Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных данных - Самые популярные приложения - Синт-Мартен

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Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных данных используется для защиты информации, хранящейся в облачных сервисах или облачных приложениях. Эти инструменты повышают безопасность данных, обеспечивая соблюдение политик, связанных с контролем доступа к облаку и его хранением. Организации используют их для реализации мер безопасности, мониторинга доступа и защиты данных как в облачных приложениях, так и во время их передачи. Администраторы могут контролировать управление, устанавливать разрешения и отслеживать доступ к приложениям. Кроме того, многие решения облачной безопасности предлагают функции шифрования и предотвращения потери данных, обеспечивающие дополнительную защиту документов и данных, хранящихся в облаке.
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Pro Backup
probackup.io
Pro Backup — это безопасное и простое в использовании приложение для резервного копирования популярных облачных приложений, таких как Airtable, Asana, ClickUp, monday.com и Trello. Использование облачного приложения для управления вашим бизнесом может быть довольно пугающим, поскольку часто очень легко удалить критически важную для бизнеса информацию. Имея надежную независимую резервную копию ваших облачных данных, вы защищаете свою команду от случайного или злонамеренного удаления или других наихудших сценариев. Ключевые особенности: * Простота использования: настройте соединение с облачным приложением, а мы позаботимся обо всем остальном. Создание и запуск резервных копий занимает всего 1 минуту. * Снимки: находите и загружайте снимки различных типов данных, таких как задачи, проекты, комментарии, настраиваемые поля и т. д. * Восстановление: восстановление данных путем создания копий из резервной копии данных всего за несколько кликов. * Безопасно: мы храним ваши данные в зашифрованных файлах. Мы храним все в ЕС и соблюдаем все законы GDPR.
Open Raven
openraven.com
Open Raven — это компания по управлению состоянием безопасности данных, которая предотвращает утечки, нарушения и инциденты, связанные с соблюдением требований. Для групп безопасности, располагающих современной облачной инфраструктурой, позволяющей находить и защищать конфиденциальные, токсичные и открытые данные в облаках в сотнях или тысячах учетных записей, миллиардах объектов и петабайтах данных, существующие инструменты не работают. Платформа безопасности данных Open Raven — это безопасное, частное и экономичное решение, которое закрывает пробелы в видимости данных — и просто работает.
Normalyze
normalyze.ai
Normalyze, благодаря своим безагентным оценкам, обнаружению данных, приоритезации рисков на основе искусственного интеллекта, а также комплексным и действенным решениям по устранению проблем, помогает предприятиям понять весь спектр рисков, связанных с их облачными данными. Normalyze использует подход к безопасности, ориентированный на данные. Normalyze — пионер в области управления состоянием безопасности данных (DSPM), помогающий предприятиям защитить свои данные в SaaS, PaaS, общедоступных или мультиоблачных, локальных и гибридных средах. С помощью Normalyze группы по безопасности и данным могут улучшить свои общие усилия по обеспечению безопасности и обеспечению соответствия требованиям, одновременно давая бизнесу возможность использовать свой самый ценный актив: данные. Платформа Normalyze DSPM помогает обнаруживать и классифицировать хранилища данных, расставлять приоритеты, выявлять рискованный и чрезмерный доступ, обнаруживать и устранять риски воздействия, а также улучшать процессы обеспечения соответствия и аудита. В основе платформы Normalyze лежит запатентованный однопроходный сканер, который использует искусственный интеллект для точной идентификации и классификации ценных и конфиденциальных данных в большом масштабе в различных средах. Платформа была разработана на основе архитектуры, которая сканирует на месте, поэтому данные никогда не покидают место, где они находятся. Такой подход позволяет держать данные под контролем ИТ-специалистов, обеспечивает соблюдение строгих правил защиты данных и повышает эффективность работы. Результаты сканирования отображаются в нескольких визуализациях, чтобы помочь командам расставить приоритеты в отношении рисков. Навигатор рисков данных показывает пути атак, которые могут привести к утечке или потере данных. Графики доступа к данным показывают, как люди и ресурсы получают доступ к данным. Визуализации создаются и обновляются в режиме реального времени, обеспечивая видимость изменений в инфраструктуре или среде клиента. Собственная программа DataValuator присваивает данным денежную стоимость и ранжирует их, чтобы помочь специалистам по безопасности и данным оценить относительное влияние потенциальной потери данных на бизнес. Рабочие процессы запросов и исправлений на базе искусственного интеллекта делают работу пользователя с Normalyze интуитивно понятной и эффективной. Предоставляя информацию о данных, доступе и рисках в одном месте, ИТ-команды могут понять общее состояние безопасности данных и совместно разрабатывать эффективные меры безопасности и планы действий.
