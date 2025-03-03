Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом - Самые популярные приложения - Тайвань

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Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом функционирует как выделенное облачное хранилище и решение для обмена файлами для деловых документов, изображений, видео, электронных таблиц и других файлов. Эти инструменты служат гибкими и синхронизируемыми репозиториями для всего корпоративного контента с целью консолидации всех потребностей, связанных с контентом, на единой платформе. Пользователи могут легко хранить, обмениваться, создавать, совместно работать и находить контент на различных устройствах. Хотя облачные решения для совместной работы с контентом в основном используются для управления документами, они выходят за рамки простой обработки файлов и предлагают широкий спектр функций. Они имеют много общих функций с программным обеспечением для управления корпоративным контентом (ECM), хотя и адаптированы для более широкого доступа. Инструменты ECM, разработанные для крупных предприятий, предусматривают строгие меры безопасности, большие емкости хранилища и возможности локального развертывания. Инструменты для совместной работы с облачным контентом могут легко интегрироваться с ECM и другими системами управления контентом, создавая единую экосистему для хранения контента и управления им.
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Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (ранее известный как SkyDrive) - это служба хостинга и синхронизации файлов, управляемая Microsoft в рамках своей веб -версии Office. Впервые запущен в августе 2007 года, OneDrive позволяет пользователям хранить файлы и персональные данные, такие как настройки Windows или клавиши восстановления Bitlocker в облаке, обмена файлами и синхронизированные файлы в Android, Windows Phone и мобильных устройствах iOS, компьютерах Windows и MacOS, а также Консоли Xbox 360 и Xbox One. Пользователи могут загружать документы Microsoft Office в OneDrive. OneDrive предлагает 5 ГБ места для хранения бесплатно, с 100 ГБ, 1 ТБ и 6 вариантами хранения 6 ТБ, доступными отдельно или с подписками Office 365.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox - это служба хостинга файлов, управляемая американской компанией Dropbox, Inc., штаб -квартира которой находится в Сан -Франциско, штат Калифорния, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение. Dropbox был основан в 2007 году студентами MIT Drew Houston и Arash Ferdowsi в качестве стартап -компании, с первоначальным финансированием со стороны Seed Accelerator Y Combinator. Dropbox был оценен как один из самых ценных стартапов в США и мире с оценкой более 10 миллиардов долларов США, и он был описан как одна из самых успешных инвестиций комбинатора Y. Тем не менее, Dropbox также испытал критику и вызвал противоречие по вопросам, включая нарушения безопасности и проблемы конфиденциальности. Dropbox был заблокирован в Китае с 2014 года. Он получил пятизвездочный рейтинг в отчете Electronic Frontier Foundation «Защита ваших данных от правительственных запросов».
pCloud
pcloud.com
Pcloud - это швейцарское облачное хранилище, которое обеспечивает доступ ко всем цифровому контенту, включая изображения, видео, аудио, документы и многое другое - в любое время, в любом месте, на любом устройстве. Его подход безопасности фокусируется на том, чтобы ваши данные были в безопасности, и вы как можно больше контролируете. Когда вы регистрируетесь в PCLOUD, вы выбираете регион данных, где хранятся ваши файлы и личные данные - либо в Соединенных Штатах (Даллас, Техас), либо в Европейском союзе (Люксембург). Проверьте Pcloud с бесплатной учетной записью с местом для хранения до 10 ГБ! Держите все свои важные файлы в безопасности и централизованы в одном месте. Вы можете поделиться с членами команды, клиентами и т. Д., По всему миру и предоставить им контролируемый доступ и разрешения в вашу цифровую библиотеку. У него есть удобный интерфейс, который ясно показывает, где все находится и что он делает. Программное обеспечение доступно для нескольких платформ - IOS и устройств Android, Mac, Windows и Linux. Установив PCLOUD на ваш компьютер (через свой настольный приложение PCLOUD), приложение создает безопасный виртуальный диск, который расширяет ваше локальное место для хранения. Каждое изменение, которое вы вносите в Pcloud, можно увидеть сразу же на вашем компьютере, телефоне или планшете. Все ваши устройства мгновенно синхронизированы, и у вас есть прямой доступ к файлу к любому обновлению, которое вы делаете. Последняя функция PCLOUD, Frand Links, позволяет настроить ссылки на загрузку со стилем и логотипом вашего бренда. Pcloud Crypto - самый высокий уровень безопасности для ваших файлов. Вы можете сохранить свою конфиденциальную информацию и частные документы в облаке, а также получить их на любом устройстве. Никто не имеет доступа к этим файлам, в том числе администраторам Pcloud. При шифровании на стороне клиента ваши файлы зашифрованы локально на вашем компьютере, и в облако загружается только зашифрованная информация. Файлы никогда не покидают ваше устройство без шифрования.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud — это пакет клиент-серверного программного обеспечения для создания и использования файловых хостингов. Nextcloud бесплатен и имеет открытый исходный код, что означает, что любой может установить и использовать его на своих частных серверных устройствах. Приложение Nextcloud функционально аналогично Dropbox, Office 365 или Google Drive, но его можно использовать на домашних компьютерах или в качестве хостинга для хранения файлов за пределами предприятия. Функциональность Office ограничена серверами на базе x86/x64, поскольку OnlyOffice не поддерживает процессоры ARM. В отличие от проприетарных услуг открытая архитектура позволяет пользователям полностью контролировать свои данные. Первоначальный разработчик ownCloud Фрэнк Карличек отделил ownCloud и создал Nextcloud, который продолжает активно разрабатываться Карличеком и другими членами первоначальной команды ownCloud. 17 января 2020 года версия 18 была представлена в Берлине под названием Nextcloud Hub. Впервые сюда был напрямую интегрирован офисный пакет (здесь OnlyOffice), и Nextcloud объявил своей целью прямую конкуренцию Microsoft Office 365 и Google Docs. Кроме того, в этот день было объявлено о партнерстве с Ionos.
