Программное обеспечение облачного обнаружения и реагирования (CDR) - Самые популярные приложения - Ангилья

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Программное обеспечение Cloud Detection and Response (CDR) обеспечивает комплексную безопасность облачных сред за счет автоматизации обнаружения угроз и реагирования на них. Эта технология гарантирует компаниям полную прозрачность своих облачных систем и включает в себя механизмы противодействия угрозам и атакам как в облачных приложениях (SaaS), так и в инфраструктуре (IaaS). Анализируя журналы событий и извлекая информацию об атаках, CDR помогает группам безопасности повысить общий уровень безопасности. Хотя программное обеспечение CDR имеет те же функции, что и другие решения для обнаружения и реагирования на угрозы, такие как обнаружение и реагирование конечных точек (EDR), расширенное обнаружение и реагирование (XDR) и сетевое обнаружение и реагирование (NDR), оно по-прежнему отличается по своей направленности. EDR предназначен для мониторинга активности на конечных точках системы, а NDR предназначен для защиты сетевой среды. XDR с более широким охватом контролирует сети, конечные точки, облачные сервисы и виртуальные среды. Напротив, CDR предназначен исключительно для мониторинга и защиты всей облачной среды.
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Wiz
wiz.io
Wiz трансформирует облачную безопасность для клиентов, в том числе 40% компаний из списка Fortune 100, путем внедрения новой операционной модели. С помощью Wiz организации могут демократизировать безопасность на протяжении всего жизненного цикла облака, предоставляя командам разработчиков возможность быстро и безопасно создавать решения. Ее облачная платформа защиты приложений (CNAPP) обеспечивает прозрачность, определение приоритетов рисков и гибкость бизнеса и занимает первое место по отзывам клиентов. CNAPP от Wiz объединяет и сопоставляет риски для нескольких решений облачной безопасности на действительно интегрированной платформе, включая CSPM, KSPM, CWPP, управление уязвимостями, сканирование IaC, CIEM, DSPM, безопасность контейнеров, AI SPM, безопасность кода и CDR в единую платформу. Сотни организаций по всему миру, в том числе 40 процентов из списка Fortune 100, быстро выявляют и устраняют критические риски в облачных средах. В число ее клиентов входят Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid и Agoda и другие. Wiz поддерживают Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed и Aglaé. Посетите https://www.wiz.io для получения дополнительной информации.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop — это партнер по кибербезопасности, которому предприятия доверяют, чтобы выявлять киберриски и повышать устойчивость бизнеса. Платформа ExtraHop RevealX для обнаружения и реагирования сети, а также управления производительностью сети уникально обеспечивает мгновенную видимость и беспрецедентные возможности расшифровки, необходимые организациям для выявления киберрисков и проблем с производительностью, которые не могут быть обнаружены другими инструментами. Когда организации получают полную прозрачность сети с помощью ExtraHop, они могут проводить более разумные расследования, быстрее устранять угрозы и продолжать работу. RevealX развертывается локально или в облаке. Он предназначен для следующих случаев использования: - Программы-вымогатели - Нулевое доверие - Атаки на цепочку поставок программного обеспечения - Латеральное перемещение и связь C2 - Гигиена безопасности - Управление производительностью сети и приложений - IDS - Криминалистика и многое другое. Некоторые из наших отличий: Непрерывный PCAP и по требованию. : Полная обработка пакетов превосходит NetFlow и обеспечивает более высокое качество обнаружения. Стратегическое дешифрование по различным протоколам, включая SSL/TLS, MS-RPC, WinRM и SMBv3, дает вам лучшее представление об угрозах на ранней стадии, скрывающихся в зашифрованном трафике, когда они пытаются перемещаться по вашей сети. Покрытие протоколов: RevealX декодирует более 70 сетевых протоколов. Облачное машинное обучение: вместо того, чтобы полагаться на ограниченные возможности
Orca Security
orca.security