Protegrity
protegrity.com
Решения и продукты Protegrity для защиты данных могут улучшить возможности вашего бизнеса за счет защищенного и динамического обмена данными. Наш широкий спектр методов позволит вам разблокировать ваши данные и воплотить их в жизнь. Программное обеспечение для защиты данных Protegrity обеспечивает наиболее полный спектр защиты независимо от того, где хранятся, перемещаются или используются ваши данные, включая локальную среду, облако и где бы то ни было между ними.
Satori
satoricyber.com
Satori — это платформа безопасности данных, которая позволяет группам обработки данных предоставить своим пользователям возможность быстро обрабатывать свои данные, соблюдая при этом требования безопасности и соответствия требованиям. Это, в свою очередь, помогает компаниям выигрывать с помощью данных и быстрее готовиться к использованию ИИ. Satori постоянно обнаруживает конфиденциальные данные в ваших базах данных, озерах и хранилищах, отслеживает использование данных и динамически применяет политики безопасности. Комплексный DSP Satori управляет доступом, разрешениями, безопасностью и политиками соответствия — и все это с единой консоли. Satori постоянно обнаруживает конфиденциальные данные в хранилищах данных и динамически отслеживает использование данных, применяя соответствующие политики безопасности. Satori позволяет группам обработки данных масштабировать эффективное использование данных во всей организации, соблюдая при этом все требования к безопасности данных и соответствию требованиям.
Guardz
guardz.com
Guardz — это ведущее унифицированное решение кибербезопасности, разработанное для поставщиков управляемых услуг (MSP), которое позволяет им защищать своих клиентов от развивающихся цифровых угроз за счет использования искусственного интеллекта и многоуровневого подхода для борьбы с фишингом, атаками программ-вымогателей, потерей данных и пользовательскими рисками. Наша технология оптимизирует кибербезопасность, автоматизируя процесс обнаружения и реагирования на пользовательские данные, устройства, электронную почту и облачные каталоги — и все это на единой панели. В Guardz мы стремимся к вашему спокойствию и непрерывности бизнеса. Интеграция передовых технологий кибербезопасности с глубоким опытом в сфере страхования гарантирует постоянный мониторинг, управление и оптимизацию ваших мер безопасности.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — это многомерная платформа облачной безопасности, которая устраняет разрозненность приложений, удостоверений и данных для упреждающего обнаружения и устранения неправильных конфигураций и уязвимостей облака. Адаптивный подход Solvo к безопасности основан на непрерывном цикле обнаружения, анализа и определения приоритетов угроз, за которым следует оптимизация, проверка и мониторинг политики наименьших привилегий. Закажите бесплатную демо-версию: https://www.solvo.cloud/request-a-demo/ Попробуйте Solvo бесплатно в течение 14 дней: https://www.solvo.cloud/freetrial/
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности нового поколения. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Используя Coro, вы защищаете электронную почту, данные, конечные устройства, облачные приложения и даже активность пользователей. С Coro каждый может стать экспертом по кибербезопасности. Освоение Coro занимает несколько минут и предназначено для того, чтобы исключить кибербезопасность из вашего списка дел. Coro оснащен искусственным интеллектом, который делает всю работу за вас. Наш ИИ устраняет 95% угроз, с остальными вы можете справиться с помощью уникальной технологии Coro «Решение в один клик». Коро считает, что вы имеете право на кибербезопасность корпоративного уровня, независимо от вашего размера. Получите кибербезопасность, какой вы еще никогда не видели. Попробуйте Коро сегодня.
