Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение облачного обнаружения и реагирования (CDR) - Самые популярные приложения - Намибия

Программное обеспечение Cloud Detection and Response (CDR) обеспечивает комплексную безопасность облачных сред за счет автоматизации обнаружения угроз и реагирования на них. Эта технология гарантирует компаниям полную прозрачность своих облачных систем и включает в себя механизмы противодействия угрозам и атакам как в облачных приложениях (SaaS), так и в инфраструктуре (IaaS). Анализируя журналы событий и извлекая информацию об атаках, CDR помогает группам безопасности повысить общий уровень безопасности. Хотя программное обеспечение CDR имеет те же функции, что и другие решения для обнаружения и реагирования на угрозы, такие как обнаружение и реагирование конечных точек (EDR), расширенное обнаружение и реагирование (XDR) и сетевое обнаружение и реагирование (NDR), оно по-прежнему отличается по своей направленности. EDR предназначен для мониторинга активности на конечных точках системы, а NDR предназначен для защиты сетевой среды. XDR с более широким охватом контролирует сети, конечные точки, облачные сервисы и виртуальные среды. Напротив, CDR предназначен исключительно для мониторинга и защиты всей облачной среды.