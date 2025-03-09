Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом - Самые популярные приложения - Ватикан

Kloud

kloud.com

Kloud - первая в мире платформа, где документы и презентации становятся редактируемыми интерактивными мультимедийными разговорами. Kloud воплощает ваши документы в жизнь с помощью интегрированной технологии Livedoc, чтобы легко отформатировать ваши документы и в голосовые фильмы, такие как презентации. Команды предприятий могут попасть на ту же страницу с нюансами, линейными отзывами от членов. Синхронизируйте бизнес -цели вашей команды операции с технологией Livedoc. Синхронизируйте свой маркетинговый язык по всему предприятию. Синхронизируйте цели разработки программного обеспечения и команды продукта при создании вашей инновационной технологии. Интегрируйте с вашим любимым корпоративным программным обеспечением, таким как Salesforce, Google Docs, Adobe Suite, а также с вашим любимым инструментом программного обеспечения для управления проектами. Используйте Livedoc для всей вашей бизнес -документации, позволяя вам синхронизировать самый драгоценный актив вашей команды, умы вашей команды. Функции Kloud: * Превратите документ в интерактивный фильм, такой как презентация. Вы можете легко добавить голос и смешать голос с анимацией. Вы также можете динамически вставить контент, такой как звук, видео, марка, белая плата, текст, липкие заметки и т. Д. * Используйте синхронизацию к общению асинхронно: включить не реальное взаимодействие мыслей, чтобы команда могла интуитивно работать вместе с эффективным обменом разумом, поскольку любые идеи, связанные с документом, теперь могут быть интерактивно воспроизведены как фильм. Лучше онлайн встреча с неограниченным разрешением и все же без данных потокового видео. Kloudsync дает вам не совпадающий опыт онлайн-встреч с помощью наилучшего возможного разрешения и истинного цветового выражения. Потому что онлайн -собрание Kloud Динамически передает документ с высоким разрешением без использования данных потоковой передачи видео в результате онлайн -встречи Kloud, намного недорого. * Запись многоканальной встречи на основе ИИ: собрания Kloud могут быть записаны с контентом Livedoc для неограниченного разрешения вместе с обменом экраном и видеопотоком веб-камеры. В результате такой записанный контент может быть проанализирован с помощью AI -двигателя для интеллектуального анализа данных и статистического анализа. * Syncroom для лучшего многоканального общения с вашими клиентами: Kloud-это новая коммуникационная платформа, которая интегрирует чат, ботильный двигатель ИИ, синхронизированные для асинхронной обсуждения идей и онлайн-встречи вместе в одном виртуальном зале заседания. Он может быть интегрирован с программным обеспечением для поддержки клиентов, решением Force Force и инструментами управления проектами для добавления функции связи и сотрудничества в существующее предприятие. * Самый высокий стандарт безопасности: 256-битный кодирование сеанса AES, 2048-битный обмен паролями RSA и шифрование данных по технологии REST. * И еще ...