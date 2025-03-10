Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных данных - Самые популярные приложения

Normalyze

normalyze.ai

Normalyze, благодаря своим безагентным оценкам, обнаружению данных, приоритезации рисков на основе искусственного интеллекта, а также комплексным и действенным решениям по устранению проблем, помогает предприятиям понять весь спектр рисков, связанных с их облачными данными. Normalyze использует подход к безопасности, ориентированный на данные. Normalyze — пионер в области управления состоянием безопасности данных (DSPM), помогающий предприятиям защитить свои данные в SaaS, PaaS, общедоступных или мультиоблачных, локальных и гибридных средах. С помощью Normalyze группы по безопасности и данным могут улучшить свои общие усилия по обеспечению безопасности и обеспечению соответствия требованиям, одновременно давая бизнесу возможность использовать свой самый ценный актив: данные. Платформа Normalyze DSPM помогает обнаруживать и классифицировать хранилища данных, расставлять приоритеты, выявлять рискованный и чрезмерный доступ, обнаруживать и устранять риски воздействия, а также улучшать процессы обеспечения соответствия и аудита. В основе платформы Normalyze лежит запатентованный однопроходный сканер, который использует искусственный интеллект для точной идентификации и классификации ценных и конфиденциальных данных в большом масштабе в различных средах. Платформа была разработана на основе архитектуры, которая сканирует на месте, поэтому данные никогда не покидают место, где они находятся. Такой подход позволяет держать данные под контролем ИТ-специалистов, обеспечивает соблюдение строгих правил защиты данных и повышает эффективность работы. Результаты сканирования отображаются в нескольких визуализациях, чтобы помочь командам расставить приоритеты в отношении рисков. Навигатор рисков данных показывает пути атак, которые могут привести к утечке или потере данных. Графики доступа к данным показывают, как люди и ресурсы получают доступ к данным. Визуализации создаются и обновляются в режиме реального времени, обеспечивая видимость изменений в инфраструктуре или среде клиента. Собственная программа DataValuator присваивает данным денежную стоимость и ранжирует их, чтобы помочь специалистам по безопасности и данным оценить относительное влияние потенциальной потери данных на бизнес. Рабочие процессы запросов и исправлений на базе искусственного интеллекта делают работу пользователя с Normalyze интуитивно понятной и эффективной. Предоставляя информацию о данных, доступе и рисках в одном месте, ИТ-команды могут понять общее состояние безопасности данных и совместно разрабатывать эффективные меры безопасности и планы действий.