руководителям в области безопасности, сетей и ИТ предоставлять сотрудникам, партнерам и клиентам безопасный доступ к бизнес-данным без проблем, связанных с сетью. Ориентированные на приложения решения или ограничения приложений, с которыми сталкивается любая другая служба нулевого доверия. Atmos работает в режиме онлайн, поддерживает все порты и протоколы и одновременно проверяет весь трафик. Благодаря поддержке агентов и без агентов Atmos выступает в роли посредника в оркестре хирургических, индивидуальных и наименее привилегированных соединений на основе идентификационных данных и политики, а также выполняет жизненно важный мониторинг взаимодействия с конечными пользователями для отслеживания соединений (пошаговое) и предоставления ИТ-специалистам возможности выявить проблемы. Получите опыт работы в гармонии с Atmos от Axis.
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