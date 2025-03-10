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Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных данных
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Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных данных - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных данных используется для защиты информации, хранящейся в облачных сервисах или облачных приложениях. Эти инструменты повышают безопасность данных, обеспечивая соблюдение политик, связанных с контролем доступа к облаку и его хранением. Организации используют их для реализации мер безопасности, мониторинга доступа и защиты данных как в облачных приложениях, так и во время их передачи. Администраторы могут контролировать управление, устанавливать разрешения и отслеживать доступ к приложениям. Кроме того, многие решения облачной безопасности предлагают функции шифрования и предотвращения потери данных, обеспечивающие дополнительную защиту документов и данных, хранящихся в облаке.

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Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin — инструмент для управления доступом, позволяющий администраторам устанавливать политики безопасности для пользователей и приложений.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto - платформа для автоматизации процессов соответствия безопасности, интегрирующаяся с облачными сервисами и позволяющая управлять аудитами и рисками.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru - это платформа для шифрования данных, позволяющая организациям контролировать доступ и защищать конфиденциальную информацию в популярных приложениях.

Pro Backup

Pro Backup

probackup.io

Pro Backup — безопасное приложение для резервного копирования данных из облачных сервисов, таких как Airtable, Asana, ClickUp, monday.com и Trello.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo — это облачная платформа безопасности, которая обнаруживает и устраняет неправильные настройки и уязвимости приложений и данных.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz - платформа кибербезопасности для управляемых поставщиков услуг, обеспечивающая защиту от угроз в реальном времени для данных и устройств.

Coro

Coro

coro.net

Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.

Rewind

Rewind

rewind.com

Rewind - это приложение для резервного копирования и восстановления данных на различных платформах, обеспечивающее защиту бизнес-информации.

Dig

Dig

dig.security

Dig - приложение для управления безопасностью данных в облаках, позволяющее мониторить, классифицировать и защищать конфиденциальную информацию.

Druva

Druva

druva.com

Druva - облачная платформа для резервного копирования и защиты данных, обеспечивающая управление резервными операциями и безопасность без необходимости в аппаратном обеспечении.

Open Raven

Open Raven

openraven.com

Open Raven - платформа управления безопасностью данных, которая помогает находить и защищать чувствительную информацию в облачных инфраструктурах.

nOps

nOps

nops.io

nOps — платформа для оптимизации облачных расходов AWS, которая управляет ресурсами и анализирует затраты, обеспечивая эффективное использование облака.

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

Protegrity - платформа для защиты данных, обеспечивающая управление конфиденциальной информацией и соблюдение нормативных стандартов.

Nightfall AI

Nightfall AI

nightfall.ai

Nightfall AI — инструмент для предотвращения утечек данных в Zendesk, обеспечивая защиту конфиденциальной информации и автоматическое обнаружение рисков.

Normalyze

Normalyze

normalyze.ai

Normalyze, благодаря своим безагентным оценкам, обнаружению данных, приоритезации рисков на основе искусственного интеллекта, а также комплексным и действенным решениям по устранению проблем, помогает предприятиям понять весь спектр рисков, связанных с их облачными данными. Normalyze использует подход к безопасности, ориентированный на данные. Normalyze — пионер в области управления состоянием безопасности данных (DSPM), помогающий предприятиям защитить свои данные в SaaS, PaaS, общедоступных или мультиоблачных, локальных и гибридных средах. С помощью Normalyze группы по безопасности и данным могут улучшить свои общие усилия по обеспечению безопасности и обеспечению соответствия требованиям, одновременно давая бизнесу возможность использовать свой самый ценный актив: данные. Платформа Normalyze DSPM помогает обнаруживать и классифицировать хранилища данных, расставлять приоритеты, выявлять рискованный и чрезмерный доступ, обнаруживать и устранять риски воздействия, а также улучшать процессы обеспечения соответствия и аудита. В основе платформы Normalyze лежит запатентованный однопроходный сканер, который использует искусственный интеллект для точной идентификации и классификации ценных и конфиденциальных данных в большом масштабе в различных средах. Платформа была разработана на основе архитектуры, которая сканирует на месте, поэтому данные никогда не покидают место, где они находятся. Такой подход позволяет держать данные под контролем ИТ-специалистов, обеспечивает соблюдение строгих правил защиты данных и повышает эффективность работы. Результаты сканирования отображаются в нескольких визуализациях, чтобы помочь командам расставить приоритеты в отношении рисков. Навигатор рисков данных показывает пути атак, которые могут привести к утечке или потере данных. Графики доступа к данным показывают, как люди и ресурсы получают доступ к данным. Визуализации создаются и обновляются в режиме реального времени, обеспечивая видимость изменений в инфраструктуре или среде клиента. Собственная программа DataValuator присваивает данным денежную стоимость и ранжирует их, чтобы помочь специалистам по безопасности и данным оценить относительное влияние потенциальной потери данных на бизнес. Рабочие процессы запросов и исправлений на базе искусственного интеллекта делают работу пользователя с Normalyze интуитивно понятной и эффективной. Предоставляя информацию о данных, доступе и рисках в одном месте, ИТ-команды могут понять общее состояние безопасности данных и совместно разрабатывать эффективные меры безопасности и планы действий.

