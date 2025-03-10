FutureVault

futurevault.com

Интеллектуальные решения для цифровых хранилищ для компаний, готовых к будущему. FutureVault — лидер отрасли в области безопасного обмена документами и решений Digital Vault для финансовых служб и организаций по управлению активами, меняющих парадигму управления документами и информацией с помощью Personal Life Management Vault™ и Business Life Management Vault™. Многоуровневая платформа FutureVault трансформирует ценностные предложения предприятий, консультантов и клиентов, значительно улучшая способы управления документами, данными и информацией в рамках безопасного, готового к аудиту единого источника достоверной информации. Обеспечивая компании Платформа и мобильные приложения FutureVault с белой маркировкой помогают компаниям соблюдать требования бухгалтерского учета и документации, повышать конфиденциальность данных, повышать эффективность фронт- и бэк-офиса за счет автоматизации и открытых API, а также предоставлять улучшенный цифровой клиентский опыт для лучшего взаимодействия с домохозяйствами и следующим поколением. Корпоративным клиентам доступны извлечение данных и шаблоны на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности и понимания. FutureVault признан 5-звездочным поставщиком решений WealthTech и входит в сотню лучших мировых поставщиков решений WealthTech. * Рекомендуемые примеры использования FutureVault (ниже). Узнайте, как ведущие финансовые организации и организации по управлению активами используют FutureVault для обеспечения соответствия нормативным требованиям, повышения эффективности бэк-офиса и администрирования, повышения ценности для своих клиентов и, в конечном итоге, экономии времени и денег. * Обеспечьте уникальный цифровой клиентский опыт: повысьте взаимодействие с семьями (и следующим поколением), упростив, чем когда-либо, хранение, доступ и управление наиболее важными документами в их жизни. * Автоматически доставляйте документы клиентам. Автоматически доставляйте ежемесячные отчеты, учетные документы, налоговые документы, квартальные отчеты и другие важные документы вашим клиентам через API и SFTP. * Безопасный обмен и получение документов: безопасно запрашивайте, получайте и обменивайтесь документами с головным офисом, консультантами, сотрудниками, клиентами, членами семьи, регулирующими органами и доверенными сотрудниками. * Автоматизируйте и улучшайте рабочие процессы электронной подписи: сэкономьте значительные расходы на бэк-офис и администрирование за счет автоматизации процессов регистрации и автоматической доставки (и хранения) документов с электронной подписью. * Соблюдайте требования к бухгалтерским книгам и записям: улучшайте управление документацией, оптимизируйте аудит и уверенно соблюдайте правила бухгалтерского учета и документации, установленные SEC, FINRA, IIROC, OSC и другими. * Сократите и исключите бумагу (работу). Возглавьте свою инициативу по цифровой трансформации, оцифровав процессы, основанные на документах, чтобы обеспечить соответствие требованиям ESG и навсегда отказаться от бумаги (работы).