Платформа облачной безопасности Orca выявляет, расставляет приоритеты и устраняет риски и проблемы соответствия требованиям в рабочих нагрузках, конфигурациях и удостоверениях в вашем облачном хранилище, охватывающем AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud и Oracle Cloud. Orca предлагает самое комплексное в отрасли решение облачной безопасности на единой платформе, что устраняет необходимость развертывания и обслуживания нескольких точечных решений. Orca работает без агентов и подключается к вашей среде за считанные минуты с помощью запатентованной технологии SideScanning™ компании Orca, которая обеспечивает глубокий и широкий обзор вашей облачной среды без использования агентов. Кроме того, Orca может интегрироваться со сторонними агентами для обеспечения видимости во время выполнения и защиты критически важных рабочих нагрузок. Orca находится на переднем крае использования генеративного искусственного интеллекта для упрощения расследований и ускорения устранения проблем, снижая требуемый уровень квалификации и экономя время и усилия групп облачной безопасности, DevOps и разработчиков, одновременно значительно улучшая результаты в области безопасности. В качестве облачной платформы защиты приложений (CNAPP) Orca объединяет множество точечных решений на одной платформе, в том числе: CSPM, CWPP, CIEM, управление уязвимостями, безопасность контейнеров и Kubernetes, DSPM, безопасность API, CDR, соответствие требованиям нескольких облаков, сдвиг влево. Безопасность и AI-SPM.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security — ведущий поставщик общедоступных облачных решений для управления идентификацией и доступом. С целью предоставить предприятиям любого размера возможность безопасно и уверенно внедрять инновации, Sonrai Security обеспечивает безопасность идентификации, доступа и разрешений для компаний, работающих на платформах AWS, Azure и Google Cloud. Компания известна тем, что разработала брандмауэр Cloud Permissions Firewall, обеспечивающий минимум привилегий одним щелчком мыши и обеспечивающий бесперебойный доступ разработчиков. Sonrai Security, которой доверяют ведущие компании в различных отраслях, стремится внедрять инновации и совершенствовать облачную безопасность. Компании доверяют команды облачных операций, разработки и безопасности. Брандмауэр облачных разрешений удаляет все неиспользуемые конфиденциальные разрешения, помещает в карантин неиспользуемые удостоверения и отключает неиспользуемые службы и регионы — и все это в один клик. В бизнесе нет никаких нарушений, поскольку все пользователи, использующие конфиденциальные разрешения, сохраняют свой доступ, а любой новый доступ беспрепятственно предоставляется через автоматизированный рабочий процесс Chatops. Команды SecOps тратят на 97% меньше времени на достижение минимальных привилегий и сокращают поверхность атаки на 92%. После достижения минимальных привилегий на уровне всей платформы решение Sonrai CIEM+ обнаруживает токсичные комбинации разрешений и блокирует пути непреднамеренных атак, которые они создают, с помощью автоматического или подробного исправления.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — это наша платформа CNAPP, которую более 700 корпоративных клиентов используют для решения проблем CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безопасности контейнеров и многого другого — в масштабе предприятия. Наша платформа охватывает предотвращение, обнаружение и реагирование, поэтому клиенты могут уверенно защищать контейнеры, Kubernetes, хосты/серверы и облачные сервисы. Sysdig обеспечивает масштабируемую видимость в реальном времени в нескольких облаках, устраняя слепые зоны безопасности. Мы используем аналитические данные во время выполнения для определения приоритетности предупреждений, чтобы команды могли сосредоточиться на важных событиях безопасности и повысить эффективность. Понимая весь поток ответов от источника к ответу и предлагая управляемое устранение, клиенты могут не только устранять проблемы в производстве, не теряя времени, но также обнаруживать угрозы и реагировать на них в режиме реального времени. С помощью Sysdig Secure вы можете: - Пресекать атаки до 10 раз быстрее - Снижать количество уязвимостей до 95 % - Мгновенно обнаруживать изменения рисков - Устранять пробелы в разрешениях менее чем за 2 минуты Sysdig. Безопасность каждую секунду.
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