Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных данных - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных данных используется для защиты информации, хранящейся в облачных сервисах или облачных приложениях. Эти инструменты повышают безопасность данных, обеспечивая соблюдение политик, связанных с контролем доступа к облаку и его хранением. Организации используют их для реализации мер безопасности, мониторинга доступа и защиты данных как в облачных приложениях, так и во время их передачи. Администраторы могут контролировать управление, устанавливать разрешения и отслеживать доступ к приложениям. Кроме того, многие решения облачной безопасности предлагают функции шифрования и предотвращения потери данных, обеспечивающие дополнительную защиту документов и данных, хранящихся в облаке.
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Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin — инструмент для управления доступом, позволяющий администраторам устанавливать политики безопасности для пользователей и приложений.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto - платформа для автоматизации процессов соответствия безопасности, интегрирующаяся с облачными сервисами и позволяющая управлять аудитами и рисками.
Virtru
virtru.com
Virtru - это платформа для шифрования данных, позволяющая организациям контролировать доступ и защищать конфиденциальную информацию в популярных приложениях.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — это облачная платформа безопасности, которая обнаруживает и устраняет неправильные настройки и уязвимости приложений и данных.
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup — безопасное приложение для резервного копирования данных из облачных сервисов, таких как Airtable, Asana, ClickUp, monday.com и Trello.
Imperva
imperva.com
Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.
Guardz
guardz.com
Guardz - платформа кибербезопасности для управляемых поставщиков услуг, обеспечивающая защиту от угроз в реальном времени для данных и устройств.
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.
Rewind
rewind.com
Rewind - это приложение для резервного копирования и восстановления данных на различных платформах, обеспечивающее защиту бизнес-информации.
Dig
dig.security
Dig - приложение для управления безопасностью данных в облаках, позволяющее мониторить, классифицировать и защищать конфиденциальную информацию.
Druva
druva.com
Druva - облачная платформа для резервного копирования и защиты данных, обеспечивающая управление резервными операциями и безопасность без необходимости в аппаратном обеспечении.
Open Raven
openraven.com
Open Raven - платформа управления безопасностью данных, которая помогает находить и защищать чувствительную информацию в облачных инфраструктурах.
nOps
nops.io
nOps — платформа для оптимизации облачных расходов AWS, которая управляет ресурсами и анализирует затраты, обеспечивая эффективное использование облака.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity - платформа для защиты данных, обеспечивающая управление конфиденциальной информацией и соблюдение нормативных стандартов.
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI — инструмент для предотвращения утечек данных в Zendesk, обеспечивая защиту конфиденциальной информации и автоматическое обнаружение рисков.
Normalyze
normalyze.ai
Normalyze помогает предприятиям управлять рисками безопасности данных в облачных средах с помощью анализа, обнаружения и классификации данных.
Satori
satoricyber.com
Satori – платформа для обеспечения безопасности данных, позволяющая командам управлять доступом, отслеживать использование данных и соблюдение норм в одной консоли.
Arpio
arpio.io
Arpio - платформа восстановления после катастроф для AWS, автоматизирует репликацию данных и инфраструктуры, обеспечивая эффективное восстановление после сбоев.
Redstor
redstor.com
Redstor — это облачное решение для резервного копирования и восстановления данных в Google Workspace, защищающее от потери данных и упрощающее соблюдение нормативных требований.
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