WeTransfer
wetransfer.com
Wetransfer-это интернет-сервис передачи компьютерных файлов, базирующийся в Нидерландах. Компания была основана в 2009 году в Амстердаме Ринке Виссер, Бас Беренс и Налден. В октябре 2018 года Wetransfer возобновил свое приложение с названием «Collect By Wetransfer». В мае 2020 года Индия запретила приложение Wetransfer, сославшись на соображения безопасности.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутренне и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, контакт -центр, строитель веб -сайтов, интернет -магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, существуют безопасные интрасети, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR Essentials и AI встроены в структуру Bitrix24. Bitrix24-это инициатива инициативы Bitrix, Inc., запущенная в качестве облачной службы в апреле 2012 года. Теперь она доступна в облаке и локальном. В 2024 году в нашей компании более 12 миллионов организаций. Bitrix24 гордится обслуживанием клиентов от небольших организаций в компании из списка Fortune 500.
Box
box.com
Box, Inc. (ранее Box.net), американская интернет -компания, базирующаяся в Редвуд -Сити, штат Калифорния. Компания фокусируется на управлении облачным контентом и службой обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, MacOS и нескольких мобильных платформ. Коробка была основана в 2005 году. Box позволяет предприятиям легко сотрудничать, делиться и управлять контентом в Интернете.
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сегодня сотни компаний, предоставляющих технологические услуги, работающих в сфере технологий, маркетинга, финансовых услуг и других отраслей, работают на Copilot. Copilot была основана в 2020 году, в 2022 году привлекла $10 млн в серии A, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
TitanFile
titanfile.com
TitanFile — это отмеченная наградами платформа для безопасного обмена файлами и совместной работы с клиентами. TitanFile так же прост в использовании, как и электронная почта, что приводит к повышению эффективности, экономии средств и повышению удовлетворенности клиентов, а также повышению безопасности и соответствия нормативным требованиям. Платформа TitanFile является комплексной и поддерживает разнообразные варианты использования и рабочие процессы, такие как безопасный обмен файлами, групповая совместная работа, рабочие процессы, инициируемые клиентами, и общие почтовые ящики.
AODocs
aodocs.com
AODocs — это платформа контент-сервисов на базе искусственного интеллекта, предназначенная для оптимизации управления документами и процессов обработки контента. Эта платформа, созданная в облаке, обеспечивает гибкость и масштабируемость, что позволяет адаптировать ее к меняющимся потребностям бизнеса. Он также может похвастаться простой интеграцией с существующими системами, что повышает эффективность рабочих процессов. С помощью AODocs организации могут автоматизировать свои процессы обработки документов с помощью генеративного искусственного интеллекта. Это означает, что можно контролировать важные документы, управлять организационными процессами и превращать контент в структурированные данные — и все это без ручного вмешательства. Эта возможность автоматизации помогает сэкономить время и исключает вероятность человеческой ошибки. AODocs обслуживает различные отрасли и отделы. Сосредоточив внимание на конкретных отраслевых потребностях, таких как медико-биологические науки, финансовые услуги, государственное управление и производство, компания обеспечивает индивидуальные решения. Кроме того, она предлагает функции, специфичные для отдела, включая человеческие ресурсы, юридические вопросы, бухгалтерский учет, кредиторскую задолженность и ИТ. Платформа предоставляет ряд дополнительных ресурсов для поддержки пользователей, таких как интеграция с другими инструментами, руководство по ценообразованию, отзывы клиентов, успех рассказы и библиотека ресурсов. Комплексный центр безопасности обеспечивает защиту данных, а для помощи доступны рекомендации по технической поддержке. AODocs предлагает профессиональные услуги для более персонализированной поддержки и видеоцентр для визуального обучения. База знаний и страница состояния доступны пользователям для поиска соответствующей информации и обновлений. На веб-сайте компании представлена более подробная информация о компании, ее партнерах, карьере и контактная информация. Таким образом, AODocs предоставляет платформу управления документами и контент-сервисами на основе искусственного интеллекта, которая позволяет предприятиям автоматизировать процессы, повышать эффективность и эффективно организовывать свои документы.
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere со штаб-квартирой в Бедфорде, штат Техас, представляет собой облачную службу управления контентом и обмена файлами для предприятий, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение.
LucidLink
lucidlink.com
Сочетая в себе простоту локального диска с мощью облака, LucidLink позволяет вашей команде сотрудничать и редактировать файлы мгновенно, безопасно и из любого места с помощью единого общего файлового пространства. * Сотрудничайте везде и мгновенно: работайте вместе, где бы вы ни находились. Получите доступ к ресурсам и изменениям проекта в тот момент, когда они сохранены в вашем общем файловом пространстве. Делайте свою работу максимально эффективно, где бы вы ни находились, задействуйте таланты со всего мира и создайте совместный рабочий процесс 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. * Мгновенный доступ к общим файлам: работайте над проектами в режиме реального времени, не дожидаясь загрузки или синхронизации. Большие файлы? Без проблем. Ваши медиафайлы становятся доступны мгновенно, поэтому вы можете продолжить с того места, на котором остановились ваши товарищи по команде. * Непревзойденная безопасность: благодаря шифрованию с нулевым разглашением, централизованному управлению доступом и интеграции единого входа ваши файлы остаются в полной безопасности — их видят только те, кому вы разрешили доступ к ним. * Бесперебойные творческие рабочие процессы: LucidLink работает с творческими приложениями, которые вы уже используете, поэтому вам не придется изучать ничего нового. От Premiere Pro и Media Composer до DaVinci Resolve и After Effects — легко сотрудничайте, используя свои любимые инструменты.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues — это платформа для общения и сотрудничества. Его уникальное сочетание встроенных функций и безопасности корпоративного уровня обеспечивает бесперебойную работу в офисе и при обслуживании клиентов, что повышает производительность, совместную работу, удовлетворенность клиентов и прибыльность. Чат, голосовая связь, видео, передача файлов, электронная подпись и другие инструменты повышения производительности находятся в одном виртуальном рабочем пространстве вашей собственной фирмы на базе Everleagues.
