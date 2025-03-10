Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом функционирует как выделенное облачное хранилище и решение для обмена файлами для деловых документов, изображений, видео, электронных таблиц и других файлов. Эти инструменты служат гибкими и синхронизируемыми репозиториями для всего корпоративного контента с целью консолидации всех потребностей, связанных с контентом, на единой платформе. Пользователи могут легко хранить, обмениваться, создавать, совместно работать и находить контент на различных устройствах. Хотя облачные решения для совместной работы с контентом в основном используются для управления документами, они выходят за рамки простой обработки файлов и предлагают широкий спектр функций. Они имеют много общих функций с программным обеспечением для управления корпоративным контентом (ECM), хотя и адаптированы для более широкого доступа. Инструменты ECM, разработанные для крупных предприятий, предусматривают строгие меры безопасности, большие емкости хранилища и возможности локального развертывания. Инструменты для совместной работы с облачным контентом могут легко интегрироваться с ECM и другими системами управления контентом, создавая единую экосистему для хранения контента и управления им.
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Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive — это облачное хранилище, позволяющее сохранять, синхронизировать и делиться файлами между различными устройствами.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox - это облачное хранилище, позволяющее пользователям хранить, синхронизировать и обмениваться файлами на разных устройствах.
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer — это сервис для передачи файлов через интернет, позволяющий пользователям отправлять большие файлы до 2 ГБ бесплатно и до 20 ГБ по подписке.
Box
box.com
Box-это облачная платформа для управления файлами и совместной работы, позволяющая обмениваться, хранить и управлять контентом онлайн.
Zoho WorkDrive
zoho.com
Zoho WorkDrive — облачная платформа для управления файлами и совместной работы, позволяющая командам хранить, обмениваться и редактировать документы в безопасной среде.
pCloud
pcloud.com
pCloud — это швейцарское облачное хранилище для хранения и синхронизации цифровых файлов. Поддерживает шифрование, совместную работу и доступ с различных устройств.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud - это бесплатное и открытое облачное хранилище для управления файлами и сотрудничества, доступное на различных платформах.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 – это облачная платформа для управления проектами, CRM, создания сайтов и интернет-магазинов, а также коммуникации и автоматизации бизнес-процессов.
Koofr
koofr.net
Koofr - облачное хранилище с возможностью подключения нескольких учетных записей и безопасным доступом к файлам в одном интерфейсе.
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs — это приложение для онлайн-управления документами, позволяющее пользователям безопасно создавать, редактировать и совместно работать над файлами в реальном времени.
Copilot
copilot.com
Приложение Copilot предоставляет бизнесу решения для общения с клиентами, платежей, обмена файлами и управления контрактами через единый портал.
Sync
sync.com
Sync - облачное хранилище для хранения и обмена файлами с поддержкой безопасной работы на разных устройствах и возможностей сотрудничества.
Digiboxx
digiboxx.com
Digiboxx — это облачное хранилище для безопасного управления и хранения цифровых файлов, поддерживающее сотрудничество и обмен документами.
odrive
odrive.com
ODRIVE — приложение для управления несколькими облачными хранилищами, позволяющее синхронизировать, делиться, резервировать и шифровать файлы.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile — это приложение для безопасного обмена файлами и совместной работы с клиентами и командами на любом устройстве и в любом месте.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit — это платформа для безопасного обмена файлами с сквозным шифрованием, обеспечивающая конфиденциальность данных и управление доступом.
Moxo
moxo.com
Moxo - это платформа для управления проектами и взаимодействиями с клиентами, партнерами и поставщиками, упрощая рабочие процессы и улучшая организацию.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect — облачная платформа для совместной работы, обеспечивающая управление данными и координацию проектов в реальном времени.
Starchive
starchive.io
Starchive — это платформа для управления цифровыми активами, позволяющая создателям организовывать, делиться и монетизировать свой контент.
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams — облачное хранилище для компаний с нулевым доступом, безопасное шифрование и возможность хранения, синхронизации и совместного использования файлов.
Datto
datto.com
Datto предоставляет комплексные решения для резервного копирования, аварийного восстановления и управления ИТ-системами для малого и среднего бизнеса.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
CAYA
getcaya.com
CAYA - это приложение для управления документами, финансами и контрактами, позволяющее пользователям эффективно организовать и контролировать свои документы.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense – платформа для рыночной разведки, предоставляющая доступ к данным для улучшения бизнес-решений и ускорения исследовательских процессов.
