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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных данных - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных данных используется для защиты информации, хранящейся в облачных сервисах или облачных приложениях. Эти инструменты повышают безопасность данных, обеспечивая соблюдение политик, связанных с контролем доступа к облаку и его хранением. Организации используют их для реализации мер безопасности, мониторинга доступа и защиты данных как в облачных приложениях, так и во время их передачи. Администраторы могут контролировать управление, устанавливать разрешения и отслеживать доступ к приложениям. Кроме того, многие решения облачной безопасности предлагают функции шифрования и предотвращения потери данных, обеспечивающие дополнительную защиту документов и данных, хранящихся в облаке.