Pigeon
pigeondocuments.com
Сбор клиентских документов стал простым, организованным и безопасным. Pigeon ускоряет процесс сбора документов и устраняет необходимость в обременительных последующих действиях.
AvePoint
avepoint.com
Сотрудничать с уверенностью. AvePoint предоставляет самую передовую платформу для оптимизации операций SaaS и безопасного сотрудничества. Более 17 000 клиентов по всему миру полагаются на наши решения для модернизации цифрового рабочего места в условиях Microsoft, Google, Salesforce и других условий совместной работы. Глобальная партнерская программа Avepoint в Global Channel включает в себя более 3500 управляемых поставщиков услуг, реселлеров с добавленной стоимостью и системных интеграторов, а наши решения доступны на более чем 100 облачных рынках. Avepoint, основанная в 2001 году, является пятикратным глобальным партнером Microsoft года и со штаб-квартирой в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на контекст физической среды.
Smint.io
smint.io
Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент прямо сейчас!
ShareFile
sharefile.com
Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое устройство для безопасного доступа к файлам, обмена данными и создания рабочих процессов, экономящих время. Простая и быстрая настройка – ИТ-специалисты не требуются. Делитесь файлами любого размера и отправляйте их на любое устройство. Независимо от того, находитесь ли вы в офисе или в пути, у вас будет безопасный доступ к вашим файлам в любом месте и в любое время благодаря облачному хранилищу. * Знайте, что ваши файлы всегда в безопасности: шифрование на уровне банка защищает ваши файлы, электронные письма и вложения при передаче и хранении. * Безопасная совместная работа: журналы аудита и настраиваемые разрешения позволяют узнать и контролировать, кто имеет доступ к вашим данным. * Оптимизируйте процесс адаптации клиентов и сотрудников: экономящие время рабочие процессы сокращают ручную работу с документами в рамках единой точки совместной работы. * Альтернатива безопасному FTP-сайту: установка программного обеспечения не требуется — для вас и ваших клиентов.
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фирмам для роста вместе со своими клиентами. Мы поддерживаем вашу повседневную деятельность, интегрируясь с Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 и другими. Наша миссия — предоставлять компаниям любого размера решения и услуги корпоративного уровня, которые удовлетворят их потребности на любом этапе траектории роста. Результат? Удобная, масштабируемая и надежная платформа, которую ваша команда и клиенты действительно получат удовольствие от использования. Наши команды по разработке продуктов и поддержке клиентов всегда готовы к реагированию — это означает, что у вас есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы вы получили максимальную отдачу от SuiteFiles. SuiteFiles позаботится о ваших потребностях в управлении документами и облегчит нагрузку на ИТ, что позволит вам увеличить оплачиваемые часы и укрепить отношения с клиентами. Учитывая, что более 1000 компаний, предоставляющих профессиональные услуги, ориентированных на эффективность, улучшают свой бизнес с помощью SuiteFiles (и коэффициент продления 99,6%), мы — очевидный выбор для вас. Распределите свои операции между собой с помощью комплексных решений для рабочих процессов и обширной интеграции, позволяющей подключаться к ведущим в отрасли приложениям. Комплексные функции и возможности SuiteFiles были разработаны для команд численностью от 10 до 500 человек с учетом удовлетворения ваших сотрудников. За прошедшие годы мы усовершенствовали наше программное обеспечение для ваших комплексных процессов за счет интеграции, автоматизации, подписания и управления электронной почтой, устраняя необходимость переключения приложений и множественную абонентскую плату, которая вам в противном случае потребовалась бы. Мы сочетаем простой обмен данными с третьими лицами с передовой безопасностью, не лишая вас права собственности на данные. Мы упростили организацию, централизацию и использование информации, необходимой вашей фирме для ежедневной обработки. Вы должны тратить свое рабочее время на обслуживание клиентов и развитие своего бизнеса, а не на борьбу с файлами. Поэтому мы разработали SuiteFiles с возможностью быстрой и полной миграции данных и адаптации, чтобы ваша команда могла начать работу всего за два дня. Кроме того, наш интеллектуальный интерфейс прост в использовании и постоянно совершенствуется. За счет устранения ненужных перемещений, задержек процессов, накладных расходов на совместную работу и переключения между несколькими инструментами мы экономим время. Наши клиенты сообщают об экономии 5 часов в неделю на одного сотрудника. Это 6 ½ FTE недель на одного сотрудника в год!