Nightfall AI
nightfall.ai
Zendesk DLP от Nightfall AI — это собственный инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для предотвращения утечки данных. Он предназначен для снижения риска распространения конфиденциального, вредоносного или личного контента в Zendesk. Этот инструмент, который также является облачным, считается точным и простым в использовании. Его основная функция — предотвращение раскрытия данных в приложениях искусственного интеллекта и конвейерах данных, а также предлагает особую функцию под названием «Брандмауэр Nightfall для искусственного интеллекта». Он адаптирован для различных каналов связи, включая SaaS и электронную почту, браузеры и пользовательские приложения. Более того, его можно интегрировать с рядом приложений, таких как Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github и многими другими. Nightfall AI предоставляет решения для обеспечения безопасности ИИ, внутренних рисков, безопасности SaaS, управления и рисков, а также внешних угроз. Что касается соответствия, он охватывает такие области, как HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 и SOX. Инструмент предлагает быстрый запуск API и такие функции, как обнаружение GenAI. Nightfall DLP используется для автоматического обнаружения и устранения утечки конфиденциальных и личных данных в Zendesk. Он предлагает оповещения в режиме реального времени и автоматические действия по устранению нарушений для снижения рабочей нагрузки по обеспечению соответствия, а также предоставляет детекторы на основе машинного обучения для выявления потенциальных рисков безопасности и соответствия требованиям с высокой точностью.
Arpio
arpio.io
Arpio — единственная платформа аварийного восстановления, созданная специально для AWS. В отличие от устаревших решений, Arpio был создан для облака. Он автоматически реплицирует всю вашу облачную среду — данные, серверы и инфраструктуру — поэтому вы получаете полную защиту и немедленное восстановление в случае аварии. Ключевые особенности: - Полное восстановление среды (данных и инфраструктуры). В отличие от традиционных инструментов аварийного восстановления, Arpio распознает и реплицирует все, что необходимо для выполнения ваших облачных рабочих нагрузок. - Автоматизированная динамическая репликация среды: Arpio понимает, как реплицировать всю вашу среду — данные и инфраструктуру — и перестройте его в альтернативной среде, чтобы можно было легко восстановиться после любой катастрофы. - Тестирование: Arpio запускает вашу среду восстановления с помощью автоматизации параллельно, в то время как ваша производственная среда все еще активно принимает трафик. - Восстановление от программ-вымогателей: Arpio использует протокол с несколькими учетными записями, что означает, что резервные копии хранятся в неизменяемой учетной записи «бункера». Arpio поддерживает межрегиональную репликацию и репликацию между учетными записями для всех ваших рабочих нагрузок и обеспечивает защищенную и изолированную защиту критически важных для бизнеса данных и инфраструктуры. Arpio поддерживает более 105 ресурсов AWS почти в 30 сервисах, при этом поддержка новых сервисов добавляется регулярно.
Druva
druva.com
Druva — ведущая в отрасли SaaS-платформа для обеспечения устойчивости данных и единственный поставщик, обеспечивающий защиту данных от наиболее распространенных рисков данных, подкрепленный гарантией в 10 миллионов долларов США. Инновационный подход Druva к резервному копированию и восстановлению изменил способы защиты, защиты и использования данных тысячами предприятий. Облако Druva Data Resiliency Cloud устраняет необходимость в дорогостоящем оборудовании, программном обеспечении и услугах благодаря простой и гибкой облачной архитектуре, которая обеспечивает непревзойденную безопасность, доступность и масштабируемость.
Redstor
redstor.com
Redstor — ведущий поставщик облачных, локальных и гибридных услуг резервного копирования и восстановления данных. Его миссия — сделать управление данными более простым, легким и приятным, обеспечивая мгновенный доступ ко всем данным — где бы они ни хранились, из единого центра управления. центр. Он помогает тысячам предприятий по всему миру (используемых обороной и правительствами) защитить один из их самых ценных активов: их данные. Он помогает предприятиям соответствовать требованиям GDPR — соответствует самым высоким стандартам (сертификаты ISO27001 и 9001) для обеспечения целостности и безопасности данных. Малому бизнесу необходимо доступное, безопасное, надежное и простое в управлении решение для резервного копирования и восстановления: * 50% не смогли выдержать никакой потери данных * Около 80% пользователей отключаются, если не могут получить доступ к своим данным. Многопользовательские и созданные для облака решения Redstor по резервному копированию и восстановлению MSP позволяют вам с выгодой удовлетворить ожидания каждого пользователя в отношении мгновенного доступа к необходимым им данным, файлам и операционным системам в любое время — локально и в облаке.
