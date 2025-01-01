Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом функционирует как выделенное облачное хранилище и решение для обмена файлами для деловых документов, изображений, видео, электронных таблиц и других файлов. Эти инструменты служат гибкими и синхронизируемыми репозиториями для всего корпоративного контента с целью консолидации всех потребностей, связанных с контентом, на единой платформе. Пользователи могут легко хранить, обмениваться, создавать, совместно работать и находить контент на различных устройствах. Хотя облачные решения для совместной работы с контентом в основном используются для управления документами, они выходят за рамки простой обработки файлов и предлагают широкий спектр функций. Они имеют много общих функций с программным обеспечением для управления корпоративным контентом (ECM), хотя и адаптированы для более широкого доступа. Инструменты ECM, разработанные для крупных предприятий, предусматривают строгие меры безопасности, большие емкости хранилища и возможности локального развертывания. Инструменты для совместной работы с облачным контентом могут легко интегрироваться с ECM и другими системами управления контентом, создавая единую экосистему для хранения контента и управления им.
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Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive — это облачное хранилище, позволяющее сохранять, синхронизировать и делиться файлами между различными устройствами.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox - это облачное хранилище, позволяющее пользователям хранить, синхронизировать и обмениваться файлами на разных устройствах.
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer — это сервис для передачи файлов через интернет, позволяющий пользователям отправлять большие файлы до 2 ГБ бесплатно и до 20 ГБ по подписке.
Box
box.com
Box-это облачная платформа для управления файлами и совместной работы, позволяющая обмениваться, хранить и управлять контентом онлайн.
Zoho WorkDrive
zoho.com
Zoho WorkDrive — облачная платформа для управления файлами и совместной работы, позволяющая командам хранить, обмениваться и редактировать документы в безопасной среде.
pCloud
pcloud.com
pCloud — это швейцарское облачное хранилище для хранения и синхронизации цифровых файлов. Поддерживает шифрование, совместную работу и доступ с различных устройств.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud - это бесплатное и открытое облачное хранилище для управления файлами и сотрудничества, доступное на различных платформах.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 – это облачная платформа для управления проектами, CRM, создания сайтов и интернет-магазинов, а также коммуникации и автоматизации бизнес-процессов.
Koofr
koofr.net
Koofr - облачное хранилище с возможностью подключения нескольких учетных записей и безопасным доступом к файлам в одном интерфейсе.
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs — это приложение для онлайн-управления документами, позволяющее пользователям безопасно создавать, редактировать и совместно работать над файлами в реальном времени.
Copilot
copilot.com
Приложение Copilot предоставляет бизнесу решения для общения с клиентами, платежей, обмена файлами и управления контрактами через единый портал.
Sync
sync.com
Sync - облачное хранилище для хранения и обмена файлами с поддержкой безопасной работы на разных устройствах и возможностей сотрудничества.
odrive
odrive.com
ODRIVE — приложение для управления несколькими облачными хранилищами, позволяющее синхронизировать, делиться, резервировать и шифровать файлы.
Digiboxx
digiboxx.com
Digiboxx — это облачное хранилище для безопасного управления и хранения цифровых файлов, поддерживающее сотрудничество и обмен документами.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit — это платформа для безопасного обмена файлами с сквозным шифрованием, обеспечивающая конфиденциальность данных и управление доступом.
Starchive
starchive.io
Starchive — это платформа для управления цифровыми активами, позволяющая создателям организовывать, делиться и монетизировать свой контент.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect — облачная платформа для совместной работы, обеспечивающая управление данными и координацию проектов в реальном времени.
Moxo
moxo.com
Moxo - это платформа для управления проектами и взаимодействиями с клиентами, партнерами и поставщиками, упрощая рабочие процессы и улучшая организацию.
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams — облачное хранилище для компаний с нулевым доступом, безопасное шифрование и возможность хранения, синхронизации и совместного использования файлов.
Datto
datto.com
Datto предоставляет комплексные решения для резервного копирования, аварийного восстановления и управления ИТ-системами для малого и среднего бизнеса.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
CAYA
getcaya.com
CAYA - это приложение для управления документами, финансами и контрактами, позволяющее пользователям эффективно организовать и контролировать свои документы.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense – платформа для рыночной разведки, предоставляющая доступ к данным для улучшения бизнес-решений и ускорения исследовательских процессов.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile — это приложение для безопасного обмена файлами и совместной работы с клиентами и командами на любом устройстве и в любом месте.
DropSend
dropsend.com
Dropsend позволяет отправлять большие файлы по электронной почте, предоставляя ссылки для загрузки. Подходит для личного и профессионального использования.
Smint.io
smint.io
Smint.io — это платформа для управления цифровыми активами, интегрирующая различные системы для эффективного хранения и оптимизации медиа-контента.
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity — платформа для аэрокосмической промышленности, упрощающая цифровое управление документацией и повышающая безопасность цепочки поставок.