Kloud
kloud.com
Kloud - первая в мире платформа, где документы и презентации становятся редактируемыми интерактивными мультимедийными разговорами. Kloud воплощает ваши документы в жизнь с помощью интегрированной технологии Livedoc, чтобы легко отформатировать ваши документы и в голосовые фильмы, такие как презентации. Команды предприятий могут попасть на ту же страницу с нюансами, линейными отзывами от членов. Синхронизируйте бизнес -цели вашей команды операции с технологией Livedoc. Синхронизируйте свой маркетинговый язык по всему предприятию. Синхронизируйте цели разработки программного обеспечения и команды продукта при создании вашей инновационной технологии. Интегрируйте с вашим любимым корпоративным программным обеспечением, таким как Salesforce, Google Docs, Adobe Suite, а также с вашим любимым инструментом программного обеспечения для управления проектами. Используйте Livedoc для всей вашей бизнес -документации, позволяя вам синхронизировать самый драгоценный актив вашей команды, умы вашей команды. Функции Kloud: * Превратите документ в интерактивный фильм, такой как презентация. Вы можете легко добавить голос и смешать голос с анимацией. Вы также можете динамически вставить контент, такой как звук, видео, марка, белая плата, текст, липкие заметки и т. Д. * Используйте синхронизацию к общению асинхронно: включить не реальное взаимодействие мыслей, чтобы команда могла интуитивно работать вместе с эффективным обменом разумом, поскольку любые идеи, связанные с документом, теперь могут быть интерактивно воспроизведены как фильм. Лучше онлайн встреча с неограниченным разрешением и все же без данных потокового видео. Kloudsync дает вам не совпадающий опыт онлайн-встреч с помощью наилучшего возможного разрешения и истинного цветового выражения. Потому что онлайн -собрание Kloud Динамически передает документ с высоким разрешением без использования данных потоковой передачи видео в результате онлайн -встречи Kloud, намного недорого. * Запись многоканальной встречи на основе ИИ: собрания Kloud могут быть записаны с контентом Livedoc для неограниченного разрешения вместе с обменом экраном и видеопотоком веб-камеры. В результате такой записанный контент может быть проанализирован с помощью AI -двигателя для интеллектуального анализа данных и статистического анализа. * Syncroom для лучшего многоканального общения с вашими клиентами: Kloud-это новая коммуникационная платформа, которая интегрирует чат, ботильный двигатель ИИ, синхронизированные для асинхронной обсуждения идей и онлайн-встречи вместе в одном виртуальном зале заседания. Он может быть интегрирован с программным обеспечением для поддержки клиентов, решением Force Force и инструментами управления проектами для добавления функции связи и сотрудничества в существующее предприятие. * Самый высокий стандарт безопасности: 256-битный кодирование сеанса AES, 2048-битный обмен паролями RSA и шифрование данных по технологии REST. * И еще ...
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles позволяет вам получить доступ к существующим библиотекам документов и создавать мощные ссылки для ваших файлов и папок. Вы можете собирать аналитику, обеспечивать безопасность и выполнять все виды автоматизации в HubSpot, а Salesforce CloudFiles предоставляет вам простой набор функций: Синхронизация файлов: доступ к двусторонне синхронизированным Google Диску, OneDrive, SharePoint, Box или Dropbox на нашем родном Приложение или ваша учетная запись HubSpot Безопасность документов — добавьте к ссылкам параметры загрузки, срока действия, аутентификации и другие настройки. Интерактивность средства просмотра файлов: добавьте к своим документам белую маркировку и чат-бота. Постраничная аналитика. Собирайте подробную и детализированную аналитику. Просматривайте прямо из связанных ссылок и файлов или экспортируйте аналитику документов. Автоматизация документов. Используйте аналитику документов в рабочих процессах и списках для создания механизмов сегментации и оценки потенциальных клиентов в HubSpot и SalesForce.
JUMBOmail
jumbomail.me
Ведущая онлайн-платформа, специализирующаяся на обмене контентом. Обеспечивает новый подход к отправке файлов, превращая обычный обмен файлами во впечатляющую целевую страницу галереи с личным брендом. Компания JUMBOmail Thenologies Ltd, основанная в 2010 году, предоставляет облачные услуги передачи файлов с использованием технологий больших данных. Наша команда находится в Тель-Авиве и Киеве.
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data — это передовая платформа для обмена файлами, оптимизированная для бизнеса. Разработанный для скорости и эффективности, MX легко обрабатывает большие технические файлы, обеспечивая сверхбыструю загрузку. Уникальные функции, такие как MX Distribute для контроля версий и MX Conversations для чатов, ориентированных на данные, упрощают совместную работу. MX предлагает надежные административные элементы управления, обеспечивающие детальное управление пользователями и персонализированные настройки. Комплексный контрольный журнал обеспечивает подотчетность и безопасность. Повышая уровень защиты данных, версия MX Enterprise использует запатентованную технологию, обеспечивающую «абсолютную секретность» при обмене данными в облаке, гарантируя полное соответствие законам о защите данных. MX — это идеальное решение для безопасного и эффективного обмена данными.
DRACOON
dracoon.com
DRACOON — лидер рынка корпоративного обмена файлами в немецкоязычном регионе и одна из самых быстрорастущих SaaS-компаний в Германии. Независимое от платформы программное обеспечение доступно в облачной, гибридной и локальной версиях. Независимые аналитики назвали его лидером.
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com — это инструмент для увеличения продаж, который позволяет обмениваться документами с помощью ссылок, чтобы получать потенциальных клиентов по электронной почте, аналитику и многие другие преимущества. Загрузите файлы PDF, Doc и PPT, чтобы создавать ссылки, которые могут варьироваться от общедоступных до доступных только через проверенные адреса электронной почты или пароли. Добавьте логотип, цвета и ссылку вашей компании на выбранный вами веб-сайт, чтобы продолжать продвигать свой бренд. Новое с июля 2022 года — добавьте личный домен вашей компании (CNAME), например docs.ВАШДОМЕН.COM. Прекратите прикреплять файлы... просто ShareDocView.com.
