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Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом
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Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом функционирует как выделенное облачное хранилище и решение для обмена файлами для деловых документов, изображений, видео, электронных таблиц и других файлов. Эти инструменты служат гибкими и синхронизируемыми репозиториями для всего корпоративного контента с целью консолидации всех потребностей, связанных с контентом, на единой платформе. Пользователи могут легко хранить, обмениваться, создавать, совместно работать и находить контент на различных устройствах. Хотя облачные решения для совместной работы с контентом в основном используются для управления документами, они выходят за рамки простой обработки файлов и предлагают широкий спектр функций. Они имеют много общих функций с программным обеспечением для управления корпоративным контентом (ECM), хотя и адаптированы для более широкого доступа. Инструменты ECM, разработанные для крупных предприятий, предусматривают строгие меры безопасности, большие емкости хранилища и возможности локального развертывания. Инструменты для совместной работы с облачным контентом могут легко интегрироваться с ECM и другими системами управления контентом, создавая единую экосистему для хранения контента и управления им.

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Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive — это облачное хранилище, позволяющее сохранять, синхронизировать и делиться файлами между различными устройствами.

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox - это облачное хранилище, позволяющее пользователям хранить, синхронизировать и обмениваться файлами на разных устройствах.

WeTransfer

WeTransfer

wetransfer.com

WeTransfer — это сервис для передачи файлов через интернет, позволяющий пользователям отправлять большие файлы до 2 ГБ бесплатно и до 20 ГБ по подписке.

Box

Box

box.com

Box-это облачная платформа для управления файлами и совместной работы, позволяющая обмениваться, хранить и управлять контентом онлайн.

Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive

zoho.com

Zoho WorkDrive — облачная платформа для управления файлами и совместной работы, позволяющая командам хранить, обмениваться и редактировать документы в безопасной среде.

pCloud

pCloud

pcloud.com

pCloud — это швейцарское облачное хранилище для хранения и синхронизации цифровых файлов. Поддерживает шифрование, совместную работу и доступ с различных устройств.

Nextcloud

Nextcloud

nextcloud.org

Nextcloud - это бесплатное и открытое облачное хранилище для управления файлами и сотрудничества, доступное на различных платформах.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 – это облачная платформа для управления проектами, CRM, создания сайтов и интернет-магазинов, а также коммуникации и автоматизации бизнес-процессов.

Koofr

Koofr

koofr.net

Koofr - облачное хранилище с возможностью подключения нескольких учетных записей и безопасным доступом к файлам в одном интерфейсе.

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Zoho Docs — это приложение для онлайн-управления документами, позволяющее пользователям безопасно создавать, редактировать и совместно работать над файлами в реальном времени.

Copilot

Copilot

copilot.com

Приложение Copilot предоставляет бизнесу решения для общения с клиентами, платежей, обмена файлами и управления контрактами через единый портал.

Sync

Sync

sync.com

Sync - облачное хранилище для хранения и обмена файлами с поддержкой безопасной работы на разных устройствах и возможностей сотрудничества.

Digiboxx

Digiboxx

digiboxx.com

Digiboxx — это облачное хранилище для безопасного управления и хранения цифровых файлов, поддерживающее сотрудничество и обмен документами.

odrive

odrive

odrive.com

ODRIVE — приложение для управления несколькими облачными хранилищами, позволяющее синхронизировать, делиться, резервировать и шифровать файлы.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile — это приложение для безопасного обмена файлами и совместной работы с клиентами и командами на любом устройстве и в любом месте.

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit — это платформа для безопасного обмена файлами с сквозным шифрованием, обеспечивающая конфиденциальность данных и управление доступом.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo - это платформа для управления проектами и взаимодействиями с клиентами, партнерами и поставщиками, упрощая рабочие процессы и улучшая организацию.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect — облачная платформа для совместной работы, обеспечивающая управление данными и координацию проектов в реальном времени.

Starchive

Starchive

starchive.io

Starchive — это платформа для управления цифровыми активами, позволяющая создателям организовывать, делиться и монетизировать свой контент.

Cubbit

Cubbit

cubbit.io

Cubbit for Teams — облачное хранилище для компаний с нулевым доступом, безопасное шифрование и возможность хранения, синхронизации и совместного использования файлов.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.

Datto

Datto

datto.com

Datto предоставляет комплексные решения для резервного копирования, аварийного восстановления и управления ИТ-системами для малого и среднего бизнеса.

CAYA

CAYA

getcaya.com

CAYA - это приложение для управления документами, финансами и контрактами, позволяющее пользователям эффективно организовать и контролировать свои документы.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

AlphaSense – платформа для рыночной разведки, предоставляющая доступ к данным для улучшения бизнес-решений и ускорения исследовательских процессов.

DropSend

DropSend

dropsend.com

Dropsend позволяет отправлять большие файлы по электронной почте, предоставляя ссылки для загрузки. Подходит для личного и профессионального использования.

Cloudup

Cloudup

cloudup.com

Cloudup позволяет мгновенно и легко делиться потоками видео, фото, музыки, ссылками и файлами.

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync — это облачный сервис для синхронизации и резервного копирования файлов, позволяющий управлять папками и безопасно обмениваться данными.

Smint.io

Smint.io

smint.io

Smint.io — это платформа для управления цифровыми активами, интегрирующая различные системы для эффективного хранения и оптимизации медиа-контента.