DropSend
dropsend.com
Dropsend позволяет отправлять большие файлы по электронной почте, предоставляя ссылки для загрузки. Подходит для личного и профессионального использования.
Cloudup
cloudup.com
Cloudup позволяет мгновенно и легко делиться потоками видео, фото, музыки, ссылками и файлами.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — это облачный сервис для синхронизации и резервного копирования файлов, позволяющий управлять папками и безопасно обмениваться данными.
Smint.io
smint.io
Smint.io — это платформа для управления цифровыми активами, интегрирующая различные системы для эффективного хранения и оптимизации медиа-контента.
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere - это сервис облачного управления контентом и обмена файлами, предлагающий хранение, синхронизацию и безопасный доступ к данным.
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop - это приложение для безопасного и простого обмена файлами, которое интегрируется с облачными хранилищами и позволяет управлять передачами файлов.
Onehub
onehub.com
Onehub — это сервис безопасного хранения и обмена файлами для бизнеса с инструментами управления проектами и поддержкой кастомизации.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — это платформа для безопасного управления и обмена файлами, поддерживающая облачные и локальные решения для организаций с учетом соблюдения норм и защиты данных.
DRACOON
dracoon.com
DRACOON - платформа для безопасного обмена файлами и управления данными, подходящая для предприятий и частных лиц, с возможностями сотрудничества и контроля доступа.
Virtru
virtru.com
Virtru - это платформа для шифрования данных, позволяющая организациям контролировать доступ и защищать конфиденциальную информацию в популярных приложениях.
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche — платформа для управления корпоративным контентом и автоматизации процессов, позволяющая организовать документооборот и улучшить эффективность работы.
Scan123
scan123.com
Scan123 — приложение для управления документами, позволяющее оцифровывать, хранить и быстро находить документы, а также удобно сканировать штрих-коды.
JUMBOmail
jumbomail.me
JUMBOmail - платформа для обмена файлами, превращающая отправку в персонализированные галереи с интегрированными маркетинговыми инструментами.
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles - это приложение для доступа к библиотекам документов и создания ссылок на файлы с возможностью аналитики и автоматизации в HubSpot и Salesforce.
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi — это платформа для совместной работы, предлагающая инструменты для управления задачами, документами и коммуникациями в проектах.
Samepage
samepage.io
Samepage - платформа для совместной работы, объединяющая чат, видеозвонки, управление задачами и совместное редактирование файлов.
Clinked
clinked.com
Clinked — облачный портал для клиентов и инструмент для совместной работы, позволяющий командам безопасно обмениваться документами и управлять проектами.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles — это программа для управления документами, позволяющая создавать, редактировать и подписывать документы, а также сотрудничать с клиентами в одном месте.
TitanFile
titanfile.com
TitanFile - безопасная платформа для обмена файлами и совместной работы, обеспечивающая защиту данных и управление доступом в организациях.
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink — облачное хранилище для совместной работы, позволяющее мгновенный доступ к файлам и синхронизацию без задержек.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe - платформа для безопасной автоматизации обмена документами и подписей, оптимизации бизнес-процессов и соблюдения нормативных требований.
Ftopia
ftopia.io
Ftopia - это онлайн-решение для безопасного обмена документами и управления проектами в приватном рабочем пространстве для небольших команд.
TransferChain
transferchain.io
TransferChain предоставляет безопасное облачное хранилище, передачу файлов и запросы файлов для бизнеса с использованием шифрования и распределенной архитектуры.
AvePoint
avepoint.com
AvePoint предлагает решения для управления безопасностью и резервным копированием облачных сервисов, особенно в экосистеме Microsoft.
AODocs
aodocs.com
AODocs — это облачная платформа для управления документами и автоматизации рабочих процессов, обеспечивающая интеграцию и масштабируемость для различных отраслей.
Cocoon Data
cocoondata.com
Приложение Cocoon Data обеспечивает безопасное управление и защиту чувствительных данных для организаций, помогая соблюдать стандарты конфиденциальности и безопасности.