FutureVault
futurevault.com
Интеллектуальные решения для цифровых хранилищ для компаний, готовых к будущему. FutureVault — лидер отрасли в области безопасного обмена документами и решений Digital Vault для финансовых служб и организаций по управлению активами, меняющих парадигму управления документами и информацией с помощью Personal Life Management Vault™ и Business Life Management Vault™. Многоуровневая платформа FutureVault трансформирует ценностные предложения предприятий, консультантов и клиентов, значительно улучшая способы управления документами, данными и информацией в рамках безопасного, готового к аудиту единого источника достоверной информации. Обеспечивая компании Платформа и мобильные приложения FutureVault с белой маркировкой помогают компаниям соблюдать требования бухгалтерского учета и документации, повышать конфиденциальность данных, повышать эффективность фронт- и бэк-офиса за счет автоматизации и открытых API, а также предоставлять улучшенный цифровой клиентский опыт для лучшего взаимодействия с домохозяйствами и следующим поколением. Корпоративным клиентам доступны извлечение данных и шаблоны на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности и понимания. FutureVault признан 5-звездочным поставщиком решений WealthTech и входит в сотню лучших мировых поставщиков решений WealthTech. * Рекомендуемые примеры использования FutureVault (ниже). Узнайте, как ведущие финансовые организации и организации по управлению активами используют FutureVault для обеспечения соответствия нормативным требованиям, повышения эффективности бэк-офиса и администрирования, повышения ценности для своих клиентов и, в конечном итоге, экономии времени и денег. * Обеспечьте уникальный цифровой клиентский опыт: повысьте взаимодействие с семьями (и следующим поколением), упростив, чем когда-либо, хранение, доступ и управление наиболее важными документами в их жизни. * Автоматически доставляйте документы клиентам. Автоматически доставляйте ежемесячные отчеты, учетные документы, налоговые документы, квартальные отчеты и другие важные документы вашим клиентам через API и SFTP. * Безопасный обмен и получение документов: безопасно запрашивайте, получайте и обменивайтесь документами с головным офисом, консультантами, сотрудниками, клиентами, членами семьи, регулирующими органами и доверенными сотрудниками. * Автоматизируйте и улучшайте рабочие процессы электронной подписи: сэкономьте значительные расходы на бэк-офис и администрирование за счет автоматизации процессов регистрации и автоматической доставки (и хранения) документов с электронной подписью. * Соблюдайте требования к бухгалтерским книгам и записям: улучшайте управление документацией, оптимизируйте аудит и уверенно соблюдайте правила бухгалтерского учета и документации, установленные SEC, FINRA, IIROC, OSC и другими. * Сократите и исключите бумагу (работу). Возглавьте свою инициативу по цифровой трансформации, оцифровав процессы, основанные на документах, чтобы обеспечить соответствие требованиям ESG и навсегда отказаться от бумаги (работы).
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop — самый простой способ получить файлы. От кого угодно. С помощью EZ File Drop любой может отправлять вам файлы без необходимости загружать приложение, создавать учетную запись или беспокоиться о правах доступа к файлам. Файлы попадают прямо в вашу учетную запись Google Drive, OneDrive, Dropbox или Box и автоматически систематизируются с использованием того объема информации, который вы решите получить от пользователя. Отправленные файлы можно просмотреть непосредственно в EZ File Drop с возможностью сортировки, фильтрации и загрузки файлов. Вы даже можете скачать CSV-файл со всей этой информацией. Если вы используете Google Диск, вы можете автоматически вводить все отправленные данные в действующую таблицу Google для эффективного сотрудничества с товарищами по команде. EZ File Drop позволяет пользователям легко создавать идеальное решение для загрузки для каждого проекта благодаря мощному набору настраиваемых инструментов, включая настройки безопасности, параметры стиля и брендинга, а также мощные уведомления по электронной почте. EZ File Drop — это больше, чем просто фирменная страница загрузки для Google Drive, Dropbox, Box или Microsoft OneDrive. Используя форму загрузки, ваши клиенты просто загружают файлы путем перетаскивания. Файлы отображаются в выбранной вами папке облачного хранилища. Он работает даже на мобильных устройствах iOS и Android. EZ File Drop был создан для удовлетворения потребностей работающих профессионалов в широком спектре отраслей, включая креативщиков, создателей контента, юристов и бухгалтеров, некоммерческих организаций, строительства и многих других.
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity — это платформа, созданная для аэрокосмической отрасли, которая снижает эксплуатационные расходы, улучшает отслеживаемость и повышает кибербезопасность, одновременно помогая цепочкам поставок стать экологичными и выделиться на рынке. Мы — лучший способ сэкономить время и деньги благодаря нашей безопасной облачной системе управления документами, которая соответствует всем требованиям CMMC, DFARS, NIST, ITAR и EAR и полностью поддерживается неизменяемой технологией блокчейна.
Cocoon Data
cocoondata.com
Мы работаем с правительствами, предприятиями и предприятиями малого и среднего бизнеса по всему миру, чтобы обеспечить безопасность регулируемых и коммерчески конфиденциальных данных. Наша запатентованная платформа безопасного обмена данными (SDSP) позволяет пользователям сотрудничать, обмениваться конфиденциальными данными и контролировать их за пределами брандмауэров безопасно и с соблюдением требований. Клиенты используют нашу платформу для укрепления кибербезопасности и безопасности данных своей организации и соблюдения строгих стандартов соответствия в рамках гибкой и ориентированной на данные организации.
TransferChain
transferchain.io
TransferChain предоставляет предприятиям самое безопасное облачное хранилище, передачу файлов и возможности запроса файлов — посредством шифрования с нулевым разглашением, разделения файлов, распределенных облачных архитектур и авторизации блокчейна. Ни TransferChain, ни какие-либо несанкционированные третьи стороны, будь то потенциальные злоумышленники или центры обработки данных, не могут получить доступ к частной и конфиденциальной информации пользователя. TransferChain — это наиболее безопасный и конфиденциальный способ хранения ваших конфиденциальных документов и обмена ими с внешними пользователями.
FileString
filestring.com
Контролируйте распространение важного контента с помощью простой в использовании службы управления файлами.
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns меняет способ совместной работы над документами и файлами с внешними заинтересованными сторонами, такими как клиенты, поставщики, партнеры — по одному шагу за раз. TakeTurns — это пошаговое приложение для совместной работы, в котором две стороны по очереди делятся, запрашивают или обновляют файлы и документы. TakeTurns делает асинхронное сотрудничество реальностью.
