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Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных данных - Самые популярные приложения - Макао (САР)
Программное обеспечение для обеспечения безопасности облачных данных используется для защиты информации, хранящейся в облачных сервисах или облачных приложениях. Эти инструменты повышают безопасность данных, обеспечивая соблюдение политик, связанных с контролем доступа к облаку и его хранением. Организации используют их для реализации мер безопасности, мониторинга доступа и защиты данных как в облачных приложениях, так и во время их передачи. Администраторы могут контролировать управление, устанавливать разрешения и отслеживать доступ к приложениям. Кроме того, многие решения облачной безопасности предлагают функции шифрования и предотвращения потери данных, обеспечивающие дополнительную защиту документов и данных, хранящихся в облаке.
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Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo — это облачная платформа управления доступом, которая обеспечивает доступ ко всем приложениям для любого пользователя и устройства из любой точки мира. Он разработан таким образом, чтобы его было легко использовать и развертывать, обеспечивая при этом защиту личных данных и видимость конеч...
Sprinto
sprinto.com
Платформа автоматизации соответствия требованиям безопасности №1. Двигайтесь быстро, не ломая ничего. Амбициозные облачные компании по всему миру доверяют Sprinto поддержку своих программ обеспечения соответствия безопасности и быстро проходят аудиты безопасности, не сбиваясь с пути. В первую очеред...
Virtru
virtru.com
Virtru значительно упрощает шифрование военного уровня. От крупнейших банков мира до самых маленьких медицинских учреждений — Virtru помогает организациям любого размера взять под контроль свои данные с помощью гибкого сквозного шифрования для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспе...
Solvo
solvo.cloud
Solvo — это многомерная платформа облачной безопасности, которая устраняет разрозненность приложений, удостоверений и данных для упреждающего обнаружения и устранения неправильных конфигураций и уязвимостей облака. Адаптивный подход Solvo к обеспечению безопасности основан на непрерывном цикле обнар...
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup — это безопасное и простое в использовании приложение для резервного копирования популярных облачных приложений, таких как Airtable, Asana, ClickUp, monday.com и Trello. Использование облачного приложения для управления вашим бизнесом может быть довольно пугающим, поскольку зачастую оче...
Dig
dig.security
Безопасность данных на скорости облака. Видимость, контроль и защита активов данных в реальном времени в любом облаке с помощью управления состоянием безопасности данных (DSPM). Dig позволяет защитить все важные данные, не отказываясь от гибкости и скорости облака.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использо...
Rewind
rewind.com
С 2015 года Rewind помогает предприятиям защитить свои SaaS- и облачные данные. Более 25 000 организаций доверяют лучшим приложениям и поддержке Rewind, чтобы гарантировать бесперебойную работу своих продуктов «программное обеспечение как услуга». Платформа Rewind позволяет компаниям создавать резер...
Guardz
guardz.com
Guardz — это ведущее унифицированное решение кибербезопасности, разработанное для поставщиков управляемых услуг (MSP), которое позволяет им защищать своих клиентов от развивающихся цифровых угроз за счет использования искусственного интеллекта и многоуровневого подхода для борьбы с фишингом, атаками...
Druva
druva.com
Druva — ведущая в отрасли SaaS-платформа для обеспечения устойчивости данных и единственный поставщик, обеспечивающий защиту данных от наиболее распространенных рисков данных, подкрепленный гарантией в 10 миллионов долларов США. Инновационный подход Druva к резервному копированию и восстановлению из...
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности нового поколения. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Используя Coro, вы защищаете электронную почту, данные, конечные устройства, облачные приложения и даже активность пользователей. С Coro каждый может стать экспертом по кибербезопасности. О...
Nightfall AI
nightfall.ai
Zendesk DLP от Nightfall AI — это собственный инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для предотвращения утечки данных. Он предназначен для снижения риска распространения конфиденциального, вредоносного или личного контента в Zendesk. Этот инструмент, который также является облачным, ...
nOps
nops.io
nOps — это платформа оптимизации облака AWS, которая позволяет легко распределять и управлять использованием облака, обязательствами и расходами. Наша платформа автоматически распределяет все ваши вычислительные ресурсы, поэтому вы получаете лучшие цены без ущерба для надежности. nOps использует соб...
Open Raven
openraven.com
Open Raven — это компания по управлению состоянием безопасности данных, которая предотвращает утечки, нарушения и инциденты, связанные с соблюдением требований. Для групп безопасности, располагающих современной облачной инфраструктурой, позволяющей находить и защищать конфиденциальные, токсичные и о...
Normalyze
normalyze.ai
Normalyze, благодаря своим безагентным оценкам, обнаружению данных, приоритезации рисков на основе искусственного интеллекта, а также комплексным и действенным решениям по устранению проблем, помогает предприятиям понять весь спектр рисков, связанных с их облачными данными.
Protegrity
protegrity.com
Решения и продукты Protegrity для защиты данных могут улучшить возможности вашего бизнеса за счет защищенного и динамического обмена данными. Наш широкий спектр методов позволит вам разблокировать ваши данные и воплотить их в жизнь. Программное обеспечение для защиты данных Protegrity обеспечивает н...
Satori
satoricyber.com
Satori — это платформа безопасности данных (DSP), которая обеспечивает самообслуживание данных и аналитику. В отличие от традиционного процесса доступа к данным вручную, в Satori у пользователей есть портал личных данных, где они могут увидеть все доступные наборы данных и получить к ним немедленный...
Arpio
arpio.io
Arpio — единственная платформа аварийного восстановления, созданная специально для AWS. В отличие от устаревших решений, Arpio был создан для облака. Он автоматически реплицирует всю вашу облачную среду — данные, серверы и инфраструктуру — поэтому вы получаете полную защиту и немедленное восстановле...
Redstor
redstor.com
Redstor — ведущий поставщик облачных, локальных и гибридных услуг резервного копирования и восстановления данных. Его миссия — сделать управление данными более простым, легким и приятным, обеспечивая мгновенный доступ ко всем данным — где бы они ни хранились, из единого центра управления. центр. Он...