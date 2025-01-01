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Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных данных
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Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных данных - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных данных используется для защиты информации, хранящейся в облачных сервисах или облачных приложениях. Эти инструменты повышают безопасность данных, обеспечивая соблюдение политик, связанных с контролем доступа к облаку и его хранением. Организации используют их для реализации мер безопасности, мониторинга доступа и защиты данных как в облачных приложениях, так и во время их передачи. Администраторы могут контролировать управление, устанавливать разрешения и отслеживать доступ к приложениям. Кроме того, многие решения облачной безопасности предлагают функции шифрования и предотвращения потери данных, обеспечивающие дополнительную защиту документов и данных, хранящихся в облаке.

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Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin — инструмент для управления доступом, позволяющий администраторам устанавливать политики безопасности для пользователей и приложений.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto - платформа для автоматизации процессов соответствия безопасности, интегрирующаяся с облачными сервисами и позволяющая управлять аудитами и рисками.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo — это облачная платформа безопасности, которая обнаруживает и устраняет неправильные настройки и уязвимости приложений и данных.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru - это платформа для шифрования данных, позволяющая организациям контролировать доступ и защищать конфиденциальную информацию в популярных приложениях.

Pro Backup

Pro Backup

probackup.io

Pro Backup — безопасное приложение для резервного копирования данных из облачных сервисов, таких как Airtable, Asana, ClickUp, monday.com и Trello.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz - платформа кибербезопасности для управляемых поставщиков услуг, обеспечивающая защиту от угроз в реальном времени для данных и устройств.

Coro

Coro

coro.net

Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.

Rewind

Rewind

rewind.com

Rewind - это приложение для резервного копирования и восстановления данных на различных платформах, обеспечивающее защиту бизнес-информации.

Dig

Dig

dig.security

Dig - приложение для управления безопасностью данных в облаках, позволяющее мониторить, классифицировать и защищать конфиденциальную информацию.

Druva

Druva

druva.com

Druva - облачная платформа для резервного копирования и защиты данных, обеспечивающая управление резервными операциями и безопасность без необходимости в аппаратном обеспечении.

Open Raven

Open Raven

openraven.com

Open Raven - платформа управления безопасностью данных, которая помогает находить и защищать чувствительную информацию в облачных инфраструктурах.

nOps

nOps

nops.io

nOps — платформа для оптимизации облачных расходов AWS, которая управляет ресурсами и анализирует затраты, обеспечивая эффективное использование облака.

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

Protegrity - платформа для защиты данных, обеспечивающая управление конфиденциальной информацией и соблюдение нормативных стандартов.

Nightfall AI

Nightfall AI

nightfall.ai

Nightfall AI — инструмент для предотвращения утечек данных в Zendesk, обеспечивая защиту конфиденциальной информации и автоматическое обнаружение рисков.

Normalyze

Normalyze

normalyze.ai

Normalyze помогает предприятиям управлять рисками безопасности данных в облачных средах с помощью анализа, обнаружения и классификации данных.

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori – платформа для обеспечения безопасности данных, позволяющая командам управлять доступом, отслеживать использование данных и соблюдение норм в одной консоли.

Arpio

Arpio

arpio.io

Arpio - платформа восстановления после катастроф для AWS, автоматизирует репликацию данных и инфраструктуры, обеспечивая эффективное восстановление после сбоев.

Redstor

Redstor

redstor.com

Redstor — это облачное решение для резервного копирования и восстановления данных в Google Workspace, защищающее от потери данных и упрощающее соблюдение нормативных требований.

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Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных данных - Самые популярные приложения - WebCatalog