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams — это облачное хранилище SaaS для компаний, первое, кто полагается на p2p-инфраструктуру с нулевым разглашением данных вместо традиционных центров обработки данных. В отличие от ведущих поставщиков облачных услуг, он предлагает высочайший уровень конфиденциальности: никто, даже Cubbit, не может получить доступ к загружаемым вами данным. 1. Cubbit — первое облако, обеспечивающее 3 уровня безопасности: данные шифруются с помощью протокола военного уровня (AES-256), разбиваются на фрагменты и распределяются по сети с нулевым разглашением данных. 2. Простота в использовании: храните, синхронизируйте и делитесь файлами в стиле «перетаскивания» без ограничения размера файла, защищенного сквозным шифрованием. Вы можете давать и отзывать права доступа одним щелчком мыши. 3. Надежное резервное копирование данных: благодаря выборочной синхронизации вы можете решить, какие файлы хранить только в облаке (освобождая место!), а какие папки хранить локально на вашем компьютере. 4. Экологичность и доступность: с Cubbit вы инвестируете в свою конфиденциальность, а не в поддержание фермы серверов. Действительно, это облачное хранилище очень доступно по сравнению с конкурентами и стоит вдвое дешевле. Тот же самый факт позволяет вашей команде экономить 400 кг CO2 в год на каждые 10 ТБ хранящихся данных.
Samepage
samepage.io
Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.
CAYA
getcaya.com
Получайте, систематизируйте и редактируйте все документы с помощью CAYA. Более 20 000 клиентов уже используют CAYA в качестве центра обработки документов в облаке и для оцифровки своей ежедневной почты.
Clinked
clinked.com
Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваемый портал). 2. Индивидуальный (индивидуальный портал, созданный на основе инфраструктуры Clinked в соответствии с вашими конкретными требованиями). 3. Виртуальная комната данных. Все порталы предлагают широкий спектр функций, некоторые из которых перечислены ниже. Улучшите свой бизнес-имидж * Клиентский портал Clinked может быть настроен и снабжен белой маркировкой. * Используйте свой собственный URL-адрес, например. https://clients.yourcompany.com. * Фирменные мобильные приложения доступны для Android и iOS. Сотрудничать и общаться * Обновляйте клиентов с помощью потоков активности в реальном времени и управления ходом проекта. * Назначайте задачи отдельным членам команды или делите рабочую нагрузку с несколькими пользователями. * Проводите эффективные дискуссии, общайтесь с помощью @mentions, мгновенных 1-2-1, группового чата и микроблогов. * Полнотекстовый поиск. Безопасный клиентский портал * 256-битный SSL при передаче и шифрование AES в состоянии покоя. * Двухфакторная аутентификация для безопасного доступа к вашему решению. * Администраторы учетных записей могут просматривать всю активность пользователей в журнале аудита. Альтернатива FTP №1 * Перетаскивайте файлы и папки, чтобы делиться большими файлами. * Находите и открывайте файлы и папки с помощью универсальной панели поиска. * Просматривайте свои документы в режиме реального времени без необходимости их загрузки. Интеграции * Встроенная интеграция с Google Workspace. * Встроенная интеграция с AdobeSign, DocuSign и JotForm. * Автоматизируйте задачи и действия с помощью более чем 3000 приложений через Zapier. * Публичный API. Полностью индивидуальный портал, созданный по вашим спецификациям * Построен на надежной инфраструктуре, сертифицированной Clinked ISO. * Выбирайте из огромного множества существующих функций. * Добавляйте новые уникальные функции, необходимые вашему бизнесу. * Пользовательский интерфейс, соответствующий вашему варианту использования и рабочему процессу. * Простой процесс проектирования. * Быстрая доставка.
Datto
datto.com
Компания Datto, входящая в состав Kaseya, ведущий мировой поставщик решений по обеспечению безопасности и облачных программных решений, специально созданных для MSP, считает, что нет предела тому, чего малый и средний бизнес может достичь с помощью правильной технологии. Проверенные решения Datto для унифицированной непрерывности, сетевых технологий и управления бизнесом обеспечивают киберустойчивость, эффективность и рост MSP. Решения Datto, предоставляемые через интегрированную платформу, помогают глобальной экосистеме партнеров MSP обслуживать более миллиона предприятий по всему миру. Решения Datto защищают от дорогостоящих простоев и потери данных на серверах, виртуальных машинах, облачных приложениях или в любом месте, где находятся данные, — от упреждающего динамического обнаружения и предотвращения до быстрого и гибкого восстановления после киберинцидентов.
DropSend
dropsend.com
Отправляйте большие файлы с помощью DropSend бесплатно. Отправляйте файлы по электронной почте, храните файлы в Интернете, управляйте отправкой и загрузкой и используйте DropSend для своего бизнеса.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — это безопасная мультиоблачная платформа для обеспечения безопасности и управления контентом, которая позволяет организациям лучше защищать и совместно работать над наиболее ценным контентом. Основанная в 2008 году, компания Egnyte демократизировала безопасность облачного контента для более чем 17 000 организаций, помогая клиентам улучшить безопасность данных, поддерживать соответствие нормативным требованиям, предотвращать и обнаруживать угрозы программ-вымогателей, а также повышать производительность сотрудников в любом приложении, любом облаке и в любом месте. Простое готовое решение Egnyte позволяет ИТ-руководителям легко управлять и контролировать полный спектр рисков контента – от случайного удаления данных до кражи данных, соблюдения нормативных требований, надлежащего управления жизненным циклом, конфиденциальности и многого другого – и все это дает бизнес-пользователям инструменты, необходимые им для работы быстрее и умнее из любого облака, с любого устройства и в любом месте.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это программное обеспечение и облачный сервис для создания и хранения профессиональных онлайн-публикаций с эффектом перелистывания страниц. Преобразуйте свои PDF-файлы в интерактивные флипбуки и создавайте привлекательные маркетинговые материалы для своих клиентов. Представляйте свои документы в интерактивном режиме: добавляйте ссылки и видео для лучшего взаимодействия с клиентами и легко делитесь флипбуками по ссылке. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 000 компаний в 179 странах используют FlippingBook для создания простых в использовании онлайн-документов, доставки контента через Интернет и улучшения своих коммуникационных процессов. Сервис работает на настольных компьютерах и мобильных устройствах и может быть интегрирован со сторонними системами, такими как Zapier, Google Analytics и WordPress. FlippingBook помогает малому бизнесу и крупным известным брендам, таким как Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
Ftopia
ftopia.io
Решение для обмена документами в Интернете, которое помогает предприятиям создать частное рабочее пространство для обмена документами и файлами с несколькими пользователями.
