Программное обеспечение безопасности Cloud Edge - Самые популярные приложения - Албания

Axis Security

axissecurity.com

Atmos — это современная платформа Security Service Edge (SSE) на базе Axis. Atmos безопасно подключает пользователей к бизнес-ресурсам, необходимым для выполнения работы, независимо от приложения, устройства или местоположения. Платформа искусно интегрирует мониторинг ZTNA, SWG, CASB и Digital Experience в единую облачную платформу с одной простой в использовании панелью для управления всем этим. Благодаря более чем 350 облачным перифериям, работающим в сетях Amazon Web Services Global Accelerator, Google Cloud Platform и Oracle, платформа Atmos помогает руководителям в области безопасности, сетей и ИТ предоставлять сотрудникам, партнерам и клиентам безопасный доступ к бизнес-данным без проблем, связанных с сетью. Ориентированные на приложения решения или ограничения приложений, с которыми сталкивается любая другая служба нулевого доверия. Atmos работает в режиме онлайн, поддерживает все порты и протоколы и одновременно проверяет весь трафик. Благодаря поддержке агентов и без агентов Atmos выступает в роли посредника в оркестре хирургических, индивидуальных и наименее привилегированных соединений на основе идентификационных данных и политики, а также выполняет жизненно важный мониторинг взаимодействия с конечными пользователями для отслеживания соединений (пошаговое) и предоставления ИТ-специалистам возможности выявить проблемы. Получите опыт работы в гармонии с Atmos от Axis.