Rewind
rewind.com
С 2015 года Rewind помогает предприятиям защитить свои SaaS- и облачные данные. Более 25 000 организаций доверяют лучшим приложениям и поддержке Rewind, чтобы гарантировать бесперебойную работу своих продуктов «программное обеспечение как услуга». Платформа Rewind позволяет компаниям создавать резервные копии, восстанавливать и копировать критически важные данные, необходимые для их бизнеса. Поддерживаемые платформы включают GitHub, Jira, Confluence, Bitbucket, Shopify, Shopify Plus, Trello, BigCommerce, Jira Service Management, QuickBooks Online, Klaviyo, Mailchimp, Miro и Azure DevOps.
nOps
nops.io
nOps — это платформа оптимизации облака AWS, которая позволяет легко распределять и управлять использованием облака, обязательствами и расходами. Наша платформа автоматически распределяет все ваши вычислительные ресурсы, поэтому вы получаете лучшие цены без ущерба для надежности. nOps использует собственное моделирование машинного обучения, основанное на расходах AWS на сумму более 1 миллиарда долларов, чтобы предоставить вашей организации правильное сочетание зарезервированных инстансов, планов экономии и спотовых сервисов. И все это без необходимости выделять ресурсы вручную, чтобы ваша команда могла сосредоточиться на создании и инновациях. Бизнес-контекст Управление облаком nOps позволяет легко получить полную информацию о расходах и использовании облака, поэтому ваши счета никогда не станут сюрпризом или загадкой. Это также упрощает распределение затрат по всему бизнесу. Управление обязательствами Управление обязательствами nOps позволяет легко управлять всеми текущими обязательствами AWS и полностью использовать их. Мы гарантируем 100% выполнение ваших обязательств или вернем их вам. Compute Copilot Compute Copilot — это интеллектуальный поставщик рабочей нагрузки для всех ваших облачных приложений. Основанный на искусственном интеллекте, он предоставляет вычислительные ресурсы по оптимальной цене, не жертвуя при этом надежностью. Представьте себе мир, в котором вы можете получить надежность On-demand за счет Spot. Основы облачной оптимизации. Коллекция инструментов автоматизации и готовых инструментов nOps для быстрого решения утомительных и текущих задач, связанных с улучшением инфраструктуры AWS.
Dig
dig.security
Безопасность данных на скорости облака. Видимость, контроль и защита активов данных в реальном времени в любом облаке с помощью управления состоянием безопасности данных (DSPM). Dig позволяет защитить все важные данные, не отказываясь от гибкости и скорости облака.
Sprinto
sprinto.com
Платформа автоматизации соответствия требованиям безопасности №1. Двигайтесь быстро, не ломая ничего. Амбициозные облачные компании по всему миру доверяют Sprinto поддержку своих программ обеспечения соответствия безопасности и быстро проходят аудиты безопасности, не сбиваясь с пути. В первую очередь интеграция. Автоматизация. Согласование с аудитом. Более 1 миллиона проверок соответствия, проводимых каждый месяц. Соблюдение требований безопасности не должно быть сложным. Широкий характер...
Virtru
virtru.com
Virtru делает шифрование военного класса удивительно простым. От крупнейших в мире банков до самых маленьких методов здравоохранения, Virtru помогает организациям всех размеров взять под контроль свои данные с гибким, сквозным шифрованием для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспечение Virtru, основанное на открытом стандартном формате данных, легко использует и интегрируется с Google Workspace/Gmail и Microsoft 365/Outlook, Google Drive и предприятиями, такими как Salesforce, Confluence и Zendesk. Гранулированный контроль доступа, самостоятельные варианты управления ключами, DLP и аудит помогают нашим клиентам удовлетворить даже самые строгие требования к конфиденциальности и соответствию, включая гарантия ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA и GLBA/FTC. Зашифруйте конфиденциальную информацию с одним щелчком, не оставляя существующих рабочих процессов, потому что Virtru интегрируется непосредственно в приложения, которые вы уже используете каждый день.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использование полосы пропускания, а также воспользоваться набором услуг мониторинга производительности и анализа, позволяющих получить представление о безопасности и производительности вашего веб-сайта.
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo — это облачная платформа управления доступом, которая обеспечивает доступ ко всем приложениям для любого пользователя и устройства из любой точки мира. Он разработан таким образом, чтобы его было легко использовать и развертывать, обеспечивая при этом защиту личных данных и видимость конечных точек. Duo проверяет личность пользователей с помощью надежной аутентификации без пароля и ведущей в отрасли многофакторной аутентификации (MFA). В сочетании с глубоким анализом устройств ваших пользователей Duo предоставляет вам политики и средства контроля для ограничения доступа в зависимости от риска конечной точки или пользователя.
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