Koofr
koofr.net
Koofr предлагает безопасное облачное хранилище в ЕС с бесплатным пожизненным пространством для хранения и возможностью подключения нескольких облачных учетных записей (Dropbox, Google Drive, OneDrive) и ваших личных хранилищ. Откройте для себя лучший способ хранения, доступа и обмена фотографиями, видео и документами. Получите бесплатный аккаунт прямо сейчас!
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche — ведущий поставщик SaaS-решений для управления корпоративным контентом (ECM) и автоматизации бизнес-процессов. Благодаря мощным рабочим процессам, электронным формам, управлению документами и аналитике Laserfiche ускоряет ведение бизнеса. Laserfiche стала пионером в области безбумажного офиса с управлением корпоративным контентом более 30 лет назад. Сегодня Laserfiche внедряет инновации в сфере облачных технологий, машинного обучения и искусственного интеллекта, чтобы позволить организациям в более чем 80 странах перейти к цифровому бизнесу.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocsafe помогает обеспечить и автоматизировать общение с клиентами, подписание и обмену документами и улучшать соответствие. Мы защищаем документы и автоматизируют потоки документов. От мощной электронного сигнатуры, через гибкий двигатель электронных форм, до настройки клиентских порталов, мы помогаем организациям оптимизировать бизнес-процессы, которые включают личные данные, контракты, деньги и личность, сэкономив до 90% случаев. Отделы HR используют нас для бортовых сотрудников и распространяют платежные линии. Отдел продаж использует нас для бортовых клиентов. Фирмы профессиональных услуг используют нас для подписи контрактов, сбора данных и обмена документами со своими клиентами. Школы используют нас для автоматизации процессов приема.
odrive
odrive.com
Единый доступ ко всему хранилищу, позволяющий синхронизировать, делиться, создавать резервные копии и шифровать файлы на Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP и т. д.
Onehub
onehub.com
Onehub — это безопасный сервис хранения и обмена файлами, созданный для предприятий любого размера. Шифрование ваших данных на уровне банка, а также наша детальная структура разрешений на основе ролей означает, что вы можете контролировать, кто имеет доступ к вашему контенту, и с уверенностью делиться важными бизнес-файлами. Onehub предлагает набор надежных бизнес-инструментов, таких как виртуальные комнаты данных, клиентские порталы, интеграция с Google Docs, автоматическое нанесение водяных знаков, фирменные рабочие пространства и специальные соглашения для улучшения и расширения обмена файлами. Настройте свое рабочее пространство Onehub, чтобы придать обмену контентом более профессиональный и безупречный вид, и создайте собственный клиентский портал. Виртуальные комнаты данных Onehub обеспечат вашим самым важным сделкам необходимую безопасность и конфиденциальность.
Moxo
moxo.com
Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные этапы, обменивайтесь документами, собирайте одобрения и многое другое. Moxo обеспечивает рабочие места для проектов в самых разных отраслях, включая финансовые услуги, консалтинг, юриспруденцию, бухгалтерский учет, здравоохранение и многое другое. Среди наших клиентов такие компании, как Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Models, Hibernia College, BNP Paribas и другие. Наша команда имеет богатую историю новаторства в сфере взаимодействия: соучредитель и генеральный директор Moxo Субра Ияр был соучредителем и генеральным директором Webex, а соучредитель и технический директор Moxo Стэнли Хуанг занимал руководящие инженерно-управленческие должности в компании Moxo. Cisco Systems и WebEx.
Starchive
starchive.io
Меньше времени на поиск. Больше времени на творчество. Starchive — это хранилище завтрашнего дня для сегодняшних авторов. То, что вы создаете, должно быть простым для доступа, использования и развития. Более десяти лет назад они работали с Бобом Диланом над архивированием всего его каталога. Они из первых рук узнали, как создатели знаковых уровней архивируют, курируют свой контент и используют его в своей карьере. Они взяли эти знания и создали платформу, которая позволит коммерческим авторам, культурным создателям и создателям сообществ в любой среде делать то же самое. Теперь у вас есть организационная система, которая работает так, как вы думаете. С Starchive вы контролируете свои творения. Их платформа — это цифровая организация, которая работает как разум художника. Никаких странных ограничений на имена файлов, вложенных в имена других файлов. Нет необходимости вписывать свое искусство в чужой план организации. Не нужно тратить драгоценные минуты на подшивку и поиск файлов вместо того, чтобы их создавать. магазин | архив | священник | поделиться | мята | монетизировать
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — это простой, мощный и удобный в использовании облачный сервис обмена файлами, синхронизации файлов и онлайн-резервного копирования. В отличие от Dropbox, SugarSync позволяет создавать резервные копии существующей структуры папок. Попробуйте БЕСПЛАТНО в течение 30 дней и начните уже сегодня!