Kloud
kloud.com
Kloud - первая в мире платформа, где документы и презентации становятся редактируемыми интерактивными мультимедийными разговорами. Kloud воплощает ваши документы в жизнь с помощью интегрированной технологии Livedoc, чтобы легко отформатировать ваши документы и в голосовые фильмы, такие как презентации. Команды предприятий могут попасть на ту же страницу с нюансами, линейными отзывами от членов. Синхронизируйте бизнес -цели вашей команды операции с технологией Livedoc. Синхронизируйте свой маркетинговый язык по всему предприятию. Синхронизируйте цели разработки программного обеспечения и команды продукта при создании вашей инновационной технологии. Интегрируйте с вашим любимым корпоративным программным обеспечением, таким как Salesforce, Google Docs, Adobe Suite, а также с вашим любимым инструментом программного обеспечения для управления проектами. Используйте Livedoc для всей вашей бизнес -документации, позволяя вам синхронизировать самый драгоценный актив вашей команды, умы вашей команды. Функции Kloud: * Превратите документ в интерактивный фильм, такой как презентация. Вы можете легко добавить голос и смешать голос с анимацией. Вы также можете динамически вставить контент, такой как звук, видео, марка, белая плата, текст, липкие заметки и т. Д. * Используйте синхронизацию к общению асинхронно: включить не реальное взаимодействие мыслей, чтобы команда могла интуитивно работать вместе с эффективным обменом разумом, поскольку любые идеи, связанные с документом, теперь могут быть интерактивно воспроизведены как фильм. Лучше онлайн встреча с неограниченным разрешением и все же без данных потокового видео. Kloudsync дает вам не совпадающий опыт онлайн-встреч с помощью наилучшего возможного разрешения и истинного цветового выражения. Потому что онлайн -собрание Kloud Динамически передает документ с высоким разрешением без использования данных потоковой передачи видео в результате онлайн -встречи Kloud, намного недорого. * Запись многоканальной встречи на основе ИИ: собрания Kloud могут быть записаны с контентом Livedoc для неограниченного разрешения вместе с обменом экраном и видеопотоком веб-камеры. В результате такой записанный контент может быть проанализирован с помощью AI -двигателя для интеллектуального анализа данных и статистического анализа. * Syncroom для лучшего многоканального общения с вашими клиентами: Kloud-это новая коммуникационная платформа, которая интегрирует чат, ботильный двигатель ИИ, синхронизированные для асинхронной обсуждения идей и онлайн-встречи вместе в одном виртуальном зале заседания. Он может быть интегрирован с программным обеспечением для поддержки клиентов, решением Force Force и инструментами управления проектами для добавления функции связи и сотрудничества в существующее предприятие. * Самый высокий стандарт безопасности: 256-битный кодирование сеанса AES, 2048-битный обмен паролями RSA и шифрование данных по технологии REST. * И еще ...
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns меняет способ совместной работы над документами и файлами с внешними заинтересованными сторонами, такими как клиенты, поставщики, партнеры — по одному шагу за раз. TakeTurns — это пошаговое приложение для совместной работы, в котором две стороны по очереди делятся, запрашивают или обновляют файлы и документы. TakeTurns делает асинхронное сотрудничество реальностью.
FileString
filestring.com
Контролируйте распространение важного контента с помощью простой в использовании службы управления файлами.
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity — это платформа, созданная для аэрокосмической отрасли, которая снижает эксплуатационные расходы, улучшает отслеживаемость и повышает кибербезопасность, одновременно помогая цепочкам поставок стать экологичными и выделиться на рынке. Мы — лучший способ сэкономить время и деньги благодаря нашей безопасной облачной системе управления документами, которая соответствует всем требованиям CMMC, DFARS, NIST, ITAR и EAR и полностью поддерживается неизменяемой технологией блокчейна.