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori — это платформа безопасности данных, которая позволяет группам обработки данных предоставить своим пользователям возможность быстро обрабатывать свои данные, соблюдая при этом требования безопасности и соответствия требованиям. Это, в свою очередь, помогает компаниям выигрывать с помощью данных и быстрее готовиться к использованию ИИ. Satori постоянно обнаруживает конфиденциальные данные в ваших базах данных, озерах и хранилищах, отслеживает использование данных и динамически применяет политики безопасности. Комплексный DSP Satori управляет доступом, разрешениями, безопасностью и политиками соответствия — и все это с единой консоли. Satori постоянно обнаруживает конфиденциальные данные в хранилищах данных и динамически отслеживает использование данных, применяя соответствующие политики безопасности. Satori позволяет группам обработки данных масштабировать эффективное использование данных во всей организации, соблюдая при этом все требования к безопасности данных и соответствию требованиям.

Arpio

Arpio

arpio.io

Arpio — единственная платформа аварийного восстановления, созданная специально для AWS. В отличие от устаревших решений, Arpio был создан для облака. Он автоматически реплицирует всю вашу облачную среду — данные, серверы и инфраструктуру — поэтому вы получаете полную защиту и немедленное восстановление в случае аварии. Ключевые особенности: - Полное восстановление среды (данных и инфраструктуры). В отличие от традиционных инструментов аварийного восстановления, Arpio распознает и реплицирует все, что необходимо для выполнения ваших облачных рабочих нагрузок. - Автоматизированная динамическая репликация среды: Arpio понимает, как реплицировать всю вашу среду — данные и инфраструктуру — и перестройте его в альтернативной среде, чтобы можно было легко восстановиться после любой катастрофы. - Тестирование: Arpio запускает вашу среду восстановления с помощью автоматизации параллельно, в то время как ваша производственная среда все еще активно принимает трафик. - Восстановление от программ-вымогателей: Arpio использует протокол с несколькими учетными записями, что означает, что резервные копии хранятся в неизменяемой учетной записи «бункера». Arpio поддерживает межрегиональную репликацию и репликацию между учетными записями для всех ваших рабочих нагрузок и обеспечивает защищенную и изолированную защиту критически важных для бизнеса данных и инфраструктуры. Arpio поддерживает более 105 ресурсов AWS почти в 30 сервисах, при этом поддержка новых сервисов добавляется регулярно.

Redstor

Redstor

redstor.com

Redstor — ведущий поставщик облачных, локальных и гибридных услуг резервного копирования и восстановления данных. Его миссия — сделать управление данными более простым, легким и приятным, обеспечивая мгновенный доступ ко всем данным — где бы они ни хранились, из единого центра управления. центр. Он помогает тысячам предприятий по всему миру (используемых обороной и правительствами) защитить один из их самых ценных активов: их данные. Он помогает предприятиям соответствовать требованиям GDPR — соответствует самым высоким стандартам (сертификаты ISO27001 и 9001) для обеспечения целостности и безопасности данных. Малому бизнесу необходимо доступное, безопасное, надежное и простое в управлении решение для резервного копирования и восстановления: * 50% не смогли выдержать никакой потери данных * Около 80% пользователей отключаются, если не могут получить доступ к своим данным. Многопользовательские и созданные для облака решения Redstor по резервному копированию и восстановлению MSP позволяют вам с выгодой удовлетворить ожидания каждого пользователя в отношении мгновенного доступа к необходимым им данным, файлам и операционным системам в любое время — локально и в облаке.

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