Sync
sync.com
Sync - это платформа для хранения файлов, обмена и совместной работы, которая обеспечивает безопасность, безопасность и подключенную в облаке. С 2011 года Sync.com выполняет миссию, чтобы обеспечить безопасное пространство для сотрудничества мира. Сегодня более миллиона предприятий всех размеров используют отмеченные наградами облачные приложения Sync и новаторские функции защиты конфиденциальности для обмена большими идеями, хранить важную информацию и сотрудничать в проектах, изменяющих игру.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit — это платформа для совместной работы с контентом со сквозным шифрованием и нулевым разглашением данных, которая позволяет компаниям, заботящимся о безопасности, безопасно управлять, синхронизировать, подписывать и делиться своими файлами. В отличие от других поставщиков общедоступных облаков, Tresorit не имеет доступа к файлам пользователей, что обеспечивает максимальную конфиденциальность. - Бескомпромиссная безопасность: ваши файлы защищены с момента их загрузки в облако и до тех пор, пока они не достигнут предполагаемого получателя. Технически невозможно, чтобы кто-либо другой получил несанкционированный доступ к вашим файлам. - Бесперебойная и безопасная командная работа: будь то личные данные для кадровых документов, юридических контрактов, финансовых планов или сверхсекретных прототипов исследований и разработок — Tresorit предоставляет цифровое рабочее пространство, в котором ваши конфиденциальные документы остаются в безопасности. - Мощные возможности контроля и мониторинга: управляйте и контролируйте всех пользователей, их информацию и действия. Tresorit предлагает мощные функции контроля, поэтому вы можете быть уверены, что нужные сотрудники получат доступ к нужным файлам. -Tresorit — идеальное дополнительное решение для любого бизнеса, работающего в строго регулируемой отрасли, где соблюдение строгих стандартов является обязательным. Tresorit можно развертывать вместе с решениями Microsoft для поддержки соответствия требованиям GDPR, CCPA, HIPAA, TISAX, FINRA или ITAR. Наша технология сквозного шифрования на стороне клиента гарантирует, что ваши самые конфиденциальные документы всегда останутся защищенными.
Virtru
virtru.com
Virtru делает шифрование военного класса удивительно простым. От крупнейших в мире банков до самых маленьких методов здравоохранения, Virtru помогает организациям всех размеров взять под контроль свои данные с гибким, сквозным шифрованием для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспечение Virtru, основанное на открытом стандартном формате данных, легко использует и интегрируется с Google Workspace/Gmail и Microsoft 365/Outlook, Google Drive и предприятиями, такими как Salesforce, Confluence и Zendesk. Гранулированный контроль доступа, самостоятельные варианты управления ключами, DLP и аудит помогают нашим клиентам удовлетворить даже самые строгие требования к конфиденциальности и соответствию, включая гарантия ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA и GLBA/FTC. Зашифруйте конфиденциальную информацию с одним щелчком, не оставляя существующих рабочих процессов, потому что Virtru интегрируется непосредственно в приложения, которые вы уже используете каждый день.
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi — лучший универсальный инструмент для совместной работы для бизнеса. Это не просто слова, Wimi включает в выделенные рабочие области: социальные сети, обмен файлами и дисками, управление задачами, общий доступ к календарю, обмен мгновенными сообщениями и видеоконференции. Благодаря этому полному набору функций, тщательно продуманному в интуитивно понятном и мощном решении, тысячи предприятий, от небольших до компаний из списка Fortune 500, каждый день экономят время и позволяют своим командам работать более продуктивно.
Zoho Docs
zoho.com
Онлайн-управление файлами для команд и отдельных лиц. Переведите свою команду в безопасное рабочее пространство для совместной работы, где все доступно каждому в режиме реального времени. Создавайте, сотрудничайте и выполняйте работу безопасно.
Zoho WorkDrive
zoho.com
Онлайн-управление файлами для команд, работающих вместе. Измените совместную работу вашей команды: предоставьте им безопасное общее рабочее пространство, чтобы их идеи находились в доме от замысла до реализации. Создавайте, сотрудничайте и обеспечивайте командную работу.
Cloudup
cloudup.com
Делитесь потоками чего угодно — видео, фотографий, музыки, ссылок и файлов — мгновенно и легко с помощью Cloudup.
Scan123
scan123.com
Scan123 позволяет вам тратить меньше времени на оформление документов и больше времени на то, что ваш бизнес делает лучше всего. Scan123 — это решение для управления документами, которое поможет вам оцифровать бумажные файлы, защитить документы в облаке, быстро найти то, что вы ищете, и мгновенно поделиться ими с теми, кому нужен доступ. Больше никаких потерянных файлов. Теперь вы можете легко соблюдать требования и прекратить поиск важных документов.
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx — это SaaS-стартап, который предоставляет цифровое хранилище и платформу управления активами для частных лиц, сотрудников, малых и средних предприятий и корпораций. Это услуга «Сделано в Индии», интуитивно понятная, безопасная и обеспечивающая эффективное сотрудничество. С момента своего создания в 2020 году DigiBoxx завоевал более 1 миллиона сердец благодаря своим конкурентоспособным тарифным планам для частных лиц и настраиваемым пакетам для малого и среднего бизнеса и корпораций.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — это то, как самые опытные компании в мире устраняют неопределенность при принятии решений. Благодаря анализу рынка и поиску, основанным на проверенном искусственном интеллекте, AlphaSense быстро предоставляет актуальную информацию из заслуживающей доверия вселенной общедоступного и частного контента, включая исследования акций, отчеты компаний, стенограммы событий, звонки экспертов, новости, отраслевые журналы и собственный исследовательский контент клиентов. В компании AlphaSense со штаб-квартирой в Нью-Йорке работает более 1000 человек в офисах в США, Великобритании, Финляндии, Индии и Сингапуре.
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