Программное обеспечение облачного обнаружения и реагирования (CDR) - Самые популярные приложения - Сирия

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop — это партнер по кибербезопасности, которому предприятия доверяют, чтобы выявлять киберриски и повышать устойчивость бизнеса. Платформа ExtraHop RevealX для обнаружения и реагирования сети, а также управления производительностью сети уникально обеспечивает мгновенную видимость и беспрецедентные возможности расшифровки, необходимые организациям для выявления киберрисков и проблем с производительностью, которые не могут быть обнаружены другими инструментами. Когда организации получают полную прозрачность сети с помощью ExtraHop, они могут проводить более разумные расследования, быстрее устранять угрозы и продолжать работу. RevealX развертывается локально или в облаке. Он предназначен для следующих случаев использования: - Программы-вымогатели - Нулевое доверие - Атаки на цепочку поставок программного обеспечения - Латеральное перемещение и связь C2 - Гигиена безопасности - Управление производительностью сети и приложений - IDS - Криминалистика и многое другое. Некоторые из наших отличий: Непрерывный PCAP и по требованию. : Полная обработка пакетов превосходит NetFlow и обеспечивает более высокое качество обнаружения. Стратегическое дешифрование по различным протоколам, включая SSL/TLS, MS-RPC, WinRM и SMBv3, дает вам лучшее представление об угрозах на ранней стадии, скрывающихся в зашифрованном трафике, когда они пытаются перемещаться по вашей сети. Покрытие протоколов: RevealX декодирует более 70 сетевых протоколов. Облачное машинное обучение: вместо того, чтобы полагаться на ограниченные возможности