FutureVault
futurevault.com
Интеллектуальные решения для цифровых хранилищ для компаний, готовых к будущему. FutureVault — лидер отрасли в области безопасного обмена документами и решений Digital Vault для финансовых служб и организаций по управлению активами, меняющих парадигму управления документами и информацией с помощью Personal Life Management Vault™ и Business Life Management Vault™. Многоуровневая платформа FutureVault трансформирует ценностные предложения предприятий, консультантов и клиентов, значительно улучшая способы управления документами, данными и информацией в рамках безопасного, готового к аудиту единого источника достоверной информации. Обеспечивая компании Платформа и мобильные приложения FutureVault с белой маркировкой помогают компаниям соблюдать требования бухгалтерского учета и документации, повышать конфиденциальность данных, повышать эффективность фронт- и бэк-офиса за счет автоматизации и открытых API, а также предоставлять улучшенный цифровой клиентский опыт для лучшего взаимодействия с домохозяйствами и следующим поколением. Корпоративным клиентам доступны извлечение данных и шаблоны на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности и понимания. FutureVault признан 5-звездочным поставщиком решений WealthTech и входит в сотню лучших мировых поставщиков решений WealthTech. * Рекомендуемые примеры использования FutureVault (ниже). Узнайте, как ведущие финансовые организации и организации по управлению активами используют FutureVault для обеспечения соответствия нормативным требованиям, повышения эффективности бэк-офиса и администрирования, повышения ценности для своих клиентов и, в конечном итоге, экономии времени и денег. * Обеспечьте уникальный цифровой клиентский опыт: повысьте взаимодействие с семьями (и следующим поколением), упростив, чем когда-либо, хранение, доступ и управление наиболее важными документами в их жизни. * Автоматически доставляйте документы клиентам. Автоматически доставляйте ежемесячные отчеты, учетные документы, налоговые документы, квартальные отчеты и другие важные документы вашим клиентам через API и SFTP. * Безопасный обмен и получение документов: безопасно запрашивайте, получайте и обменивайтесь документами с головным офисом, консультантами, сотрудниками, клиентами, членами семьи, регулирующими органами и доверенными сотрудниками. * Автоматизируйте и улучшайте рабочие процессы электронной подписи: сэкономьте значительные расходы на бэк-офис и администрирование за счет автоматизации процессов регистрации и автоматической доставки (и хранения) документов с электронной подписью. * Соблюдайте требования к бухгалтерским книгам и записям: улучшайте управление документацией, оптимизируйте аудит и уверенно соблюдайте правила бухгалтерского учета и документации, установленные SEC, FINRA, IIROC, OSC и другими. * Сократите и исключите бумагу (работу). Возглавьте свою инициативу по цифровой трансформации, оцифровав процессы, основанные на документах, чтобы обеспечить соответствие требованиям ESG и навсегда отказаться от бумаги (работы).
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com — это инструмент для увеличения продаж, который позволяет обмениваться документами с помощью ссылок, чтобы получать потенциальных клиентов по электронной почте, аналитику и многие другие преимущества. Загрузите файлы PDF, Doc и PPT, чтобы создавать ссылки, которые могут варьироваться от общедоступных до доступных только через проверенные адреса электронной почты или пароли. Добавьте логотип, цвета и ссылку вашей компании на выбранный вами веб-сайт, чтобы продолжать продвигать свой бренд. Новое с июля 2022 года — добавьте личный домен вашей компании (CNAME), например docs.ВАШДОМЕН.COM. Прекратите прикреплять файлы... просто ShareDocView.com.
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data — это передовая платформа для обмена файлами, оптимизированная для бизнеса. Разработанный для скорости и эффективности, MX легко обрабатывает большие технические файлы, обеспечивая сверхбыструю загрузку. Уникальные функции, такие как MX Distribute для контроля версий и MX Conversations для чатов, ориентированных на данные, упрощают совместную работу. MX предлагает надежные административные элементы управления, обеспечивающие детальное управление пользователями и персонализированные настройки. Комплексный контрольный журнал обеспечивает подотчетность и безопасность. Повышая уровень защиты данных, версия MX Enterprise использует запатентованную технологию, обеспечивающую «абсолютную секретность» при обмене данными в облаке, гарантируя полное соответствие законам о защите данных. MX — это идеальное решение для безопасного и эффективного обмена данными.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues - это платформа связи и совместной работы. Его уникальная смесь местных функций и безопасности предприятия обеспечивает беспрепятственный опыт работы в офисе и клиентских услугах, который повышает производительность, сотрудничество, удовлетворенность клиентов и прибыльность. Чат, голос, видео, передача файлов, электронная подпись и большие инструменты производительности находятся в одном виртуальном рабочем пространстве вашей собственной фирмы, оснащенной Everleagues.
Pigeon
pigeondocuments.com
Сбор клиентских документов стал простым, организованным и безопасным. Pigeon ускоряет процесс сбора документов и устраняет необходимость в обременительных последующих действиях.
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