FilesAnywhere

FilesAnywhere

filesanywhere.com

FilesAnywhere - это сервис облачного управления контентом и обмена файлами, предлагающий хранение, синхронизацию и безопасный доступ к данным.

EZ File Drop

EZ File Drop

ezfiledrop.com

EZ File Drop - это приложение для безопасного и простого обмена файлами, которое интегрируется с облачными хранилищами и позволяет управлять передачами файлов.

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub — это сервис безопасного хранения и обмена файлами для бизнеса с инструментами управления проектами и поддержкой кастомизации.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte — это платформа для безопасного управления и обмена файлами, поддерживающая облачные и локальные решения для организаций с учетом соблюдения норм и защиты данных.

DRACOON

DRACOON

dracoon.com

DRACOON - платформа для безопасного обмена файлами и управления данными, подходящая для предприятий и частных лиц, с возможностями сотрудничества и контроля доступа.

Laserfiche

Laserfiche

laserfiche.com

Laserfiche — платформа для управления корпоративным контентом и автоматизации процессов, позволяющая организовать документооборот и улучшить эффективность работы.

Scan123

Scan123

scan123.com

Scan123 — приложение для управления документами, позволяющее оцифровывать, хранить и быстро находить документы, а также удобно сканировать штрих-коды.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru - это платформа для шифрования данных, позволяющая организациям контролировать доступ и защищать конфиденциальную информацию в популярных приложениях.

JUMBOmail

JUMBOmail

jumbomail.me

JUMBOmail - платформа для обмена файлами, превращающая отправку в персонализированные галереи с интегрированными маркетинговыми инструментами.

CloudFiles

CloudFiles

cloudfiles.io

CloudFiles - это приложение для доступа к библиотекам документов и создания ссылок на файлы с возможностью аналитики и автоматизации в HubSpot и Salesforce.

Wimi

Wimi

wimi-teamwork.com

Wimi — это платформа для совместной работы, предлагающая инструменты для управления задачами, документами и коммуникациями в проектах.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage - платформа для совместной работы, объединяющая чат, видеозвонки, управление задачами и совместное редактирование файлов.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked — облачный портал для клиентов и инструмент для совместной работы, позволяющий командам безопасно обмениваться документами и управлять проектами.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles — это программа для управления документами, позволяющая создавать, редактировать и подписывать документы, а также сотрудничать с клиентами в одном месте.

TitanFile

TitanFile

titanfile.com

TitanFile - безопасная платформа для обмена файлами и совместной работы, обеспечивающая защиту данных и управление доступом в организациях.

LucidLink

LucidLink

lucidlink.com

LucidLink — облачное хранилище для совместной работы, позволяющее мгновенный доступ к файлам и синхронизацию без задержек.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe - платформа для безопасной автоматизации обмена документами и подписей, оптимизации бизнес-процессов и соблюдения нормативных требований.

Ftopia

Ftopia

ftopia.io

Ftopia - это онлайн-решение для безопасного обмена документами и управления проектами в приватном рабочем пространстве для небольших команд.

TransferChain

TransferChain

transferchain.io

TransferChain предоставляет безопасное облачное хранилище, передачу файлов и запросы файлов для бизнеса с использованием шифрования и распределенной архитектуры.

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

AvePoint предлагает решения для управления безопасностью и резервным копированием облачных сервисов, особенно в экосистеме Microsoft.

AODocs

AODocs

aodocs.com

AODocs — это облачная платформа для управления документами и автоматизации рабочих процессов, обеспечивающая интеграцию и масштабируемость для различных отраслей.

Cocoon Data

Cocoon Data

cocoondata.com

Приложение Cocoon Data обеспечивает безопасное управление и защиту чувствительных данных для организаций, помогая соблюдать стандарты конфиденциальности и безопасности.

Kloud

Kloud

kloud.com

Kloud — это платформа для редактирования документов и презентаций в интерактивный мультимедийный формат, обеспечивая синхронное и асинхронное взаимодействие команд.

TakeTurns

TakeTurns

taketurns.com

TakeTurns — приложение для совместной работы над документами, позволяющее двум сторонам по очереди обмениваться и обновлять файлы и документы в асинхронном режиме.

FileString

FileString

filestring.com

FileString - приложение для управления файлами, позволяющее читать, записывать и манипулировать данными в различных форматах файлов.

Aeroplicity

Aeroplicity

aeroplicity.com

Aeroplicity — платформа для аэрокосмической промышленности, упрощающая цифровое управление документацией и повышающая безопасность цепочки поставок.

FutureVault

FutureVault

futurevault.com

FutureVault — безопасная цифровая платформа для управления документами и обмена данными в сфере финансовых услуг и управления активами.

ShareDocView

ShareDocView

sharedocview.com

ShareDocView.com — инструмент для обмена документами через ссылки, позволяющий получать лиды по электронной почте и анализировать данные.

My MX Data

My MX Data

mymxdata.com

My MX Data — платформа для обмена файлами для бизнеса, обеспечивающая быструю передачу больших файлов и контроль версий для эффективного сотрудничества.

Everleagues

Everleagues

everleagues.com

Everleagues — платформа для общения и сотрудничества, объединяющая чаты, голосовые и видео-звонки, обмен файлами и другие инструменты в одном виртуальном пространстве.

Pigeon

Pigeon

pigeondocuments.com

Pigeon упрощает сбор документов, организуя процесс и обеспечивая безопасность, исключая необходимость в повторных напоминаниях.

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