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Программное обеспечение облачного обнаружения и реагирования (CDR) - Самые популярные приложения - Малайзия
Программное обеспечение Cloud Detection and Response (CDR) обеспечивает комплексную безопасность облачных сред за счет автоматизации обнаружения угроз и реагирования на них. Эта технология гарантирует компаниям полную прозрачность своих облачных систем и включает в себя механизмы противодействия угрозам и атакам как в облачных приложениях (SaaS), так и в инфраструктуре (IaaS). Анализируя журналы событий и извлекая информацию об атаках, CDR помогает группам безопасности повысить общий уровень безопасности. Хотя программное обеспечение CDR имеет те же функции, что и другие решения для обнаружения и реагирования на угрозы, такие как обнаружение и реагирование конечных точек (EDR), расширенное обнаружение и реагирование (XDR) и сетевое обнаружение и реагирование (NDR), оно по-прежнему отличается по своей направленности. EDR предназначен для мониторинга активности на конечных точках системы, а NDR предназначен для защиты сетевой среды. XDR с более широким охватом контролирует сети, конечные точки, облачные сервисы и виртуальные среды. Напротив, CDR предназначен исключительно для мониторинга и защиты всей облачной среды.
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wiz.io
Wiz трансформирует облачную безопасность для клиентов, в том числе 40% компаний из списка Fortune 100, путем внедрения новой операционной модели. С помощью Wiz организации могут демократизировать безопасность на протяжении всего жизненного цикла облака, предоставляя командам разработчиков возможност...
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extrahop.com
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Sysdig
sysdig.com
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Sonrai Security
sonraisecurity.com
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Orca Security
orca.security
Платформа облачной безопасности Orca выявляет, расставляет приоритеты и устраняет риски и проблемы соответствия требованиям в рабочих нагрузках, конфигурациях и удостоверениях в вашем облачном хранилище, охватывающем AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud и Oracle Cloud. Orca предлагает...