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop - это приложение для безопасного и простого обмена файлами, которое интегрируется с облачными хранилищами и позволяет управлять передачами файлов.
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere - это сервис облачного управления контентом и обмена файлами, предлагающий хранение, синхронизацию и безопасный доступ к данным.
DRACOON
dracoon.com
DRACOON - платформа для безопасного обмена файлами и управления данными, подходящая для предприятий и частных лиц, с возможностями сотрудничества и контроля доступа.
Onehub
onehub.com
Onehub — это сервис безопасного хранения и обмена файлами для бизнеса с инструментами управления проектами и поддержкой кастомизации.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — это облачный сервис для синхронизации и резервного копирования файлов, позволяющий управлять папками и безопасно обмениваться данными.
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche — платформа для управления корпоративным контентом и автоматизации процессов, позволяющая организовать документооборот и улучшить эффективность работы.
Cloudup
cloudup.com
Cloudup позволяет мгновенно и легко делиться потоками видео, фото, музыки, ссылками и файлами.
Scan123
scan123.com
Scan123 — приложение для управления документами, позволяющее оцифровывать, хранить и быстро находить документы, а также удобно сканировать штрих-коды.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — это платформа для безопасного управления и обмена файлами, поддерживающая облачные и локальные решения для организаций с учетом соблюдения норм и защиты данных.
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles - это приложение для доступа к библиотекам документов и создания ссылок на файлы с возможностью аналитики и автоматизации в HubSpot и Salesforce.
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi — это платформа для совместной работы, предлагающая инструменты для управления задачами, документами и коммуникациями в проектах.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe - платформа для безопасной автоматизации обмена документами и подписей, оптимизации бизнес-процессов и соблюдения нормативных требований.
TransferChain
transferchain.io
TransferChain предоставляет безопасное облачное хранилище, передачу файлов и запросы файлов для бизнеса с использованием шифрования и распределенной архитектуры.
Ftopia
ftopia.io
Ftopia - это онлайн-решение для безопасного обмена документами и управления проектами в приватном рабочем пространстве для небольших команд.
Virtru
virtru.com
Virtru - это платформа для шифрования данных, позволяющая организациям контролировать доступ и защищать конфиденциальную информацию в популярных приложениях.
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink — облачное хранилище для совместной работы, позволяющее мгновенный доступ к файлам и синхронизацию без задержек.
Clinked
clinked.com
Clinked — облачный портал для клиентов и инструмент для совместной работы, позволяющий командам безопасно обмениваться документами и управлять проектами.
AvePoint
avepoint.com
AvePoint предлагает решения для управления безопасностью и резервным копированием облачных сервисов, особенно в экосистеме Microsoft.
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com — инструмент для обмена документами через ссылки, позволяющий получать лиды по электронной почте и анализировать данные.
JUMBOmail
jumbomail.me
JUMBOmail - платформа для обмена файлами, превращающая отправку в персонализированные галереи с интегрированными маркетинговыми инструментами.
Samepage
samepage.io
Samepage - платформа для совместной работы, объединяющая чат, видеозвонки, управление задачами и совместное редактирование файлов.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles — это программа для управления документами, позволяющая создавать, редактировать и подписывать документы, а также сотрудничать с клиентами в одном месте.
TitanFile
titanfile.com
TitanFile - безопасная платформа для обмена файлами и совместной работы, обеспечивающая защиту данных и управление доступом в организациях.
FileString
filestring.com
FileString - приложение для управления файлами, позволяющее читать, записывать и манипулировать данными в различных форматах файлов.
AODocs
aodocs.com
AODocs — это облачная платформа для управления документами и автоматизации рабочих процессов, обеспечивающая интеграцию и масштабируемость для различных отраслей.
Cocoon Data
cocoondata.com
Приложение Cocoon Data обеспечивает безопасное управление и защиту чувствительных данных для организаций, помогая соблюдать стандарты конфиденциальности и безопасности.
LogicalDOC
logicaldoc.com
LogicalDOC — система управления документами для крупных и малых предприятий, поддерживающая локальные и облачные решения с возможностью адаптации под бизнес-требования.
Kloud
kloud.com
Kloud — это платформа для редактирования документов и презентаций в интерактивный мультимедийный формат, обеспечивая синхронное и асинхронное взаимодействие команд.
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns — приложение для совместной работы над документами, позволяющее двум сторонам по очереди обмениваться и обновлять файлы и документы в асинхронном режиме.
FutureVault
futurevault.com
FutureVault — безопасная цифровая платформа для управления документами и обмена данными в сфере финансовых услуг и управления активами.
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data — платформа для обмена файлами для бизнеса, обеспечивающая быструю передачу больших файлов и контроль версий для эффективного сотрудничества.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues — платформа для общения и сотрудничества, объединяющая чаты, голосовые и видео-звонки, обмен файлами и другие инструменты в одном виртуальном пространстве.
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